Comprar casa en la ciudad cuesta casi el doble que en el campo: así se disparan los precios por provincias

NOTICIA de de Javi Navarro

Elegir entre vivir en la ciudad o en el campo ya no es solo una cuestión de estilo de vida, sino de presupuesto. Con los precios de la vivienda en máximos históricos, la diferencia entre comprar en un entorno urbano o rural puede suponer decenas —incluso cientos— de miles de euros. Mientras que en la mayoría de provincias vivir en la ciudad cuesta casi el doble, en algunas zonas de España la demanda ya se inclina claramente por el ámbito rural, incluso aunque los precios sean elevados. Este es el mapa completo de las diferencias que marca hoy el mercado inmobiliario.

Y es que comprar una vivienda en una ciudad española cuesta prácticamente el doble que hacerlo en una zona rural. A cierre de 2025, el precio medio de la vivienda usada en entornos urbanos es un 99% superior al de las áreas rurales, según el último análisis del mercado inmobiliario elaborado por idealista/data. Una brecha que se acentúa en provincias como Madrid, Álava y Salamanca, aunque con una excepción relevante: en nueve provincias la demanda prefiere ya vivir en zonas rurales frente a las urbanas.

Vivir en la ciudad cuesta casi el doble que hacerlo en el campo

Con datos de finales de 2025, el precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas alcanza los 2.906 euros por metro cuadrado, mientras que en los entornos rurales se sitúa en 1.459 euros/m2. La diferencia media nacional se queda, por tanto, en ese 99% que marca el contraste entre ambos mercados.

Esta brecha no es homogénea y varía de forma notable según la provincia, en función de factores como la densidad de población, el tipo de vivienda disponible o el desarrollo económico de cada territorio.

Madrid lidera la mayor diferencia entre vivienda urbana y rural

La provincia de Madrid encabeza el ranking de desigualdad de precios entre ciudad y campo. Comprar una vivienda en un entorno urbano madrileño cuesta de media 4.821 euros/m2, frente a los 2.085 euros/m2 de las zonas rurales, lo que supone una diferencia del 131%.

Tras Madrid se sitúan:

Álava , con una brecha del 126% (2.619 €/m2 en urbano frente a 1.157 €/m2 en rural).

, con una brecha del (2.619 €/m2 en urbano frente a 1.157 €/m2 en rural). Salamanca , con un 115% de diferencia.

, con un de diferencia. Cáceres (114%) y Valladolid (102%), donde el bajo precio de las viviendas rurales —en muchos casos por debajo de los 1.000 €/m2— amplía el contraste.

Las grandes ciudades también muestran fuertes contrastes

En los grandes mercados residenciales del país, la diferencia entre lo urbano y lo rural sigue siendo elevada, aunque algo más moderada:

Barcelona : brecha del 73% .

: brecha del . Sevilla : diferencia del 72% .

: diferencia del . Málaga : un 48% .

: un . Valencia: la más contenida entre las grandes capitales, con un 33%.

En este contexto destaca Baleares, donde el precio medio urbano alcanza los 5.246 euros/m2 —el más alto del país— y el rural se sitúa en 3.801 euros/m2, con una diferencia del 38%, pero con valores elevados incluso fuera de las ciudades.

Provincias donde el campo es más caro que la ciudad

El caso más llamativo es el de Lleida, donde ocurre justo lo contrario a la tendencia general. Allí, el precio medio de las viviendas en zonas rurales (1.666 euros/m2) supera al de las zonas urbanas (1.421 euros/m2), una diferencia del 15% a favor del entorno rural.

Este comportamiento se explica por la presencia de zonas de montaña y áreas próximas a estaciones de esquí, que elevan notablemente el valor de las viviendas fuera de los núcleos urbanos.

Las ciudades más baratas y los pueblos más asequibles

En el extremo de los precios urbanos más bajos aparecen:

Ciudad Real (828 €/m2).

(828 €/m2). Jaén (900 €/m2).

(900 €/m2). Cuenca, Teruel y Zamora, todas ligeramente por encima de los 1.000 €/m2.

En cuanto a las zonas rurales, hasta 15 provincias registran precios por debajo de los 1.000 euros/m2. Destacan especialmente:

Cáceres (590 €/m2).

(590 €/m2). Jaén (615 €/m2).

(615 €/m2). Ciudad Real (640 €/m2).

(640 €/m2). Cuenca (645 €/m2).

Cuando vivir en el campo también es caro

No todas las zonas rurales son sinónimo de vivienda barata. Algunas provincias presentan precios rurales más altos que muchas ciudades españolas. Es el caso de:

Guipúzcoa (2.721 €/m2).

(2.721 €/m2). Santa Cruz de Tenerife (2.461 €/m2).

(2.461 €/m2). Málaga (2.872 €/m2).

(2.872 €/m2). Vizcaya (2.347 €/m2).

Además, superan los 2.000 euros/m2 en zonas rurales provincias como Madrid, Alicante, Las Palmas o Girona, lo que evidencia la presión de la demanda incluso fuera de los núcleos urbanos tradicionales.

La demanda sigue mirando a la ciudad, pero no en todas partes

Más allá del precio, el análisis de la demanda muestra otro cambio relevante. De media, a cierre de 2025, el 59% de la demanda se dirige a zonas urbanas, frente a un 41% que busca vivienda en entornos rurales.

Las provincias con mayor preferencia por la ciudad son:

Álava (74% de la demanda urbana).

(74% de la demanda urbana). Zamora (69%).

(69%). Burgos y Valladolid (66%).

y (66%). Huelva y Navarra (65%).

Nueve provincias donde la demanda ya prefiere lo rural

Frente a esta tendencia general, nueve provincias registran mayor interés por la vivienda rural que por la urbana. Algunas de ellas, además, cuentan con precios elevados:

Girona (59% de la demanda hacia lo rural).

(59% de la demanda hacia lo rural). Granada (56%).

(56%). Málaga (57%).

(57%). Santa Cruz de Tenerife (55%).

(55%). Alicante y Murcia (54%).

y (54%). Castellón (53%).

(53%). Almería y Cádiz (51%).

Qué explica las diferencias de precios entre ciudad y campo

El informe señala que el valor de las viviendas rurales está condicionado por múltiples factores, entre ellos:

El estado de conservación y el tamaño de los inmuebles.

y el tamaño de los inmuebles. La población existente y su evolución.

y su evolución. La presencia de infraestructuras y servicios.

y servicios. El nivel de desarrollo económico del entorno.

Todo ello explica por qué, en algunos territorios, vivir fuera de la ciudad ya no es necesariamente más barato y por qué, en otros, el campo se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva para la demanda.

Diferencias entre vivienda urbana y rural en España