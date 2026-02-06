Lo que nadie cuenta del bote de Pasapalabra: Hacienda se queda casi la mitad del premio de Rosa

NOTICIA de de Javi Navarro

Hacienda se quedará con más de 1,2 millones de euros del mayor bote en la historia de Pasapalabra. El premio récord, que asciende a 2.716.000 euros, tributará entre un 44% y un 46% en el IRPF, en función de la comunidad autónoma en la que resida el ganador, según explican los expertos fiscales de TaxDown.

Tras más de 25 años en antena, el mítico concurso de Antena 3 repartió este jueves el mayor bote de su historia. La ganadora, Rosa Rodríguez, se lleva un premio millonario que, sin embargo, llegará a su cuenta notablemente reducido tras pasar por Hacienda.

Retención automática del 19% y tributación en el IRPF

De acuerdo con los expertos fiscales de TaxDown, a los premios ganados en programas de televisión se les aplica una retención inicial del 19%, tal y como establece el artículo 101.7 de la normativa del IRPF —una deducción que realiza directamente la productora televisiva—.

Además, estos premios no están exentos de tributar, ya que se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de la transmisión de elementos patrimoniales, por lo que deben incluirse en la base imponible general del IRPF.

Esto significa que, de los 2.716.000 euros del bote, al ganador se le retendrán automáticamente 516.040 euros, por lo que recibirá inicialmente 2.199.960 euros.

La comunidad autónoma, clave para pagar más o menos impuestos

El IRPF es un impuesto progresivo, por lo que el tipo final depende de varios factores. En este caso, los expertos de TaxDown recuerdan que hay tres elementos clave que determinan cuánto se paga realmente por un premio de este tipo:

La cuantía del premio .

. Los ingresos previos del contribuyente.

del contribuyente. La comunidad autónoma de residencia, que fija el tramo autonómico del impuesto.

Si el ganador hubiera sido Manu, residente en Madrid

En el supuesto de que el bote lo hubiera ganado Manu, natural de Madrid, el tipo aplicable habría sido del 44,42%, resultado de sumar:

24,09% correspondiente a la escala estatal.

correspondiente a la escala estatal. 20,33% del tramo autonómico de Madrid.

En este escenario, la Agencia Tributaria estatal recaudaría alrededor de 654.300 euros, mientras que la Hacienda autonómica madrileña ingresaría unos 552.100 euros. En total, 1.206.400 euros acabarían en manos de la Administración, según los cálculos de TaxDown.

El caso real: Rosa Rodríguez, residente en Galicia

Pero la ganadora ha sido Rosa Rodríguez, residente en Galicia, lo que eleva ligeramente la factura fiscal. En su caso, el tipo total alcanza el 46,39%, casi dos puntos más que en Madrid, al aplicar:

24,09% de la escala estatal.

de la escala estatal. 22,30% del tramo autonómico gallego.

Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría igualmente unos 654.300 euros, mientras que la Hacienda autonómica de Galicia ingresaría alrededor de 605.700 euros. En total, cerca de 1.260.000 euros del bote acabarán en las arcas públicas.

Un recordatorio para todos los concursantes y premiados

En conclusión, tanto Rosa como Manu —y, en general, cualquier concursante televisivo— deben tener claro que la cifra por la que se compite es siempre bruta. Al igual que ocurre con premios como los de la Lotería de Navidad, Hacienda siempre se queda con una parte muy significativa.

Desde TaxDown recuerdan que todos los premios obtenidos en 2025, independientemente de su cuantía, deben incluirse en la declaración del IRPF correspondiente a este ejercicio.