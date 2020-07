Coches

Multas Lista radares DGT Fijos, Móviles y de Tramo por provincias y carreteras

La Dirección General de Tráfico ha renovado la lista de radares en las carreteras españolas. En total, a julio de 2020, hay más de 1.312 radares que controlan la velocidad en carreteras de España tanto en sus versiones de radar fijo, radar móvil con un coche o furgoneta radar (hay 15 camufladas por toda España), así como los radares de tramo.

Además de 12 helicópteros, 11 drones y 216 cámaras de control de cinturón de seguridad y uso de teléfono móvil.

Mapa radares DGT

A continuación puedes consultar los radares de tráfico de la DGT que vigilan que no se supere el límite de velocidad:

PROVINCIA CARRETERA TIPO RADAR PK SENTIDO Albacete A-30 Fijo 49234 Creciente Albacete A-31 Fijo 50601 Creciente Albacete A-31 Fijo 127006 Creciente Albacete A-31 Fijo 137894 Decreciente Albacete CM-220 Móvil 17.300-34.800 Ambos Albacete CM-3106 Móvil 19.390-32.390 Ambos Albacete CM-3106 Móvil 36.140-59.350 Ambos Albacete CM-3121 Móvil 0.000-30.870 Ambos Albacete CM-313 Móvil 33.117-65.100 Ambos Albacete CM-313 Móvil 65.100-127.430 Ambos Albacete CM-3135 Móvil 0.000-16.890 Ambos Albacete CM-3135 Móvil 17.830-37.400 Ambos Albacete CM-320 Móvil 5.210-24.300 Ambos Albacete CM-3211 Móvil 19.070-29.910 Ambos Albacete CM-3212 Móvil 0.000-10.280 Ambos Albacete CM-3213 Móvil 0.020-30.220 Ambos Albacete CM-3215 Móvil 0.610-17.090 Ambos Albacete CM-3218 Móvil 8.080-11.880 Ambos Albacete CM-3222 Móvil 0.050-17.960 Ambos Albacete CM-3226 Móvil 0.930-21.960 Ambos Albacete CM-332 Móvil 0.000-56.010 Ambos Albacete CM-400 Móvil 20.100-44.070 Ambos Albacete CM-412 Móvil 158.850-168.520 Ambos Albacete CM-412 Móvil 170.770-272.750 Ambos Albacete CM-412 Móvil 274.610-344.680 Ambos Albacete N-301 Móvil 257.160-274.770 Ambos Albacete N-301 Móvil 277.510-300.900 Ambos Albacete N-301 Móvil 303.300-337.450 Ambos Albacete N-310 Móvil 121.180-144.990 Ambos Albacete N-310 Fijo 126.39 Creciente Albacete N-322 Fijo 315988 Creciente Albacete N-322 Fijo 327274 Decreciente Albacete N-322 Móvil 268.680-289.520 Ambos Albacete N-322 Móvil 316.290-347.100 Ambos Albacete N-322 Móvil 356.920-395.380 Ambos Albacete N-322 Fijo 367.1 Creciente Albacete N-322 Móvil 408.500-425.590 Ambos Albacete N-344 Tramo 109.995-(8.545m) Decreciente Albacete N-344 Tramo 117.995-(8.542m) Creciente Albacete N-430 Fijo 484505 Creciente Albacete N-430 Móvil 419.520-445.980 Ambos Albacete N-430 Móvil 463.750-511.940 Ambos Albacete N-430 Tramo 486.58-(16.387m) Decreciente Albacete N-430 Tramo 502.945-(16.387m) Creciente Alicante A-31 Fijo 171.8 Creciente Alicante A-7 Fijo 487695 Creciente Alicante A-7 Fijo 521996 Creciente Alicante A-70 Fijo 2308 Creciente Alicante A-70 Fijo 2494 Decreciente Alicante A-70 Fijo 4375 Creciente Alicante A-70 Fijo 4629 Decreciente Alicante A-70 Fijo 18.5 Decreciente Alicante A-70 Fijo 23.39 Decreciente Alicante CV-70 Móvil 0.000-48.800 Ambos Alicante CV-70 Móvil 48.790-49.300 Ambos Alicante CV-725 Móvil 4.480-8.130 Ambos Alicante CV-734 Fijo 6.05 Creciente Alicante CV-767 Móvil 1.040-5.460 Ambos Alicante CV-807 Móvil 0.000-7.080 Ambos Alicante CV-809 Móvil 0.000-5.350 Ambos Alicante CV-81 Móvil 21.050-41.150 Ambos Alicante CV-81 Móvil 41.110-57.000 Ambos Alicante CV-820 Móvil 0.000-8.890 Ambos Alicante CV-83 Fijo 7.05 Decreciente Alicante CV-84 Móvil 0.000-6.290 Ambos Alicante CV-855 Móvil 7.180-9.540 Ambos Alicante CV-865 Móvil 0.120-8.760 Ambos Alicante CV-865 Móvil 8.760-11.740 Ambos Alicante CV-900 Móvil 0.000-13.260 Ambos Alicante CV-904 Móvil 0.000-6.540 Ambos Alicante CV-91 Fijo 18888 Decreciente Alicante CV-91 Móvil 12.560-18.430 Ambos Alicante CV-91 Fijo 15.3 Creciente Alicante CV-95 Móvil 0.000-22.840 Ambos Alicante N-325 Móvil 6.510-8.170 Ambos Alicante N-332 Fijo 54 Creciente Alicante N-332 Fijo 46875 Creciente Alicante N-332 Fijo 46925 Decreciente Alicante N-332 Fijo 91047 Creciente Alicante N-332 Fijo 140998 Decreciente Alicante N-332 Fijo 141002 Creciente Alicante N-332 Fijo 149775 Decreciente Alicante N-332 Fijo 151675 Creciente Alicante N-332 Fijo 171565 Decreciente Alicante N-332 Móvil 116.690-134.000 Ambos Alicante N-332 Fijo 130.9 Decreciente Alicante N-332 Móvil 134.000-143.440 Ambos Alicante N-332 Móvil 143.440-147.800 Ambos Alicante N-332 Móvil 147.800-204.540 Ambos Alicante N-332 Fijo 173.2 Creciente Alicante N-332 Fijo 203.2 Creciente Alicante N-332 Fijo 204.45 Decreciente Alicante N-332 Móvil 38.760-42.260 Ambos Alicante N-332 Móvil 42.260-53.890 Ambos Alicante N-332 Móvil 53.890-54.390 Ambos Alicante N-332 Fijo 56.25 Decreciente Alicante N-332 Fijo 70.95 Creciente Alicante N-332 Fijo 86.05 Creciente Alicante N-332 Móvil 97.930-116.210 Ambos Alicante N-338 Móvil 0.000-3.930 Ambos Alicante N-338 Móvil 3.930-5.150 Ambos Alicante N-340 Fijo 687596 Creciente Alicante N-340 Fijo 694795 Decreciente Alicante N-340 Móvil 678.870-708.340 Ambos Alicante N-340 Móvil 722.240-731.040 Ambos Almería A-1050 Móvil 0.000-12.080 Ambos Almería A-1101 Móvil 0.000-25.690 Ambos Almería A-1201 Móvil 3.860-12.560 Ambos Almería A-332 Móvil 0.000-20.010 Ambos Almería A-334 Móvil 17.730-56.910 Ambos Almería A-334 Fijo 49.87 Creciente Almería A-334 Móvil 64.630-84.870 Ambos Almería A-347 Móvil 0.000-12.040 Ambos Almería A-348 Móvil 90.320-134.360 Ambos Almería A-349 Móvil 0.000-47.360 Ambos Almería A-352 Fijo 7.05 Creciente Almería A-358 Móvil 0.000-18.570 Ambos Almería A-358 Fijo 5.15 Creciente Almería A-370 Móvil 0.000-12.620 Ambos Almería A-7 Fijo 468728 Decreciente Almería A-7 Fijo 404.45 Creciente Almería A-7 Fijo 450.93 Creciente Almería A-92 Fijo 391.86 Creciente Almería AL-3104 Móvil 0.000-6.000 Ambos Almería AL-3108 Móvil 0.000-14.780 Ambos Almería AL-3108 Móvil 14.780-22.450 Ambos