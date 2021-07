Los 50 radares que más multan en España

Coches

¿Te mueves en coche a diario? Si por trabajo o por ocio te pasas la mitad del día en la carretera, esta información te interesa. A continuación te dejamos la lista de los radares que más multan en cada comunidad autónoma y los que más recaudan de la Comunidad de Madrid, según el último informe de la organización de Automóviles Europeos Asociados (AEA), con datos del año 2020.

En esta guía te vamos a indicar cuáles son los radares que más multan por localidades, pero si quieres consultar la lista completa de todos los radares de España, ya sean fijos, móviles o de tramo, te recomendamos que consultes esta otra información.

Cuántas multas por exceso de velocidad se ponen en España

El Informe de la AEA concluye que durante 2020 los radares han puesto un total de 2.460.056 multas por exceso de velocidad. Esta cifra representa un descenso del 17,46% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 2.944.111 multas.

Para valorar los datos de este informe hay que tener en cuenta que el año 2020 ha estado marcado por la pandemia y las restricciones de movilidad, que han provocado un descenso del 25% en los desplazamientos por carretera.

Los radares que más multan por exceso de velocidad

El último informe de la AEA concluye que, del total de radares que la Dirección General de Tráfico tiene instalados en las carreteras (casi 1.000), sólo 50 de ellos ponen el 38,52% de las denuncias por exceso de velocidad, un total de 941.061 multas.

Y de estos 50 radares, gran parte se encuentran repartidos por Andalucía, donde se han tramitado más de 519.254 multas, cifra que representa el 21% del total de sanciones por exceso de velocidad.

Tanto si vives en Málaga, como si vas a viajar de vacaciones a esta localidad, presta especial atención porque el radar que más multas pone de toda España se encuentra en esta localidad, en concreto, en el kilómetro 246 de la A- 7, en Málaga. Durante 2020 este radar impuso un total de 48.771 multas. Esta cifra supone un incremento en las denuncias de un 350% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 13.927 denuncias en este radar.

Después de Andalucía, la Comunidad Valenciana es la que pone más multas por exceso de velocidad a través de los radares. En concreto, en esta comunidad se han tramitado un total de 317.381 multas durante todo el año, cifra que representa el 12,9% del total.

En el tercer puesto de comunidades que tienen los radares que más multas está la Comunidad de Madrid. En esta zona los radares han multado a un total de 284.281 coches por exceso de velocidad, un 11,5% del total.

En el extremo contrario, las comunidades con los radares que menos multan son La Rioja (29.107 denuncias), Navarra (41.751 denuncias) y Cantabria (44.138 denuncias).

A continuación puedes consultar el listado completo de os 50 radares que más multan por comunidades y provincias y la cantidad de denuncias que ha tramitado en 2020 cada uno de ellos.

CARRETERA PROVINCIA KILÓMETRO MULTAS 2020 AC – 11 A Coruña 3 19.326 A – 70 Alicante 2 13.731 N – 332 Alicante 140 14.581 A – 1 Burgos 234 12.334 A – 1 Burgos 194 10.703 A – 381 Cádiz 37 11.291 A – 8 Cantabria 144 12.769 AP – 7 Castellón 390 12.074 N – 340 Castellón 960 18.960 A – 4 Ciudad Real 135 14.512 A – 4 Ciudad Real 230 13.328 A – 3 Cuenca 156 29.302 A -92 Granada 256 25.082 A – 44 Granada 132 10.701 N – 240 Huesca 202 14.402 EI – 600 Islas Baleares 9 14.271 MA – 1 Islas Baleares 15 16.892 GC – 1 Las Palmas 5 14.145 AP – 68 La Rioja 78 13.134 A – 8 Lugo 545 14.289 A – 4 Madrid 13 37.316 AP – 6 Madrid 49 27.820 M – 40 Madrid 52 26.442 A – 2 Madrid 15 16.446 A – 4 Madrid 12 16.016 A – 5 Madrid 12 25.996 A – 42 Madrid 13 10.780 A – 7 Málaga 246 48.771 A – 7 Málaga 256 34.317 MA – 20 Málaga 10 19.645 A – 45 Málaga 128 12.856 A – 384 Málaga 89 11.765 RM – 19 Murcia 17 30.617 RM – 15 Murcia 13 110.758 A – 15 Navarra 127 15.731 A – 55 Pontevedra 9 14.023 A – 55 Pontevedra 11 13.329 A – 52 Pontevedra 282 11.100 A – 66 Salamanca 340 15.927 TF – 1 Santa Cruz de Tenerife 59 12.541 A – 1 Segovia 125 13.030 A – 92 Sevilla 29 15.775 SE – 30 Sevilla 10 33.163 A – 92 Sevilla 83 23.180 A – 49 Sevilla 0 13.777 A – 42 Toledo 71 10.556 A – 7 Valencia 337 15.781 AP – 7 Valencia 478 47.711 V – 31 Valencia 5 30.107 A – 52 Zamora 99 10.958

Radares de la Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid los radares pusieron en 2020 un total de 473.866 denuncias por exceso de velocidad, lo que recaudó un total de 53.486.100 euros. Este dato estima que se ha producido una recaudación en esta comunidad por valor de 6.100 euros a la hora.

Más de la mitad de las infracciones, un 56,20%, se han producido por no respetar el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora de los túneles de la M-30 (en los kilómetros 1906 y 19,800) y por el radar de tramo ubicado en la A-5 a la altura del Paseo del Marqués.

Precisamente, uno de los puntos más críticos de Madrid es la M-30. Este tramo es el que contabiliza un mayor número de infracciones de velocidad, con un total de 321.525 denuncias, es decir, el 67,8% de la capital.

Límites de velocidad menos respetados

El límite menos respetado en toda la Comunidad de Madrid es el que marca la conducción a 70 kilómetros hora. Las denuncias por incumplir este límite ascienden a 266.321. Con las multas por infringir este límite se han recaudado un total de 27.498.400 euros.

En el otro extremo, el límite que menos multas registra es el de 20 kilómetros hora. En 2020 sólo se tramitó una multa por incumplir este límite de velocidad y la recaudación por ello fue de 400 euros.

Por saltarse el límite a 30 se han puesto 2.343 denuncias a través de las que se han recaudado un total de 185.350 euros.

Por saltarse el límite de 40 se han puesto 2.472 denuncias por un valor de 436.400 euros.

Por saltarse el de 50 se han puesto 73.036 denuncias por un valor de 11.804.300 euros.

Las infracciones por superar el límite de 60 kilómetros por hora se han puesto un total de 2.188 denuncias y se han recaudado un total de 354.500 euros.

Las infracciones por saltarse el límite de 80 kilómetros por hora ascienden a 3.688 y se han recaudado un total de 434.800 euros.

Por último, se han puesto 94.402 multas por infringir el límite de velocidad de 90 kilómetros por hora y se han recaudado un total de 9.812.000 euros.

La velocidad más alta registrada en esta comunidad fue a 160 km hora en el km 27 de la M-30 cuando el límite es de 90, mientras que el mayor exceso de velocidad se produjo en la M-30 al sancionar a un coche que circulaba a 140 km hora en un tramo donde no pueden superarse los 70 kilómetros por hora.

El informe de la AEA detalla que, a pesar del gran número de denuncias impuestas en la capital, la gran mayoría (88%) es a causa de excesos mínimos de velocidad.

