Lista Robinson: Cómo evitar que te molesten con el dichoso spam telefónico

¿Estás harto de recibir llamadas constantes en el teléfono fijo y en el móvil de diferentes compañías y operadoras para venderte su producto o servicio? Si ya ni si quiera descuelgas el teléfono cuando ves un número que no conoces por cansancio de la insistencia de las compañías y empresas que llaman para ofrecer publicidad, en este artículo te proponemos la solución para acabar con este problema.

¿Cómo? Con la lista Robinson, un servicio gratuito con el que podemos evitar el spam telefónico publicitario de las empresas a las que no les hayamos dado un consentimiento expreso.

¿Qué es la lista Robinson?

La lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria online, gratuito y voluntario con el que puedes evitar que los comerciales te llamen y para ofrecerte productos y servicios.

¿Cómo? Muy sencillo. Una vez te des de alta en esta lista, las empresas y compañías no podrán teclear tu numero de teléfono con el objetivo de ofrecerte publicidad si tu no les has dado de forma previa y personalizada un consentimiento expreso.

Con ello evitamos el exceso de llamadas de compañías y operadoras intentando vendernos el producto o la promoción de turno y ahorramos un valioso tiempo diciendo ‘no gracias, no me interesa‘, por undécima vez.

¿Quién puede inscribirse?

En la lista Robinson se puede inscribir cualquier persona física que lo desee, de forma online y de manera voluntaria y gratuita. En el caso de los menores de 14 años, debe ser un mayor de edad, sus padres o tutores, quienes tramiten el registro.

Cómo me inscribo en la lista Robinson

Como hemos explicado, el registro en la lista Robinson es completamente online, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la web de la lista Robinson.

Según accedemos a la web, aparece un mensaje que nos invita a evitar la publicidad no deseada y un botón en el centro de la pantalla que dice ‘Apúntate en la lista‘.

Si seleccionamos este botón aparece en la pantalla la siguiente cuestión, ‘¿A quién deseas apuntar?’ Tienes que elegir si se trata de una solicitud para ti o para un menor de 14 años.

Después de elegir una de las dos opciones aparece en pantalla un formulario que tienes que rellenar con tus datos personales: DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico. Una vez relleno el formulario seleccionamos el botón ‘Apuntarse‘.

Tras rellenar el formulario, vamos a recibir un correo electrónico en el que se adjunta un enlace al que hay que acceder para verificar el registro. Una vez lo has verificado, introduces los medios en los en los que no quieres recibir más publicidad. Los medios que puedes seleccionar son:

Correo postal . En este caso tenemos que añadir la dirección o direcciones donde no queremos recibir más publicidad sin consentimiento.

. En este caso tenemos que añadir la dirección o direcciones donde no queremos recibir más publicidad sin consentimiento. Correo electrónico en el que no queremos recibir información publicitaria.

en el que no queremos recibir información publicitaria. Teléfono móvil o fijo y también podemos seleccionar que no nos envíen publicidad mediante SMS.

Además podemos seleccionar de qué áreas no queremos recibir ningún tipo de publicidad como por ejemplo de turismo, de energía o del sector financiero entre otros.

¿Desde cuándo es efectivo?

Aunque la inscripción en la lista Robinson es instantánea, su tramitación puede tardar hasta dos meses en llegar a ser efectiva.

¿Cómo sabe una empresa que no tiene que llamarme si es para publicidad?

El artículo 49.4 del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD), establece que las empresas deberán consultar esta lista antes de realizar una llamada a un consumidor para ofrecer cualquier servicio.

¿Puedo darme de baja de la lista Robinson?

Sí, tan sólo tienes que acceder a la web de Lista Robinson, a tu cuenta y darte de baja o, si lo prefieres, modificar los datos de usuario o los canales en los que no quieres recibir publicidad.

¿Me puedo dar de baja de la publicidad de una empresa?

Si le hemos dado el consentimiento a una empresa pero ya no queremos seguir recibiendo publicidad, puedes hacerlo a través de la sección ‘Revocación de llamadas’ de la lista Robinson. Tan sólo tienes que introducir el nombre de la empresa o entidad de la que ya no queremos recibir más publicidad y listo.

Reglamento que impide el spam telefónico

Aunque el 1 de enero de 2010 entró en vigor la Ley de Competencia Desleal y Publicidad, que trata de impedir la publicidad telefónica o el llamado SPAM telefónico, son muchas las llamadas molestas que se producen a lo largo del día, incluso a horas que no siempre son las más indicadas para recibir llamadas o con número oculto. Los consumidores, aunque muchos no lo saben, tienen el derecho de manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas a través del teléfono, fax o correo electrónico y las empresas están obligadas a registrar dicha negativa.

La Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, tiene constancia de que todavía se siguen produciendo llamadas de Spam telefónico. La Ley que las regula no se dirige sólo a las operadoras de telecomunicaciones, sino a cualquier empresa que use el SPAM telefónico como un medio de publicidad. En el artículo 29 de dicha Ley, se establece que las propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia pueden ser consideradas “práctica agresiva y desleal“.

Así, ASGECO Confederación reconoce que desde que entró en vigor esta Ley, se ha podido apreciar un cambio sustancial en algunos aspectos, como el de lasllamadas con número oculto, puesto que desde entonces este tipo de llamadas se realizan con un número visible para el consumidor, si bien esto no es suficiente, ya que el propósito de esta Ley es acabar con ese tipo de llamadas.

“Creemos que sigue existiendo un gran desconocimiento por parte de los consumidores de sus derechos frente a este tipo de conductas. Los consumidores tienen el derecho de manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas a través del teléfono, fax o correo electrónico y las empresas están obligadas a registrar dicha negativa para que, en caso de incumplimiento, quede constancia de la infracción”, destacan desde ASGECO.

Cuando un consumidor quiere ejercer su derecho a no recibir este tipo de llamadas, deberá dejar constancia cuando se le llame de que no quiere volver a recibir publicidad telefónica de esa compañía. Si una vez que se ha dejado constancia la empresa volviera a llamarle, esta podría ser sancionada con multas de hasta 600.000 euros. Si las llamadas continúan, los consumidores pueden reclamar directamente a la Agencia Española de Protección de Datos, que pone a disposición modelos de quejas en el “canal del ciudadano” de su sitio web (www.aepd.es).