Almería AL-3111 Móvil 0.370-12.080 Ambos Almería AL-3115 Móvil 0.000-8.360 Ambos Almería AL-3115 Fijo 3.41 Creciente Almería AL-3117 Móvil 0.000-12.200 Ambos Almería AL-3201 Móvil 0.000-7.570 Ambos Almería AL-3202 Móvil 0.000-4.480 Ambos Almería AL-3202 Móvil 2.510-2.550 Ambos Almería AL-3302 Móvil 0.000-4.620 Ambos Almería AL-3303 Móvil 0.000-6.200 Ambos Almería AL-3401 Móvil 0.000-4.450 Ambos Almería AL-4300 Móvil 0.000-6.800 Ambos Almería AL-5105 Fijo 28.8 Creciente Almería N-340a Móvil 383.900-400.650 Ambos Almería N-340a Móvil 400.650-401.810 Ambos Almería N-340a Móvil 431.800-438.300 Ambos Almería N-340a Móvil 464.000-511.560 Ambos Almería N-340a Fijo 471.85 Decreciente Almería N-340a Móvil 511.560-523.720 Ambos Almería N-341 Móvil 0.000-18.400 Ambos Almería N-341 Fijo 8.46 Creciente Almería N-347 Móvil 0.000-3.930 Ambos Asturias A-64 Fijo 6.45 Creciente Asturias A-64 Fijo 8.7 Decreciente Asturias A-66 Fijo 21444 Creciente Asturias A-66 Fijo 13.4 Decreciente Asturias A-66 Fijo 14.31 Creciente Asturias A-66 Fijo 24.43 Creciente Asturias A-66 Fijo 29.04 Decreciente Asturias A-66 Fijo 30.23 Creciente Asturias A-66 Fijo 35.28 Decreciente Asturias A-8 Fijo 385245 Decreciente Asturias A-8 Fijo 354.96 Creciente Asturias A-8 Fijo 355.88 Decreciente Asturias A-8 Fijo 362.6 Creciente Asturias A-8 Fijo 366.92 Decreciente Asturias A-8 Fijo 371.2 Creciente Asturias A-8 Fijo 372.65 Decreciente Asturias A-8 Fijo 386.14 Creciente Asturias A-8 Fijo 396.05 Creciente Asturias A-8 Fijo 396.5 Decreciente Asturias A-8 Tramo 505.05-(1.082m) Decreciente Asturias AP-66 Fijo 66755 Decreciente Asturias AS-110 Móvil 1.500-9.670 Ambos Asturias AS-112 Móvil 0.000-16.770 Ambos Asturias AS-114 Móvil 0.000-20.200 Ambos Asturias AS-115 Móvil 0.000-14.100 Ambos Asturias AS-117 Móvil 3.890-22.530 Ambos Asturias AS-118 Móvil 5.170-11.070 Ambos Asturias AS-14 Móvil 0.000-58.000 Ambos Asturias AS-15 Móvil 0.000-9.240 Ambos Asturias AS-15 Móvil 35.460-58.200 Ambos Asturias AS-15 Móvil 9.230-35.460 Ambos Asturias AS-16 Móvil 0.000-17.500 Ambos Asturias AS-16 Fijo 9.5 Creciente Asturias AS-17 Móvil 4.000-19.380 Ambos Asturias AS-19 Móvil 0.130-16.700 Ambos Asturias AS-237 Móvil 0.000-26.130 Ambos Asturias AS-246 Móvil 0.000-33.110 Ambos Asturias AS-248 Móvil 0.000-19.580 Ambos Asturias AS-253 Móvil 0.000-26.420 Ambos Asturias AS-266 Móvil 4.526-18.710 Ambos Asturias GJ-81 Fijo 2025 Decreciente Asturias N-625 Móvil 130.780-162.100 Ambos Asturias N-630 Móvil 33.240-48.090 Ambos Asturias N-630 Móvil 67.210-87.080 Ambos Asturias N-632 Móvil 0.000-42.770 Ambos Asturias N-632 Fijo 100.4 Creciente Asturias N-632 Móvil 42.750-71.600 Ambos Asturias N-632 Móvil 96.000-160.000 Ambos Asturias N-632 Fijo 98.75 Decreciente Asturias N-634 Móvil 326.910-340.000 Ambos Asturias N-634 Móvil 340.000-361.710 Ambos Asturias N-634 Móvil 361.710-382.160 Ambos Asturias N-634 Móvil 382.152-400.769 Ambos Asturias N-634 Móvil 