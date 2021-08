Sabías Que...

Los 323 nombres raros para niños y niñas

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Buscas el nombre más raro y original para ponerle a tu hijo o hija? Si quieres que tu bebé tenga un nombre que cause sensación y no pase desapercibido, en esta guía te dejamos una lista con los 323 nombres más raros, tanto para niña como para niño.

En esta selección podrás encontrar desde los nombres más clásicos hasta los más modernos. De España y de otros países, para que puedas elegir el más original. Y aunque la mayoría de los que puedes encontrar en la lista son largos, también hemos incluido algunos nombres cortos muy originales.

Nombres raros de niñas

140 nombres raros de niña Abril Adelaida Adelaide Adonia Agnes Alayna Aledis Alethea Aloyses Altagracia Agapita Amadora Amandine Amaryllis Andra Andreina Andrómeda Aneu Angélica Anielle Arlet Armelinda Aroma Aspasia Aunitz Áurea Belinda Bernardette Brenda Briseida Bryony Calíope Calista Carriona Cascadia Casilda Catalina Cita Clémentine Cleta Cliantha Clodomira Damara Débora Delphine Desdémona Deyanira Dictina Digna Dione Dombina Dorothea Edelvina Ehud Eléonore Eranthe Ermilia Escolástica Estanislada Ethel Eulalia Euphemia Evangelina Evadne Expiración Fabiola Fayna Fernandina Floria Froliana Gala Georgeanne Goretti Gracia Harmonia Harmony Heredia Idylla Iliana Imelda Indivar Ingrid Isadora Jósephine Kalika Lea Lysandra Madelia Mafalda Magalí Manreet Marciana Mathilde Meagan Millicent Melania Nahyara Naroha Naysa Neferet Nekane Nicomeda Nina Norma Nory Odessa Ophelia Oristila Palmira Pancracia Pandora Pantaleona Petronilla Philomena Piedrasantas Priscila Rosalía Rosaura Salomé Samay Sança Sapphira Shanaya Sibila Simplicia Tabatha Tanit Tecla Terentia Thais Thaliana Tiburcia Uxia Valle Vera Vital Xanthia Ylenia Zenda

Nombres raros de niños

183 nombres raros de niño Aayan Abba Abelardo Acacio Acfred Adal Adán Adelmaro Adriano Adriel Agapito Agustino Aldo Alejo Amaro Anacleto Andoni Apolinario Arau Areu Ariel Armando Arsenio Asher Asier Aston Aureliano Aurelio Baltasar Bartolomé Basilio Bastián Belisario Benedetto Benemérito Benicio Bernabé Bernal Bernardino Biel Bonifacio Brais Braulio Bricio Caín Camilo Cayetano Cicero Cipiano Ciro Clemente Clodomiro Cojoncio Cornelio Cosmo Damián Dante Donato Demetrio Demian Deseado Dionisio Dominic Dominico Donato Drac Edmond Efrain Einar Elián Eliecer Enzo Erasmo Eros Esben Escolástico Estefano Euquerio Fabrizio Fadir Fausto Félix Ferrán Filemón Fiorenzo Flavio Flemming Florián Fulgencio Gael Galán Gaspar Gastón Genaro Gerardus Gerónimo Giordano Giuseppe Guim Gumersindo Habacuc Heradio Herculano Hércules Hilarino Hilario Ian Igor Inder Iñaki Iñigo Isaac Isidro Israel Jano Jensen Jerome Joel Kanu Keanu Kilian Ladislao Laureano Lautaro Leónidas Liam Lidón Lucio Luzdivino Marvin Mateu Mauricio Mauro Máximo Máximus Michaelangelo Milos Mónico Napoleón Nerón Nilo Odín Othello Otto Ovidio Paolino Philippe Piero Próculo Remo Renardo Risto Runar Salomón Santino Sebastián Segismundo Silvestre Simón Siricio Tadeo Tesifonte Tiburcio Tolentino Torcuato Tristán Uldarico Ulises Umar Urano Uriel Valentino Valerio Virgilio Vitores Waldo Xan Yael Yaman Zac Zafir Zeus Zigor

Si no has encontrado el nombre perfecto en esta lista, quizá prefieras optar por otro que sea algo más común. Aquí te dejamos un listado completo con los nombres más comunes en España.

