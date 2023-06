Ocio - Tecnología

Smartphones

Por qué te llaman al teléfono y luego no dicen nada

NOTICIA de de Jessica Pascual

Puede que te haya pasado. Suena el teléfono, ves un número que no conoces en pantalla, descuelgas, pero no hay respuesta al otro lado. Silencio absoluto durante dos o tres segundos. O el sonido de que han colgado la llamada. ¿Por qué te llaman al teléfono y luego no dice nada?

Lo que a priori puede parecer una simple confusión de una persona que ha marcado un número por error, si se produce de manera reiterada, tiene una explicación muy sencilla y su origen está en el funcionamiento de las empresas de call center. Y, por tanto, una solución aún más fácil para evitar que te molesten con este tipo de llamadas.

Por qué te llaman y nadie contesta

Esta es una situación cada vez más habitual. Suena el teléfono, aparece un número desconocido en la pantalla y, al coger la llamada, no hay respuesta al otro lado. Un silencio durante varios segundos hasta que se cuelga la llamada o, en su defecto, un sonido de oficina de fondo, pero sin nadie que hable. Si a ti también te ha pasado y quieres saber cuál es el origen de la llamada, la explicación es muy sencilla, pero para ello hay que entender el funcionamiento de determinadas compañías teleoperadoras.

Estas empresas tienen sistemas integrados de trabajo para que los teleoperadores no pierdan ni un solo minuto de tiempo en hablar con los clientes. Para ello, cuentan con una maquinaria automática de robots que ejecutan una infinidad de llamadas al mismo tiempo, puesto que es sabido que no todo el mundo descuelga el teléfono en cualquier momento si recibe una llamada. Por ello, para optimizar al máximo el tiempo de trabajo, estos sistemas automatizados llaman a varios números a la vez y, los usuarios que contestan, se derivan a la conversación y línea de teléfono con uno de los trabajadores de la empresa.

Sin embargo, cuando en estas tandas de llamadas descuelgan más personas de las esperadas y no hay suficientes operadores para atenderlas a todas, se produce lo que se conoce como las llamadas fantasmas o silenciosas. Y lo que pasa no es otra cosa que cuando una persona descuelga una llamada, pero todos los teleoperadores están atendiendo a otros clientes, la llamada en cuestión no puede trasladarse a los trabajadores y, por tanto, se queda en una especie de limbo o espera. Hasta que se cuelga.

De ahí el motivo de por qué te llama al teléfono y luego no dicen nada. Puede suceder que en este lapso de tiempo de unos segundos algún operador se quede libre y puedan derivar tu llamada y escuchar una voz al otro lado de la línea. O puede que no y, sencillamente, estos mismos sistemas automatizados cuelguen el teléfono.

Por qué llaman varias veces desde números desconocidos y nunca contestan

En el caso de suceder esto último, que estén todos ocupados y no puedan derivar la llamada a un empleado, el número de teléfono pasa al final de la cola de nuevo a la espera de ser llamado otra vez. Y por ello hay ocasiones que en un mismo día una persona puede recibir varias llamadas de números desconocidos diferentes que, al descolgar, no responden.

Qué hacer para evitar este tipo de llamadas

Si quieres evitar que sigan llamándote de distintas teleoperadoras o empresas de publicidad y molestándote con llamadas a cualquier hora del día, puedes darte de alta en la lista Robinson para bloquear el spam telefónico. Es un servicio sin costes, por lo que si te preguntas qué es lo que cuesta la lista Robinson, estás de suerte porque el precio a pagar es de 0 euros por el servicio. Aunque otra opción es, en el caso de recibir llamadas reiteradas de un mismo número de teléfono, bloquear a ese número directamente desde tu móvil para no dejar que entren nuevas llamadas procedentes de esa línea.

Si quieres leer más noticias como Por qué te llaman al teléfono y luego no dicen nada, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.