495.140-525.030 Ambos Asturias N-640 Móvil 0.170-11.920 Ambos Ávila AP-6 Fijo 106.97 Creciente Ávila AP-6 Fijo 108.63 Decreciente Ávila AV-500 Móvil 0.000-22.230 Ambos Ávila AV-502 Móvil 0.000-19.250 Ambos Ávila AV-800 Móvil 0.000-26.140 Ambos Ávila AV-804 Móvil 21.070-44.920 Ambos Ávila AV-902 Móvil 0.000-20.710 Ambos Ávila AV-905 Móvil 0.000-35.880 Ambos Ávila CL-501 Móvil 10.490-60.640 Ambos Ávila CL-501 Fijo 18.8 Creciente Ávila CL-501 Móvil 60.640-91.740 Ambos Ávila CL-505 Móvil 1.080-42.020 Ambos Ávila CL-505 Fijo 29.46 Creciente Ávila CL-507 Móvil 5.750-26.240 Ambos Ávila CL-510 Móvil 44.440-63.300 Ambos Ávila CL-605 Móvil 53.940-82.240 Ambos Ávila CL-605 Móvil 82.240-93.800 Ambos Ávila CL-610 Móvil 64.700-70.550 Ambos Ávila CL-610 Móvil 70.550-83.080 Ambos Ávila N-110 Fijo 260 Creciente Ávila N-110 Móvil 230.960-239.270 Ambos Ávila N-110 Móvil 240.690-244.320 Ambos Ávila N-110 Móvil 259.000-262.600 Ambos Ávila N-110 Móvil 262.600-352.040 Ambos Ávila N-403 Tramo 113.16-(4.469mm) Decreciente Ávila N-403 Tramo 118.05-(4.472m) Creciente Ávila N-403 Móvil 131.760-132.650 Ambos Ávila N-403 Móvil 140.600-165.070 Ambos Ávila N-403 Móvil 82.970-127.470 Ambos Ávila N-403 Fijo 89.4 Creciente Ávila N-501 Móvil 34.490-48.640 Ambos Ávila N-501 Fijo 46.8 Creciente Ávila N-501 Móvil 5.630-24.150 Ambos Ávila N-502 Móvil 6.210-78.410 Ambos Ávila N-601 Móvil 108.490-109.700 Ambos Ávila N-601 Móvil 109.700-111.630 Ambos Ávila N-VI Móvil 108.390-110.100 Ambos Ávila N-VI Móvil 89.900-93.730 Ambos Ávila N-VI Móvil 97.690-103.760 Ambos Badajoz A-5 Fijo 366765 Decreciente Badajoz A-5 Fijo 332.72 Creciente Badajoz A-5 Fijo 379.02 Creciente Badajoz A-66 Fijo 657523 Creciente Badajoz A-66 Fijo 685926 Decreciente Badajoz BA-100 Móvil 0.340-17.070 Ambos Badajoz BA-154 Móvil 0.000-4.220 Ambos Badajoz EX-100 Móvil 37.040-80.570 Ambos Badajoz EX-101 Móvil 5.640-15.360 Ambos Badajoz EX-103 Móvil 22.310-54.780 Ambos Badajoz EX-104 Móvil 36.980-78.540 Ambos Badajoz EX-105 Móvil 0.000-53.000 Ambos Badajoz EX-105 Móvil 68.500-92.320 Ambos Badajoz EX-105 Móvil 95.190-111.700 Ambos Badajoz EX-107 Móvil 1.210-24.050 Ambos Badajoz EX-110 Móvil 9.400-69.500 Ambos Badajoz EX-112 Móvil 29.840-71.410 Ambos Badajoz EX-114 Móvil 0.000-8.970 Ambos Badajoz EX-202 Móvil 33.410-34.170 Ambos Badajoz EX-206 Fijo 92315 Decreciente Badajoz EX-206 Móvil 97.420-102.100 Ambos Badajoz EX-211 Móvil 0.000-16.260 Ambos Badajoz EX-300 Móvil 24.410-30.920 Ambos Badajoz EX-307 Móvil 9.090-12.780 Ambos Badajoz EX-310 Móvil 0.420-23.240 Ambos Badajoz EX-313 Móvil 0.000-19.300 Ambos Badajoz EX-334 Móvil 2.370-26.910 Ambos Badajoz EX-342 Móvil 8.280-9.990 Ambos Badajoz EX-A2-R1 Móvil 0.000-4.010 Ambos Badajoz N-430 Fijo 113174 Creciente Badajoz N-430 Móvil 140.610-167.210 Ambos Badajoz N-432 Fijo 9212 Creciente Badajoz N-432 Fijo 111654 Creciente Badajoz N-432 Fijo 142454 Decreciente Badajoz N-432 Móvil 1.690-19.570 Ambos Badajoz