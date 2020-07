Los 100 nombres más elegidos para los recién nacidos, tanto niños como niñas

Sabías Que...

¿Cuáles son los nombres más elegidos para los recién nacidos? El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar (mayo de 2020) su informe correspondiente al año 2019 con los nombres más elegidos para los niños y las niñas. Hugo, Martín y Lucas, entre los niños, junto con Lucía, Sofía y Martina, para las niñas, son los nombres más elegidos por los padres para los recién nacidos en España.

A continuación, los 100 nombres más elegidos para los niños así como los 100 más elegidos entre las niñas.

Ranking de nombres de bebés

Aquí están los nombres de niñas y los de niños que más se eligen en España para los recién nacidos.

NIŅOS NIŅAS TOTAL 185.131 TOTAL 174.639 HUGO 3.536 LUCIA 3.621 MARTIN 3.256 SOFIA 3.505 LUCAS 3.185 MARTINA 3.172 MATEO 3.160 MARIA 3.165 LEO 2.960 JULIA 2.600 DANIEL 2.958 PAULA 2.498 ALEJANDRO 2.937 EMMA 2.362 PABLO 2.868 DANIELA 2.315 MANUEL 2.460 VALERIA 2.248 ALVARO 2.279 ALBA 2.097 ADRIAN 2.200 SARA 1.995 DAVID 1.978 NOA 1.973 MARIO 1.896 CARMEN 1.900 ENZO 1.891 CARLA 1.898 DIEGO 1.876 ALMA 1.650 MARCOS 1.510 CLAUDIA 1.599 IZAN 1.505 VALENTINA 1.566 JAVIER 1.501 VEGA 1.487 MARCO 1.478 LARA 1.441 ALEX 1.432 OLIVIA 1.381 BRUNO 1.357 MIA 1.378 OLIVER 1.356 AITANA 1.368 MIGUEL 1.318 LOLA 1.303 THIAGO 1.317 CHLOE 1.274 ANTONIO 1.315 ANA 1.264 MARC 1.286 ALEJANDRA 1.218 CARLOS 1.229 ABRIL 1.214 ANGEL 1.204 JIMENA 1.206 JUAN 1.188 ELENA 1.180 GONZALO 1.165 LAIA 1.171 GAEL 1.163 ADRIANA 1.156 SERGIO 1.161 CANDELA 1.113 NICOLAS 1.135 MARTA 1.098 DYLAN 1.079 TRIANA 1.074 GABRIEL 1.059 IRENE 1.066 JORGE 1.051 VERA 1.063 JOSE 1.046 INES 1.054 ADAM 982 CARLOTA 1.003 LIAM 962 LAURA 937 ERIC 951 MANUELA 903 SAMUEL 940 ARIADNA 893 DARIO 935 VICTORIA 886 HECTOR 926 BLANCA 880 LUCA 911 MARINA 878 IKER 893 ROCIO 830 AMIR 813 CLARA 810 RODRIGO 813 NORA 782 SAUL 812 ALICIA 772 VICTOR 763 LIA 719 FRANCISCO 756 LEIRE 719 IVAN 756 CELIA 709 JESUS 754 EVA 668 JAIME 742 GALA 655 AARON 714 ELSA 626 RUBEN 706 ANGELA 618 IAN 691 AMIRA 608 GUILLERMO 688 ZOE 597 ERIK 684 ANDREA 590 MOHAMED 682 AINHOA 582 JULEN 676 LEYRE 580 LUIS 676 ISABEL 546 PAU 640 NEREA 524 UNAI 623 AFRICA 515 RAFAEL 612 AINARA 508 JOEL 611 ONA 504 ALBERTO 591 CAYETANA 471 PEDRO 583 NOUR 465 RAUL 579 LUNA 455 AITOR 568 AINA 438 SANTIAGO 548 IRIA 438 RAYAN 542 MAR 427 POL 521 GABRIELA 417 NIL 517 MARA 416 NOAH 514 JANA 408 JAN 505 NATALIA 394 ASIER 496 JULIETA 379 FERNANDO 492 AROA 378 ALONSO 464 CLOE 377 MATIAS 449 INDIA 377 BIEL 447 HELENA 369 ANDRES 441 CRISTINA 368 AXEL 439 FATIMA 356 ISMAEL 435 LINA 350 MARTI 433 DIANA 347 ARNAU 417 NAIA 343 IMRAN 396 CAROLINA 343 LUKA 393 IRIS 342 IGNACIO 387 ARLET 324 ALEIX 381 ALEXIA 321 ALAN 376 ELIA 318 ELIAS 372 GRETA 312 OMAR 370 NAHIA 311 ISAAC 369 YASMIN 308 YOUSSEF 366 MALAK 303 JON 361 BERTA 302 TEO 360 AMAIA 301 MAURO 352 AYA 299 OSCAR 343 SALMA 289 CRISTIAN 340 ISABELLA 286 LEONARDO 332 ELISA 277

La estadística de nacimientos, que forma parte de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, permite, a partir de la información recogida en el boletín estadístico de nacimiento, realizar estudios sobre los nombres de los recién nacidos. En este apartado se incluyen tablas con los 100 nombres más comunes inscritos en el Registro Civil para el total nacional y los 10 más frecuentes para las comunidades autónomas.

Ayuda a los futuros padres en la elección del nombre de sus hijos

Elegir el nombre de un bebé es una de las tareas más difíciles que se le plantea a los futuros padres. Las opciones son prácticamente ilimitadas: nombres populares, históricos, en otros idiomas, etc.

Además, este ámbito también está marcado por las modas. Una serie de televisión o el último estreno de cine pueden ser determinantes a la hora de bautizar al retoño. Para poner en orden el caos, surge nombresparamibebe.com una página que busca dar luz en el caos.

Cada año se publican listados con los nombres más comunes entre los nacidos durante los últimos meses, pero muchos padres huyen de convencionalismos y prefieren buscar nombres más exclusivos que aporten personalidad y diferencien a sus hijos de otros niños de su edad.

Existen directorios web que recogen miles de nombres para niños y niñas clasificados por orden alfabético y procedencia, que incluye sus significados y pronunciación, en caso de que las denominaciones sean extranjeras.

Sin duda, una herramienta esencial para todas aquellas personas que están buscando el mejor nombre para su bebé y necesitan sugerencias y referencias para decidirse.

