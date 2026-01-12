Los 25 empleos que más crecen en España en 2026: ingenieros de IA y perfiles técnicos

NOTICIA de de Javi Navarro

Los perfiles ligados a la inteligencia artificial ya no son una promesa de futuro, sino una realidad que marca el rumbo del mercado laboral en España. Así lo constata la nueva lista de Empleos en Auge 2026 publicada por LinkedIn, que identifica las 25 profesiones con mayor crecimiento sostenido en los últimos tres años y sitúa a la IA, la ingeniería, la logística y áreas clave de negocio como los grandes motores de contratación.

Los datos que maneja la red profesional dibujan, además, un escenario de creciente incertidumbre entre los trabajadores. El 67% de los profesionales españoles encuestados reconoce sentirse poco preparado para encontrar un nuevo empleo en 2026, mientras que un 58% asegura que ahora es más difícil encontrar trabajo que hace un año. A esta percepción se suma la complejidad de los procesos de selección: el 64% considera que se han vuelto más largos y exigentes.

La IA redefine las oportunidades laborales en España

En un mercado cada vez más competitivo y condicionado por la adopción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial emerge como el principal eje de transformación. No solo lidera los primeros puestos del ranking, sino que también influye en la forma de buscar empleo y de evaluar candidaturas.

Según explica Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, “El mercado laboral está atravesando un momento de transformación acelerada, en el que muchos profesionales saben que quieren cambiar de trabajo, pero no siempre tienen claro hacia dónde dar el siguiente paso”. En este contexto, añade, “la lista de Empleos en Auge se perfila como una referencia clave para identificar hacia dónde se está desplazando el crecimiento del empleo y cómo orientar la carrera profesional con mayor criterio”.

Los 25 empleos en auge que liderarán el mercado laboral en 2026

La clasificación elaborada por LinkedIn Noticias España recoge los puestos con mayor crecimiento sostenido entre 2023 y 2025 y con un volumen significativo de vacantes en el último año. El ranking lo encabezan perfiles altamente especializados, pero también combina roles técnicos, estratégicos y de gestión:

Ingeniero/a de IA

Director/a de Inteligencia Artificial

Analista de logística

Responsable de ingeniería civil

Responsable de ventas de TI

Responsable de puesta en servicio

Investigador/a en aprendizaje automático

Asesor/a legal

Asistente de suscripción (underwriter)

Ingeniero/a biomédico/a

Responsable de asuntos públicos

Ingeniero/a de simulación

Consultor/a de procesos de negocio

Arquitecto/a de sistemas de TI

Asistente médico/a

Responsable de desarrollo organizativo

Controller de costes

Director/a de gestión de producto

Responsable de compras

Responsable de gestión de información

Asesor/a estratégico/a

Fundador/a (emprendedor/a)

Controller de operaciones

Responsable de desarrollo de negocio

Especialista en promociones

El análisis muestra un claro predominio de perfiles relacionados con la aplicación práctica de la IA —como ingenieros, investigadores o directivos especializados—, pero también un repunte en áreas como la construcción de infraestructuras, la salud y la gestión empresarial.

Más competencia y más IA en los procesos de selección

La irrupción de la inteligencia artificial no solo afecta a los perfiles demandados, sino también a la forma en la que las empresas seleccionan talento. De hecho, el 45% de los profesionales reconoce no saber cómo destacar su candidatura cuando la IA interviene en los procesos de selección y el 50% percibe una competencia excesiva para cada puesto.

Ante este escenario, Collera recomienda “no limitarse a buscar un cambio inmediato, sino analizar las tendencias, las habilidades que están ganando peso y cómo alinear la experiencia profesional con esas oportunidades de futuro”.

LinkedIn refuerza la búsqueda de empleo con nuevas herramientas de IA

Para ayudar a los profesionales a afrontar este contexto con mayor confianza, LinkedIn ha anunciado la llegada a España de dos nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial:

AI-powered job search , que permitirá describir en lenguaje natural el tipo de empleo que se busca y recibir sugerencias ajustadas al perfil. Esta funcionalidad ya suma más de 1,3 millones de usuarios diarios y genera más de 25 millones de búsquedas semanales en inglés.

, que permitirá describir en lenguaje natural el tipo de empleo que se busca y recibir sugerencias ajustadas al perfil. Esta funcionalidad ya suma más de y genera en inglés. Job Match, prevista para los próximos meses, que mostrará de forma clara el grado de adecuación entre las habilidades del candidato y los requisitos de cada oferta, facilitando una selección más estratégica de las vacantes.

Rosalen Ramos, Senior Account Director & Career Expert en LinkedIn, subraya que “la búsqueda de empleo ya no es un proceso lineal y cada vez exige más estrategia”. En su opinión, estas nuevas herramientas “permiten afrontar la toma de decisiones con mayor perspectiva, combinando información, criterio y una visión más consciente del desarrollo profesional”.

Una lista pensada como punto de partida, no como destino

La lista de Empleos en Auge 2026 no pretende ser una guía cerrada, sino un indicador de hacia dónde se está desplazando el crecimiento del empleo en España. Cada uno de los puestos incluye información sobre aptitudes clave, zonas con mayor demanda y oportunidades de formación, apoyadas además por los cursos de LinkedIn Learning —gratuitos para los miembros hasta el 6 de febrero—.

La clasificación se ha elaborado a partir del análisis de millones de incorporaciones laborales registradas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de julio de 2025, y ha sido desarrollada por científicas de datos de LinkedIn en colaboración con el equipo editorial de LinkedIn Noticias.