N-432 Fijo 33.31 Decreciente Badajoz N-432 Móvil 41.570-72.180 Ambos Badajoz N-432 Tramo 80.98-(14.708m) Decreciente Badajoz N-432 Tramo 95.49-(14.708m) Creciente Badajoz N-435 Fijo 68048 Creciente Badajoz N-435 Móvil 35.880-70.780 Ambos Badajoz N-435a Móvil 32.830-35.780 Ambos Badajoz N-630 Fijo 636158 Decreciente Badajoz N-630 Móvil 653.380-669.050 Ambos Badajoz N-630 Móvil 669.050-677.540 Ambos Baleares C-731 Móvil 1.570-13.600 Ambos Baleares C-733 Móvil 2.310-28.620 Ambos Baleares EI-100 Fijo 1.73 Creciente Baleares EI-200 Fijo 8.14 Creciente Baleares EI-30 Fijo 76 Decreciente Baleares EI-300 Fijo 5432 Decreciente Baleares EI-600 Fijo 7957 Decreciente Baleares EI-600 Fijo 9635 Creciente Baleares EI-700 Fijo 15568 Decreciente Baleares EI-700 Fijo 7.01 Creciente Baleares Ma-1 Fijo 23 Decreciente Baleares Ma-1 Fijo 15.5 Creciente Baleares Ma-1 Fijo 15.92 Decreciente Baleares Ma-10 Móvil 0.080-111.100 Ambos Baleares Ma-1015 Móvil 0.000-9.600 Ambos Baleares Ma-11 Móvil 16.870-34.500 Ambos Baleares Ma-11 Móvil 4.500-16.910 Ambos Baleares Ma-12 Fijo 24109 Decreciente Baleares Ma-12 Móvil 0.000-31.180 Ambos Baleares Ma-13 Fijo 8987 Decreciente Baleares Ma-13 Fijo 16139 Creciente Baleares Ma-13 Fijo 46371 Creciente Baleares Ma-13 Móvil 39.770-50.500 Ambos Baleares Ma-13A Móvil 3.000-32.000 Ambos Baleares Ma-14 Fijo 19293 Decreciente Baleares Ma-14 Móvil 0.380-28.430 Ambos Baleares Ma-15 Fijo 52511 Creciente Baleares Ma-19 Fijo 8926 Creciente Baleares Ma-19 Fijo 30125 Decreciente Baleares Ma-19 Móvil 27.300-27.430 Ambos Baleares Ma-19A Móvil 8.300-26.480 Ambos Baleares Ma-2200 Fijo 50.29 Decreciente Baleares Ma-3011 Móvil 0.000-31.400 Ambos Baleares Ma-3433 Móvil 0.000-8.570 Ambos Baleares Ma-4020 Fijo 5206 Creciente Baleares Ma-4020 Móvil 0.000-12.800 Ambos Baleares Ma-4023 Móvil 4.120-8.150 Ambos Baleares Ma-5020 Móvil 0.000-11.310 Ambos Baleares Ma-5120 Fijo 6.62 Creciente Baleares Ma-6012 Móvil 0.000-4.300 Ambos Baleares Ma-6014 Móvil 1.170-30.800 Ambos Baleares Ma-6015 Móvil 1.070-11.000 Ambos Baleares ME-1 Fijo 20442 Creciente Baleares ME-1 Fijo 21215 Decreciente Baleares Me-1 Móvil 0.000-20.920 Ambos Baleares ME-1 Fijo 13.75 Decreciente Baleares ME-1 Fijo 13.8 Creciente Baleares Me-1 Móvil 29.100-42.680 Ambos Baleares Me-12 Móvil 0.780-11.000 Ambos Baleares Me-7 Móvil 14.900-22.450 Ambos Baleares PM-801 Móvil 1.250-4.820 Ambos Baleares PM-803 Móvil 0.000-20.610 Ambos Baleares PM-804 Móvil 0.000-5.150 Ambos Baleares PM-804 Móvil 5.150-11.240 Ambos Baleares PM-810 Móvil 0.000-5.740 Ambos Baleares PM-810 Móvil 7.410-19.560 Ambos Burgos A-1 Fijo 234417 Creciente Burgos A-1 Fijo 237557 Decreciente Burgos A-1 Fijo 194.27 Creciente Burgos BU-120 Móvil 0.000-15.500 Ambos Burgos BU-550 Móvil 15.880-44.500 Ambos Burgos BU-910 Móvil 2.429-14.679 Ambos Burgos BU-925 Móvil 2.211-18.772 Ambos Burgos CL-117 Móvil 0.000-32.940 Ambos Burgos CL-619 Móvil 35.000-72.520 Ambos Burgos CL-628 Móvil 0.000-7.700 Ambos Burgos CL-629 Fijo 75 Decreciente Burgos CL-629 Móvil 0.000-46.900 Ambos Burgos CL-629 Fijo 68.25 Creciente Burgos CL-629 Móvil 82.500-104.790 Ambos Burgos CL-629 Fijo 87.5 Creciente Burgos CL-629 Fijo 99.5 Decreciente Burgos N-120 Fijo 67675 Decreciente Burgos N-120 Móvil 117.300-125.330 Ambos Burgos N-120 Móvil 143.040-160.660 Ambos Burgos N-120 Móvil 160.640-166.390 Ambos Burgos N-122 Móvil 247.040-268.790 Ambos Burgos N-122 Fijo 262.2 Ambos Burgos N-122 Fijo 264.4 Creciente Burgos N-122 Móvil 273.810-296.550 Ambos Burgos N-232 Móvil 467.880-473.000 Ambos Burgos N-232 Móvil 480.750-500.480 Ambos Burgos N-234 Móvil 408.400-435.780 Ambos Burgos N-234 Móvil 435.780-450.320 Ambos Burgos N-234 Móvil 450.320-451.700 Ambos Burgos N-234 Móvil 451.700-484.080 Ambos Burgos N-620a Móvil 6.600-12.380 Ambos Burgos N-622 Móvil 47.850-76.980 Ambos Burgos N-622 Móvil 76.980-78.890 Ambos Burgos N-622 Móvil 78.890-79.990 Ambos Burgos N-627 Móvil 18.910-54.310 Ambos Burgos N-627 Móvil 55.480-68.100 Ambos Burgos N-627 Fijo 67.1 Decreciente Burgos N-I Fijo 301 Creciente Burgos N-I Móvil 257.440-263.900 Ambos Burgos N-I Móvil 263.900-277.510 Ambos Burgos N-I Fijo 271.7 Creciente Burgos N-I Móvil 277.510-278.220 Ambos Burgos N-I Móvil 301.980-321.450 Ambos Burgos N-I Fijo 302.68 Decreciente Burgos N-I Fijo 303.8 Creciente Cáceres A-5 Fijo 179125 Decreciente Cáceres A-5 Fijo 183.82 Creciente Cáceres A-66 Fijo 508074 Creciente Cáceres CC-100 Móvil 0.000-14.720 Ambos Cáceres CC-36 Móvil 0.000-41.700 Ambos Cáceres CC-38 Móvil 1.500-8.400 Ambos Cáceres EX-100 Móvil 19.000-37.060 Ambos Cáceres EX-100 Móvil 3.020-16.5000 Ambos Cáceres EX-100 Fijo 8.57 Creciente Cáceres EX-102 Móvil 24.000-50.000 Ambos Cáceres EX-106 Móvil 0.000-6.710 Ambos Cáceres EX-108 Fijo 90759 Decreciente Cáceres EX-108 Móvil 81.310-101.960 Ambos Cáceres EX-109 Móvil 0.000-21.500 Ambos Cáceres EX-109 Fijo 15.01 Decreciente Cáceres EX-116 Móvil 9.000-35.000 Ambos Cáceres EX-118 Móvil 0.000-72.000 Ambos Cáceres EX-119 Fijo 2806 Decreciente Cáceres EX-119 Móvil 0.000-32.530 Ambos Cáceres EX-203 Fijo 22254 Creciente Cáceres EX-203 Móvil 12.000-16.000 Ambos Cáceres EX-203 Móvil 2.700-7.000 Ambos Cáceres EX-203 Móvil 34.000-37.000 Ambos Cáceres EX-205 Móvil 68.480-110.380 Ambos Cáceres EX-206 Móvil 0.000-58.140 Ambos Cáceres EX-207 Móvil 0.000-5.400 Ambos Cáceres EX-207 Móvil 7.500-35.000 Ambos Cáceres EX-208 Móvil 38.000-73.000 Ambos Cáceres EX-208 Móvil 78.500-102.000 Ambos Cáceres EX-303 Móvil 2.790-13.570 Ambos Cáceres EX-355 Móvil 5.000-15.000 Ambos Cáceres EX-370 Móvil 3.000-33.000 Ambos Cáceres N-110 Fijo 384326 Creciente Cáceres N-110 Móvil 380.000-384.000 Ambos Cáceres N-110 Móvil 400.000-403.000 Ambos Cáceres N-521 Fijo 53956 Creciente Cáceres N-521 Fijo 91186 Decreciente Cáceres N-521 Móvil 31.000-41.700 Ambos Cáceres N-630 Móvil 450.240-461.740 Ambos Cáceres N-630 Móvil 461.740-474.320 