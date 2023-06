Sabías Que...

Los 5 grupos de alimentos que valen para prevenir la infección de orina

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los episodios de infección de orina son realmente molestos. Sensación de hacerse pis constantemente, dolor al orinar, sensación de escozor constante y, en resumen, malestar general. También conocida como cistitis, esta patología que es muy común en mujeres, puede prevenirse con una buena alimentación y prácticas de higiene.

Así que si alguna vez has tenido infección de orina y no quieres volver a pasar por este mal trago, a continuación puedes consultar cuáles son los mejores alimentos para prevenir infecciones de orina. Y, en el caso de notar algunos de los síntomas asociados, no dudes en consultar cuáles son los mejores métodos para curar la cistitis y acudir a un médico para que pueda recetarte un tratamiento.

Alimentos para evitar infecciones de orina

Hay una serie de alimentos que pueden incluirse en la dieta y que actúan como barrera protectora para evitar infecciones de orina. Pertenecen a este grupo de alimentos los que son ricos en fibra y, por tanto, lo que debes incluir en la dieta para evitar el estreñimiento, así como frutas y verduras.

Los arándanos, el mejor aliado contra la cistitis

La vitamina B de los frutos de los arándanos es beneficiosa para prevenir la aparición de la cistitis. En el caso de que no estén en temporada o no los encuentras en la frutería, hay otras alternativas para consumirlos. Precisamente, existen pastillas de arándanos para infección de orina que puedes incluir en la dieta para evitar su aparición.

La clave está en su poder antioxidante, que permite que las bacterias no se asienten en el tracto urinario y, por tanto, evita la formación de infecciones.

Frutas y verduras diuréticas

Dentro de la familia de las frutas y verduras, lo ideal es incluir en la dieta alimentos que tengan un gran poder diurético, como por ejemplo los espárragos verdes o los blancos, así como el puerro.

Este tipo de alimentos se caracterizan por tener una alta capacidad para limpiar el organismo y, además, su composición tiene un alto porcentaje de agua, lo que resulta bastante beneficioso para depurar el organismo y evitar la formación de infecciones de orina.

Alimentos ricos en fibra e integrales

Los cereales integrales y otros alimentos ricos en fibra son una buena opción para evitar la cistitis. Incluir este tipo de alimentos en la dieta contribuye al buen mantenimiento de la salud y a evitar la formación de infecciones.

Alimentos probióticos

Los yogures o el kéfir son alimentos probióticos que ayudan a mejorar la flora intestinal. En la práctica, crean una barrera protectora frente a bacterias y microorganismos que son los responsables de la cistitis o de la formación de otras infecciones. Además, benefician al mantenimiento y buen estado de la microbiota.

Alimentos con betacaroteno

Tanto la papaya como la zanahoria son alimentos ricos en betacaroteno, que es una vitamina que tiene un papel fundamental en el sistema inmune. Ayuda a reforzar el buen estado de salud del organismo y a ejercer de barrera de protección ante la aparición de virus y formación de infecciones, como la cistitis.

Otros consejos y prácticas para evitar la cistitis

De manera adicional, para prevenir la cistitis hay una serie de rutinas y prácticas a tener en cuenta y que aportan numerosos beneficios a la salud.

Es el caso de beber mucho líquido y evitar el consumo de alcohol.

También acudir a orinar con frecuencia, siempre que te tengan ganas y llevar ropa de algodón, holgada, que sea cómoda y no te apriete.

Una vez termines de orinar, hay que secarse siempre desde delante hacia detrás, para evitar que se acumulen bacterias intestinales en la uretra. Lo mismo al lavarse en la ducha.

Por otra parte, hay que tener especial cuidado con la postura al orinar. No te sientes inclinada hacia delante, puesto que de esta forma la vejiga no se vacía totalmente.

El uso abusivo de salvaslips puede impedir la transpiración de la piel y provoca humedad en la zona.

Es recomendable orinar siempre tras mantener relaciones para eliminar posibles bacterias de la uretra.

Por último, evita las duchas vaginales y los baños prolongados con agua muy caliente.

