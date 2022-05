Ocio - Tecnología

Cómo bloquear un número de teléfono (iPhone y Android)

¿Cansado de recibir llamadas de números comerciales o de contactos con los que no quieres hablar? Si ya ni contestas al teléfono cuando ves determinados números porque no te interesa, puedes bloquear a ese número y evitar que recibir estas llamadas indeseadas. Bloquear un número de teléfono es un proceso muy sencillo que no va a llevarte más de un par de minutos. Te explicamos cómo hacerlo tanto si tienes un teléfono Android como si tienes un iPhone.

Por otra parte, si sueles recibir muchas llamadas de compañías comerciales que intentan venderte sus productos, puedes seguir las indicaciones de este artículo y bloquear el teléfono para que no te llamen. O también puedes darte de alta en la lista Robinson para que directamente estas compañías no puedan llamarte y no te molesten.

Bloquear un teléfono en teléfonos Android

Al bloquear un número de teléfono, evitas que te entren llamadas de ese número concreto. Así, cuando intente llamarte, el teléfono rechaza la llamada de manera automática. Si tienes un teléfono Android, es posible bloquear a un número que conoces, ya sea un contacto que tienes guardado, uno que no sabes de quién es, pero puedes ver el número en pantalla o un número de teléfono desconocido.

Cómo bloquear a un número en Android

Los pasos para bloquear a un número de teléfono en un sistema operativo Android son:

Abre la aplicación de ‘Teléfono’. Busca la pestaña de los 3 puntos y, a continuación, selecciona la pestaña ‘Historial de llamadas‘. Ahora tienes que buscar el teléfono de contacto que te ha llamado y al que quieres bloquear. Una vez lo localices, pulsa sobre ese número. Al hacerlo, se despliega un menú en el que aparece la opción ‘Bloquear / marcar como spam‘. Si lo pulsas, ese número de teléfono se queda automáticamente bloqueado y ya no vas a recibir más llamadas de ese contacto. A no ser que lo desbloquees.

Bloquear a todos los números desconocidos

En el caso de que quieras bloquear cualquier número de teléfono desconocido que pueda llamarte, solamente tienes que dar estos cuatro pasos:

Abre la aplicación de ‘Teléfono’. Toca el botón de los 3 puntos o ‘Más’ que aparece en la parte superior de la pantalla. Busca la pestaña ‘Ajustes’ y, a continuación, selecciona la opción ‘Números bloqueados‘. En el interior de esta pestaña hay una opción que dice ‘Desconocido’. Si la pulsas, automáticamente quedan bloqueadas todas las llamadas que quieran hacerte desde números desconocidos.

Cómo bloquear un número de teléfono en iPhone

El proceso para bloquear un número de teléfono en un teléfono Apple también es muy sencillo. Solamente tienes que seguir estas indicaciones:

Abre la aplicación de ‘Teléfono’. En la parte inferior de la pantalla puedes ver un menú. Tienes que abrir la pestaña que dice ‘Recientes‘. Busca el número de teléfono que quieres bloquear. Una vez lo localices, pulsa el botón que aparece en la parte derecha de la pantalla, que es un círculo con una letra i en el medio. Al hacerlo, el teléfono abre la información de ese contacto. Al final de todas las opciones, aparece en rojo una pestaña que dice ‘Bloquear este contacto’. Al pulsarlo, el teléfono queda automáticamente bloqueado y el dispositivo no permite que te entren llamadas de esa procedencia.

