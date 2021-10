Sabías Que...

Trámites para bautizar a un niño en España

¿Qué necesito para bautizar a mi hijo? El bautizo es uno de los momentos más deseados para los padres y los familiares que profesan la religión católica y quieren cumplir con el sacramento. A partir de ese momento, el niño se integra en la comunidad católica con todos sus derechos y deberes. Es conveniente que sea un acto responsable y meditado. Si os habéis hecho la mencionada pregunta sobre cómo bautizar a un niño, en la siguiente información tenemos la respuesta. ¡Tomad nota!

Trámites necesarios

¿Qué se necesita para bautizar a un niño? Si os habéis decidido a realizar este ritual a vuestro bebé, debéis conocer en qué consisten todos los trámites y los diferentes pasos a seguir para que este importante evento se realice correctamente y sin ningún tipo de problema o inconveniente. Son los siguientes:

Elegir un nombre para el niño/a. Por si todavía tienes dudas, te sugerimos que consultes todos los nombres para niños. Y si quieres buscar un nombre especial, aquí te dejamos más de 300 nombres poco comunes.

para el niño/a. Por si todavía tienes dudas, te sugerimos que consultes todos los nombres para niños. Y si quieres buscar un nombre especial, aquí te dejamos más de 300 nombres poco comunes. Acudir a la iglesia o parroquia escogida para cerrar la fecha definitiva del acto. Sobre el lugar elegido para el bautismo, surgen dudas como: ¿ Puedo bautizar a mi hijo en cualquier Iglesia ? Y sí, puedes hacerlo.

del acto. Sobre el lugar elegido para el bautismo, surgen dudas como: ¿ ? Y sí, puedes hacerlo. En algunas ocasiones, también es necesario asistir a un ensayo previo antes del bautismo.

antes del bautismo. Realizar el bautismo con los padrinos, familiares y amigos. Una vez concluido el acto, el párroco será el encargo de inscribir al bebé en el registro notarial de su demarcación.

en el registro notarial de su demarcación. Finalmente, se emitirá una fe de bautismo, que es un escrito en el que se incluyen los datos del bebé, de sus padres y de su padrino y de su madrina. Además, en su interior también aparece la fecha del bautismo, entre otros campos. Es muy importante, puesto que servirá para agilizar los trámites necesarios en futuros sacramentos.

Documentación para el bautismo

¿Qué documentos se necesitan para bautizar a un recién nacido? Como en cualquier otro trámite, a la hora de realizar el bautismo, es imprescindible presentar una serie de papeles:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del padre, de la madre o de ambos.

Libro de Familia en el que se acredite la relación legal de los padres con el bebé.

Partida de bautismo de los bienhechores.

Partida de confirmación de los padrinos y también el certificado de matrimonio en caso de estar casados.

Solicitud de bautizo debidamente rellenado.

Planilla de donación económica establecida por la parroquia, en caso de que exista.

Requisitos

Según marca la tradición católica, se bautiza a un niño o niña en una pila bautismal como medida para el perdón de los pecados. Se trata de una celebración que se comienza a preparar de forma casi inmediata tras el nacimiento.

Sin embargo, existen una serie de requisitos para poder celebrar un bautizo fundamentales para obtener después la partida de bautismo:

Los padres deben ser los únicos encargados de elegir el nombre . Si necesitan ayuda, pueden consultar a los abuelos o a otros parientes cercanos.

. Si necesitan ayuda, pueden consultar a los abuelos o a otros parientes cercanos. El menor debe tener siete años o menos .

. Los padres tienen que procesar la fe católica . En casos excepcionales, se aceptará el consentimiento para el bautismo de, al menos, uno de los progenitores o tutor legal.

. En casos excepcionales, se aceptará el consentimiento para el bautismo de, al menos, uno de los progenitores o tutor legal. El bautismo únicamente puede ser solicitado por los padres del bebé, nunca por los abuelos, tíos, amigos u otras personas cercanas.

del bebé, nunca por los abuelos, tíos, amigos u otras personas cercanas. Los padrinos escogidos deben estar bautizados y confirmados , según obligan las normas de la Iglesia Católica. La existencia de los padrinos es esencial, puesto que, según indica la tradición religiosa, serán los sustitutos de los padres en caso de que se produzca la ausencia de estos.

, según obligan las normas de la Iglesia Católica. La existencia de los padrinos es esencial, puesto que, según indica la tradición religiosa, serán los sustitutos de los padres en caso de que se produzca la ausencia de estos. La ceremonia de bautismo siempre se lleva a cabo durante el día . La madrina es la encargada de sujetar al niño o niña en sus brazos, mientras que el padrino porta la vela bautismal.

. La madrina es la encargada de sujetar al niño o niña en sus brazos, mientras que el padrino porta la vela bautismal. Debe existir el compromiso previo de criar al bebé en la fe católica. Para ello, es habitual que se realice una entrevista del párroco con los padres, con el objetivo de conocer sus intereses y creencias.

¿Cuánto cuesta bautizar a un bebé?

En teoría, no existe un importe fijo para la celebración del bautismo. Lo habitual es que los padres ayuden a la parroquia con una pequeña cuota o donativo económico.

Por tanto, no se puede afirmar que esta cantidad sea el precio del sacramento en cuestión, sino que la Iglesia católica reconoce este aporte como una “cooperación para los gastos del sacerdote y la parroquia”.

En general, este dinero es empleado, posteriormente, para el mantenimiento de las estancias del templo y de los diferentes empleados que trabajan en el recinto parroquial.

Obligaciones legales de los padrinos

Ser el padrino o madrina de un ahijado a través de un acto religioso no conlleva ninguna obligación legal.

Lo que se adquiere a través de esta ceremonia es un parentesco religioso de carácter moral, vinculado generalmente a la amistad o el parentesco, sin ninguna responsabilidad a efectos legales.

