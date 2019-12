Vivienda Si tienes que poner una reclamación de protección al consumidor, aquí tienes los contactos de todas las comunidades autónomas

Si tienes que presentar una reclamación ante la autoridad de protección al consumidor de tu comunidad autónoma, hazlo personalmente o envíala por correo certificado a sus servicios provinciales. También puedes remitirlo a su dirección central. Aquí tienes las direcciones, teléfonos y páginas web de las direcciones, secretarías generales o institutos de consumo de las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas:

Teléfono Consumidor

Teléfono Protección al Consumidor en Andalucía

Secretaría General de Consumo Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales Plaza Nueva, 4 – 41071 Sevilla Teléfono: 955 04 10 89 Web

Teléfono Protección al Consumidor en Asturias

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo Consejería de Sanidad

Ciríaco Miguel Vigil, 9, 1ª Planta – 33006 Oviedo

Teléfono: 985 108 302

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Aragón

Dirección General de Consumo Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia

Vía Universita, 36 6ª Planta 30008 Zaragoza

Teléfono: 976 715 612

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Cantabria

Dirección General de Comercio y Consumo Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

Hernán Cortés, 9 – 39003 Santander

Teléfono: 942 207 936 – 942 207 518

Teléfono Protección al Consumidor en Castilla-la Mancha

Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Avenida de Francia, 4, Torre 5, 2ª Planta – 45071 Toledo

Teléfono: 925 26 72 32

Teléfono Protección al Consumidor en Castilla y León

Dirección General de Comercio y Consumo Consejería de Economía y Empleo

Jacinto Benavente, 2 – 47195 Arroyo de la Encomienda

Teléfono: 983 324 392

Teléfono Protección al Consumidor en Cataluña

Agència Catalana del Consum

Pamplona, 113 – 08018 Barcelona

Teléfono: 935 516 666

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Extremadura

Instituto de Consumo de Extremadura Consejería de Salud y Política Social

Adriano, 4 1ª Planta – 06800 Mérida

Teléfono: 924 004 700

Teléfono Protección al Consumidor en Galicia

Instituto Galego de Consumo

Gonzalo Torrente Ballester, 1-3-5 Baixo – 15707 Santiago de Compostela

Teléfono: 981 544 512

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Islas Baleares

Dirección General de Salud Pública y Consumo Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Carrer de Jesús 38 A – 07012 Palma De Mallorca

Teléfono: 971 177 383

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Islas Canarias

Dirección General de Comercio y Consumo Consejería de Empleo, Industria y Comercio León y Castillo, 200, Edificio de Servicios Múltiples III, 1ª Planta – 35071 Las Palmas de Gran Canaria Teléfono: 928 899 400

Teléfono Protección al Consumidor en La Rioja

Dirección General de Salud Publica y Consumo Consejería de Salud y Servicios Sociales

General Vara De Rey 8, Entreplanta – 26001 Logroño

Teléfono: 941 291 200

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Madrid

Dirección General de Consumo Consejería de Economía y Hacienda

Gran Vía, 10 – 28013 Madrid

Teléfono: 91 310 59 03 – 91 310 59 04

Teléfono Protección al Consumidor en Murcia

Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía Consejería de Universidades, Empresa e Investigación

Francisco Rabal, 6 – 30071 Murcia

Telf.: 968 357 513/14

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Navarra

Dirección General de Política Social y Consumo Departamento de Políticas Sociales

González Tablas, 7 – 31005 Pamplona

Teléfono: 848 426 961 Web

Teléfono Protección al Consumidor en País Vasco

Instituto Vasco de Consumo

Avenida Santiago, 11 – 01002 Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 062 140

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Valencia

Dirección General de Comercio y Consumo Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Colón, 32 – 46004 Valencia

Teléfono: 963 866 000 Web

Teléfono Protección al Consumidor en Ceuta

Oficina de Consumo Consejería de Sanidad y Consumo

Plaza de la Constitución, Acc 1A – 51001 Ceuta

Teléfono: 956 511 658 – 956 515 627

Web

Teléfono Protección al Consumidor en Melilla

Dirección General de Sanidad y Consumo Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Carretera Alfonso XIII, 52-54 – 52801 Melilla

Teléfono: 952 976 251 Web

Protección al Consumidor en Andalucía

Protección al Consumidor en Aragón

Protección al Consumidor en Asturias

Protección al Consumidor en Illes Balears

Protección al Consumidor en Islas Canarias

Protección al Consumidor en Cantabria

Protección al Consumidor en Castilla-la Mancha

Protección al Consumidor en Castilla y León

Protección al Consumidor en Cataluña

Protección al Consumidor en Ceuta

Protección al Consumidor en Extremadura

Protección al Consumidor en Galicia

Protección al Consumidor en La Rioja

Protección al Consumidor en Madrid

Protección al Consumidor en Melilla

Protección al Consumidor en Murcia

Protección al Consumidor en Navarra

Protección al Consumidor en País Vasco

Protección al Consumidor en Valencia

Si tienes que poner una reclamación de protección al consumidor, aquí tienes los contactos de todas las comunidades autónomas was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Si tienes que poner una reclamación de protección al consumidor, aquí tienes los contactos de todas las comunidades autónomas, te recomendamos que entres en la categoría de Vivienda.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES