Cómo denunciar a un número de teléfono

Si una compañía te ha cobrado una llamada de teléfono sin avisarte, has sido víctima de spam telefónico continuado y abusivo de una empresa para vender sus productos o te han estafado por teléfono, puedes denunciarlo. Todas estas son prácticas ilegales que suceden prácticamente a diario y que hay que poner en conocimiento de las autoridades para evitar que vuelva a suceder. Aunque dependiendo del motivo de la denuncia, tendrás que dirigirla a la policía, a la Agencia Española de Protección de Datos o a la Dirección General de Consumo.

Qué números de teléfono y situaciones pueden denunciarse

De manera general, si consideras que has sido víctima de algún tipo de práctica fraudulenta de alguna compañía o de un particular, puedes denunciar a ese número de teléfono. O más bien, a la persona titular que hay detrás de ese número de teléfono. Algunas de las situaciones habituales que pueden darse y que son ilegales son:

Que una compañía te cobre por una llamada o por servicios adicionales sin avisarte de manera previa de ello.

. Ser víctima de mensajes fraudulentos o estafas telefónicas . Cada vez hay una mayor tendencia de mensajes fraudulentos que tienen como finalidad estafar a los usuarios a través del móvil. En estos casos, también puedes denunciar, pero debes dirigirla a la policía.

Si has vivido alguna de estas situaciones, para evitar que sigan produciéndose, lo más recomendable es presentar una denuncia.

Cómo denunciar un número de teléfono ante la Dirección General de Consumo

Las denuncias de números de teléfono que puedes hacer ante consumo son las relacionadas con aquellas llamadas de atención al cliente de compañías relacionadas con cobros indebidos. En estos casos, hay que presentar una denuncia relatando los hechos y, además, puedes interponer una demanda a la empresa con el objetivo de reclamar la devolución del dinero que te han cobrado.

Para presentar una denuncia ante la Dirección General de Consumo, tienes que tramitar la demanda en la oficina de tu comunidad autónoma. Para ello, a continuación puedes consultar todos los teléfonos de los organismos de consumo de todas las comunidades de España.

Si lo que sucede es que una compañía telefónica no para de llamarte, aunque les has informado de que no vuelvan a hacerlo porque no te interesan sus servicios, puedes denunciar. En este caso, puedes hacerlo a la Agencia Española de Protección de Datos o por vía judicial. Para ello, tienes que acceder a la web oficial del AEPD en este enlace y pulsar sobre el cuadro que dice ‘Publicidad y comunicación comercial’. Desde ahí, puedes iniciar los trámites para presentar la denuncia correspondiente.

Cómo denunciar a un número de teléfono por acoso o estafa

Por otra parte, si has sido víctima de un acoso telefónico porque un número no para de llamarte reiteradamente a cualquier hora, a pesar de que has mostrado tu petición de que deje de hacerlo, puedes denunciar. Lo mismo si has sufrido una estafa telefónica, que en la actualidad están a la orden del día.

En estos casos, es fundamental acudir a las autoridades para poner en su conocimiento los hechos y puedan ofrecerte respaldo y protección ante estas actuaciones abusivas. Si lo prefieres, puedes presentar una denuncia ante la Policía Nacional por Internet.

En cualquiera de los casos en los que no quieras recibir llamadas de un número específico, siempre puedes dar un primer paso y bloquear a ese número de teléfono para evitar que vuelvan a entrarte sus llamadas. En el caso de que ese número sea de una compañía, te recomendamos que te apuntes a la lista Robinson para que las compañías no puedan llamarte sin tu consentimiento.

