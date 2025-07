Vivienda

Alquileres

Los 25 municipios más baratos para alquilar casa en España: menos de 8 euros/m² al mes

NOTICIA de de Javi Navarro

Linares, situado en la provincia de Jaén, se posiciona como el municipio más barato para alquilar vivienda en España, con un precio promedio de 5,6 euros al mes por cada metro cuadrado, según un estudio de idealista, el principal marketplace inmobiliario del sur de Europa. Este informe, basado en los precios del mes de junio de 2025, destaca además que los municipios en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Extremadura representan la mayor parte de los mercados más asequibles del país.

Principales municipios con precios accesibles

Los datos revelan que otros municipios también ofrecen precios competitivos. A continuación, se detallan los siguientes municipios más económicos:

Puertollano (Ciudad Real) — 5,7 euros/m²

(Ciudad Real) — 5,7 euros/m² Don Benito (Badajoz) — 5,9 euros/m²

(Badajoz) — 5,9 euros/m² Valdepeñas (Ciudad Real) — 6,1 euros/m²

(Ciudad Real) — 6,1 euros/m² Almendralejo (Badajoz) — 6,3 euros/m²

(Badajoz) — 6,3 euros/m² Ontinyent (Valencia) — 6,4 euros/m²

(Valencia) — 6,4 euros/m² Ponferrada (León) — 6,4 euros/m²

(León) — 6,4 euros/m² Lucena (Córdoba) — 6,5 euros/m²

(Córdoba) — 6,5 euros/m² Narón (A Coruña) — 6,7 euros/m²

(A Coruña) — 6,7 euros/m² Langreo (Asturias) — 6,7 euros/m²

(Asturias) — 6,7 euros/m² Alcázar de San Juan (Ciudad Real) — 6,7 euros/m²

(Ciudad Real) — 6,7 euros/m² Plasencia (Cáceres) — 6,7 euros/m²

(Cáceres) — 6,7 euros/m² Mérida (Badajoz) — 6,9 euros/m²

(Badajoz) — 6,9 euros/m² Tortosa (Tarragona) — 7 euros/m²

(Tarragona) — 7 euros/m² Mieres del Camino (Asturias) — 7 euros/m²

(Asturias) — 7 euros/m² Burriana (Castellón) — 7 euros/m²

(Castellón) — 7 euros/m² Elda (Alicante) — 7 euros/m²

(Alicante) — 7 euros/m² Molina de Segura (Murcia) — 7,1 euros/m²

(Murcia) — 7,1 euros/m² Ogíjares (Granada) — 7,1 euros/m²

(Granada) — 7,1 euros/m² Alcoy (Alicante) — 7,1 euros/m²

(Alicante) — 7,1 euros/m² Xátiva (Valencia) — 7,2 euros/m²

(Valencia) — 7,2 euros/m² Alcantarilla (Murcia) — 7,4 euros/m²

(Murcia) — 7,4 euros/m² Ronda (Málaga) — 7,4 euros/m²

(Málaga) — 7,4 euros/m² Ferrol (A Coruña) — 7,5 euros/m²

(A Coruña) — 7,5 euros/m² Ciudad Real (capital) — 7,6 euros/m²

Diferencias significativas con el resto de comunidades

El estudio destaca que la diferencia de precios entre estos municipios y sus comunidades autónomas es notable. Por ejemplo, en Tortosa, el precio de alquiler es un 64% más bajo que el promedio de Cataluña, mientras que en Linares, la diferencia con Andalucía alcanza el 56% y en Lucena, la reducción es del 49%. En contraste, Ciudad Real y Mérida tienen las menores diferencias con sus comunidades, con solo un 4% y 5% respectivamente.

idealista destaca en su estudio que los datos se basan estrictamente en aquellos municipios analizados en el informe de precios que requieren una muestra mínima para ser considerados estadísticamente fiables. Esto significa que algunas poblaciones pequeñas no están incluidas, aunque sus inmuebles son considerados en los cálculos provinciales. En particular, en La Rioja no existen mercados diferentes a la capital en este análisis.