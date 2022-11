Sabías Que...

Lo que cuesta la Lista Robinson a los particulares para que no te lleguen llamadas comerciales

Suena el teléfono, descuelgas y ¡sorpresa! Otra vez el dichoso spam telefónico llamándote a todas horas. Si estás harto de perder el tiempo contestando este tipo de llamadas, puedes olvidarte de una vez por todas de la publicidad telefónica gracias a la Lista Robinson.

¿Pero, tiene algún coste? ¿Qué hay que hacer para darse de alta? La buena noticia es que se trata de un servicio gratuito, que cuesta 0 euros a los ciudadanos particulares. Si quieres conocer el funcionamiento del servicio, en esta otra información puedes consultar cómo apuntarse a la Lista Robinson para que te dejen de llegar las llamadas de spam telefónico y comerciales.

Precio de apuntarse a la Lista Robinson

El proceso para apuntarse a la Lista Robinson no tiene ningún coste para los ciudadanos particulares. Por el contrario, es un servicio gratuito al que puede apuntarse cualquier persona que quiera dejar de recibir este tipo de llamadas.

Requisitos para inscribirse en la lista

En la Lista Robinson se puede inscribir cualquier persona física que lo desee, de forma online y de manera voluntaria y gratuita. En el caso de los menores de 14 años, debe ser un mayor de edad, sus padres o tutores, quienes tramiten el registro. Por otra parte, si no te interesa darte de alta en este servicio, siempre puedes descolgar la llamada de este tipo de números y solicitar a los interlocutores que borren tus datos de sus ficheros y que no vuelvan a llamarte.

¿Qué es la Lista Robinson?

La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria online, gratuito y voluntario con el que puedes evitar que los comerciales te llamen para ofrecerte productos y servicios. Una vez se haga efectiva tu incorporación a la lista, las empresas y compañías no podrán teclear tu número de teléfono con el objetivo de ofrecerte publicidad si tú no les has dado de forma previa y personalizada un consentimiento expreso. Con ello, evitas el exceso de llamadas de compañías y operadoras intentando venderte el producto o la promoción de turno. Además, ahorras un valioso tiempo diciendo ‘no gracias, no me interesa‘, por undécima vez.

Las llamadas de spam tienen una estrategia de marketing detrás que persigue una doble finalidad: Por un lado, vender un producto y, por otro, conseguir datos personales. En cualquiera de los casos, las llamadas de spam son fácilmente reconocibles, puesto que se caracterizan por llamar con números muy largos o en formato oculto. Y porque, además, al descolgar, hay que esperar unos segundos hasta obtener respuesta por parte del interlocutor.

La Lista Robinson se creó en 1993 y en sus inicios se utilizaba para las personas que quisieran, pudieran evitar recibir publicidad por correo postal. Pero con la llegada de Internet, las empresas buscaron nuevos métodos para hacer llegar su publicidad. Y ante esta situación, la Lista Robinson creó el fichero de exclusión publicitaria que cuenta con regulación nacional. Este fichero permite bloquear la publicidad de las empresas en diferentes medios: Por Internet, vía telefónica, por mensajes de texto o por correo electrónico.

