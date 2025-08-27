Vivienda

Hogar y consumo

Pol Bel, experto en fotovoltaica: “Quienes ponen placas solares en casa ahorran miles de euros”

El autoconsumo solar puede reducir entre un 40% y un 70% la factura eléctrica, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esta estrategia se ha convertido en una de las grandes palancas de transformación energética en España. Si bien muchas personas se muestran interesadas por las placas solares, todavía existen falsos mitos y dudas que limitan su adopción. Desde Chippio, la primera comercializadora de energía impulsada por inteligencia artificial en el país, se destaca la importancia de la digitalización para hacer del autoconsumo una opción accesible y altamente rentable.

Según Pol Brau, Business Manager de Chippio, “detectamos que muchos usuarios todavía piensan que el autoconsumo es caro, complejo o exclusivo para grandes viviendas. En Chippio creemos que hoy en día es más asequible que nunca y, gracias a las herramientas digitales, se ha simplificado enormemente la gestión ahorrando miles de euros respecto a no tener una instalación fotovoltaica en casa”.

Los falsos mitos más frecuentes sobre el autoconsumo solar

“Es demasiado caro”: Aunque esta percepción persiste, los costes de instalación han bajado más de un 80% en la última década. Gracias a las ayudas públicas, el retorno de la inversión se sitúa entre 4 y 7 años.

Aunque esta percepción persiste, los costes de instalación han bajado más de un 80% en la última década. Gracias a las ayudas públicas, el retorno de la inversión se sitúa entre 4 y 7 años. “Solo sirve en casas unifamiliares”: Hoy existen soluciones colectivas para comunidades de vecinos y pymes, democratizando el acceso al autoconsumo.

Hoy existen soluciones colectivas para comunidades de vecinos y pymes, democratizando el acceso al autoconsumo. “Solo funciona cuando hace sol”: Gracias a las baterías y a la compensación de excedentes, los usuarios pueden beneficiarse de la energía solar durante todo el año.

Dudas que preocupan a los usuarios

Entre las preguntas más habituales destacan inquietudes sobre qué ocurre con la energía no consumida en el momento y el mantenimiento requerido por la instalación. Desde Chippio aseguran que el mantenimiento es mínimo y que los excedentes pueden compensarse en la factura, generando ahorros adicionales.

Además, la empresa integra en su app digital funcionalidades de inteligencia artificial, como “Emilia”, la copiloto energética virtual. Esta herramienta permite monitorizar la producción, optimizar el uso de electrodomésticos y recibir recomendaciones personalizadas para aprovechar al máximo la instalación solar.

Una inversión con visión de futuro

“Con el autoconsumo hablamos de rentabilidad inmediata y sostenida en el tiempo. La combinación de autoconsumo solar con soluciones inteligentes como Smart Charging o AI Insights sitúa al usuario en el centro del sistema energético, con más independencia, más ahorro y más control”, concluye Brau. “Desde Chippio impulsamos un modelo en el que nuestros clientes tienen el poder de tomar decisiones informadas respecto a su consumo, que les permitan ahorrar miles de euros y ser más sostenibles”.