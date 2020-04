Trabajos

Autónomos Locales comerciales en Madrid: mejores zonas y precios

Puedes tener un proyecto de negocio ideal, pero si no está ubicado en una zona estratégica, es probable que no obtengas los resultados esperados. Es que la localización física de tu negocio es imprescindible para obtener el rendimiento económico que deseas. Por eso, se vuelve imprescindible conocer cuáles son ubicaciones más recomendables y rentables para alquilar los mejores locales comerciales en Madrid. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuáles son las áreas de Madrid más recomendadas para alquilar locales comerciales?

En el caso de que estés en búsqueda de alquileres de locales baratos o de mayor precio, alquileres de locales para restaurantes, bares u otro tipo de comercios, aquí se presentan algunos de los sitios trascendentales en la capital de España.

Descubre el encanto de Salamanca

Este distrito, construido por José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca en el siglo XIX, consiste en una de las zonas de índole comercial más trascendentales de Madrid. En efecto, aquí pueden hallarse locales comerciales sumamente lujosos, delimitados entre calles específicas, como Serrano, Claudio Coello, Juan Bravo, Velázquez, Príncipe de Vergara, Ortega y Gasset, y primer tramo de los números pares del Paseo de Castellana.

Es posible alquilar locales en cualquiera de los barrios que lo componen: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, La Guindalera, Castellana y Lista.

Además, es ideal para el alquiler de oficinas, ya que integra el Central Business District, un espacio en el que se interconectan compañías de distinto tamaño en Madrid.

Desde una perspectiva económica, para que tengas un panorama general, si estás buscando alquilar un restaurante o bar en el Distrito de Salamanca, los precios oscilan dependiendo de sus características, sin embargo, el precio medio mensual es de 5.000 euros aproximadamente.

Cómo son los alquileres en Madrid Centro

Es el distrito administrativo de Madrid y se subdivide en los siguientes barrios: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. Asimismo, este distrito es considerado como el epicentro histórico y cultural de la capital. Aquí, se puede visitar la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, Callao, Plaza de España, entre otros atractivos turísticos.

Igualmente, es el eje neurálgico del comercio, ya que pueden visitarse las principales calles comerciales, como Gran Vía, Fuencarral, Preciados, Arenal y Carretas.

Si quieres hallar los mejores alquileres de bares y restaurantes, etcétera, en Madrid centro, encontrarás una oferta diversa. En relación con los precios de alquiler, se encuentran en el rango desde los 180 a 80.000 euros mensuales. Y la renta mensual media es de 5.000 euros al mes.

Alquilar en Chamberí: características generales

Este distrito está integrado en la almendra central de Madrid y está compuesto por los siguientes barrios: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso.

Es una zona ideal para el desarrollo de distintos negocios. Entre sus calles de mayor importancia, se destacan: Bravo Murillo (en su primer tramo), Santa Engracia, Avenida de Filipinas, José Abascal, San Bernardo y Eloy Gonzalo.

En esta zona geográfica, la renta mensual media de un local en alquiler es de 3.000 euros. Y los precios de los alquileres varían entre 163 y 22.000 euros al mes.

En resumen, ya sea que estés necesitando alquilar un local comercial, para la venta de productos y/o servicios, restaurantes, bares… y a precios que se adapten a tu presupuesto, Madrid tiene para ofrecerte una amplia gama de posibilidades. Y con su encanto, seguramente, hará que tu negocio sea todo un éxito a corto, medio y largo plazo.