Ambos Cáceres N-630 Móvil 479.250-489.010 Ambos Cádiz A-2000 Móvil 1.440-12.890 Ambos Cádiz A-2001 Móvil 0.000-6.410 Ambos Cádiz A-2002 Móvil 1.870-9.000 Ambos Cádiz A-2077 Móvil 0.000-8.840 Ambos Cádiz A-2078 Móvil 3.820-5.780 Ambos Cádiz A-2100 Móvil 3.960-12.960 Ambos Cádiz A-371 Móvil 16.580-29.680 Ambos Cádiz A-372 Móvil 0.000-11.250 Ambos Cádiz A-372 Móvil 16.280-26.060 Ambos Cádiz A-373 Móvil 0.000-4.330 Ambos Cádiz A-373 Móvil 17.790-29.000 Ambos Cádiz A-373 Móvil 4.330-8.890 Ambos Cádiz A-373 Móvil 8.890-17.410 Ambos Cádiz A-374 Móvil 0.000-8.750 Ambos Cádiz A-381 Fijo 37.3 Decreciente Cádiz A-381 Fijo 74.7 Creciente Cádiz A-384 Fijo 8075 Creciente Cádiz A-384 Móvil 0.000-4.620 Ambos Cádiz A-384 Móvil 16.080-37.980 Ambos Cádiz A-384 Móvil 31.250-36.650 Ambos Cádiz A-384 Móvil 37.980-48.120 Ambos Cádiz A-384 Móvil 8.560-14.390 Ambos Cádiz A-390 Móvil 0.000-3.100 Ambos Cádiz A-396 Móvil 13.300-30.210 Ambos Cádiz A-4 Fijo 645.4 Decreciente Cádiz A-408 Fijo 2.45 Creciente Cádiz A-471 Móvil 36.840-54.040 Ambos Cádiz A-471 Móvil 54.040-60.300 Ambos Cádiz A-491 Móvil 0.000-6.240 Ambos Cádiz A-491 Móvil 7.570-17.520 Ambos Cádiz A-491R Móvil 0.000-5.490 Ambos Cádiz A-7 Fijo 118.82 Decreciente Cádiz CA-31 Fijo 675 Decreciente Cádiz CA-3100 Móvil 0.000-4.020 Ambos Cádiz CA-3106 Móvil 0.000-3.040 Ambos Cádiz CA-33 Tramo 12.2-(3.148m) Creciente Cádiz CA-33 Fijo 3.97 Creciente Cádiz CA-33 Fijo 4.4 Decreciente Cádiz CA-33 Tramo 9.16-(3.612m) Decreciente Cádiz CA-34 Fijo 0.05 Decreciente Cádiz CA-35 Tramo 2.737-(4.243m) Decreciente Cádiz CA-35 Tramo 7.02-(4.249m) Creciente Cádiz CA-36 Fijo 3 Creciente Cádiz N-340 Fijo 70375 Creciente Cádiz N-340 Móvil 34.970-40.020 Ambos Cádiz N-340 Móvil 40.020-83.010 Ambos Cádiz N-340 Móvil 83.010-102.390 Ambos Cádiz N-340 Fijo 84.86 Creciente Cádiz N-357 Fijo 3013 Creciente Cádiz N-357 Fijo 3515 Creciente Cádiz N-357 Fijo 5528 Creciente Cádiz N-357 Fijo 0.45 Decreciente Cádiz N-357 Fijo 3.91 Creciente Cádiz N-IV Fijo 618.81 Creciente Cádiz N-IV Móvil 619.520-627.870 Ambos Cantabria A-67 Fijo 185.05 Decreciente Cantabria A-67 Fijo 191.68 Creciente Cantabria A-67 Fijo 195.4 Decreciente Cantabria A-67 Fijo 195.68 Creciente Cantabria A-8 Fijo 143.7 Decreciente Cantabria A-8 Fijo 144.48 Creciente Cantabria A-8 Fijo 172.85 Creciente Cantabria CA-131 Móvil 5.130-31.030 Ambos Cantabria CA-132 Móvil 0.000-6.030 Ambos Cantabria CA-135 Móvil 0.000-10.990 Ambos Cantabria CA-141 Móvil 4.670-30.900 Ambos Cantabria CA-142 Móvil 0.000-10.070 Ambos Cantabria CA-142 Móvil 10.070-27.040 Ambos Cantabria CA-146 Móvil 0.000-10.900 Ambos Cantabria CA-147 Móvil 0.000-7.410 Ambos Cantabria CA-148 Móvil 0.000-4.880 Ambos Cantabria CA-151 Móvil 0.000-13.870 Ambos Cantabria CA-170 Móvil 0.000-10.980 Ambos Cantabria CA-171 Móvil 0.440-21.170 Ambos Cantabria CA-180 Móvil 0.000-11.720 Ambos Cantabria CA-181 Móvil 0.550-20.070 Ambos Cantabria CA-183 Móvil 0.000-23.900 Ambos Cantabria CA-185 Móvil 0.000-23.250 Ambos Cantabria CA-231 Móvil 0.000-12.500 Ambos Cantabria CA-232 Móvil 2.350-11.860 Ambos Cantabria CA-241 Móvil 0.000-5.100 Ambos Cantabria N-611 Móvil 135.110-175.020 Ambos Cantabria N-611 Móvil 190.490-203.200 Ambos Cantabria N-621 Móvil 121.650-165.990 Ambos Cantabria N-621 Móvil 182.550-188.860 Ambos Cantabria N-623 Móvil 130.020-143.270 Ambos Cantabria N-623 Móvil 92.870-124.440 Ambos Cantabria N-629 Móvil 64.400-74.350 Ambos Cantabria N-629 Móvil 74.350-76.500 Ambos Cantabria N-629 Móvil 76.500-86.720 Ambos Cantabria N-629 Tramo 81.15-(2.560m) Decreciente Cantabria N-629 Tramo 83.37-(1.933m) Creciente Cantabria N-634 Móvil 166.000-181.000 Ambos Cantabria N-634 Móvil 231.850-279.250 Ambos Cantabria S-10 Fijo 3.4 Creciente Cantabria S-10 Fijo 3.75 Decreciente Castellón A-23 Fijo 19.8 Creciente Castellón AP-7 Fijo 390675 Creciente Castellón AP-7 Fijo 356.72 Creciente Castellón AP-7 Fijo 374.7 Decreciente Castellón AP-7 Fijo 438.3 Creciente Castellón CV-10 Fijo 26925 Decreciente Castellón CV-10 Fijo 55.93 Creciente Castellón CV-10 Móvil 66.350-69.285 Ambos Castellón CV-13 Móvil 15.980-16.340 Ambos Castellón CV-13 Móvil 3.270-15.980 Ambos Castellón CV-15 Móvil 0.000-55.770 Ambos Castellón CV-18 Móvil 1.146-5.597 Ambos Castellón CV-18 Fijo 13.35 Creciente Castellón CV-18 Móvil 5.597-12.346 Ambos Castellón CV-20 Móvil 0.000-10.710 Ambos Castellón CV-20 Móvil 10.703-13.802 Ambos Castellón N-225 Fijo 5088 Creciente Castellón N-232 Móvil 0.590-4.890 Ambos Castellón N-232 Móvil 16.390-20.810 Ambos Castellón N-232 Móvil 20.810-30.910 Ambos Castellón N-232 Móvil 32.486-46.001 Ambos Castellón N-232 Móvil 60.842-61.201 Ambos Castellón N-234 Móvil 23.800-24.713 Ambos Castellón N-234 Móvil 38.970-63.600 Ambos Castellón N-238 Fijo 5002 Creciente Castellón N-238 Móvil 0.797-7.796 Ambos Castellón N-340 Fijo 1003.52 Creciente Castellón N-340 Fijo 1010.6 Creciente Castellón N-340 Fijo 1010.6 Decreciente Castellón N-340 Móvil 1018.990-1039.130 Ambos Castellón N-340 Tramo 1033.05-(2.878m) Decreciente Castellón N-340 Tramo 1035.8-(2.879m) Creciente Castellón N-340 Móvil 1039.114-1056.849 Ambos Castellón N-340 Móvil 948.998-958.300 Ambos Castellón N-340 Móvil 958.286-961.436 Ambos Castellón N-340 Fijo 960.9 Creciente Castellón N-340 Móvil 961.440-974.700 Ambos Castellón N-340 Móvil 975.080-980.050 Ambos Castellón N-340 Móvil 980.030-989.930 Ambos Castellón N-340 Móvil 989.900-993.750 Ambos Castellón N-340 Móvil 993.730-1019.010 Ambos Castellón N-340a Fijo 1049.45 Decreciente Castellón N-340a Móvil 969.970-972.080 Ambos Ciudad Real A-4 Fijo 135641 Creciente Ciudad Real A-4 Fijo 177.5 Decreciente Ciudad Real A-4 Fijo 230.8 Decreciente Ciudad Real A-4 Fijo 230.8 Creciente Ciudad Real CM-3012 Móvil 0.000-8.620 Ambos Ciudad Real CM-3102 Móvil 3.090-33.310 Ambos Ciudad Real CM-3107 Móvil 0.000-46.400 Ambos Ciudad Real CM-3109 Móvil 0.000-5.500 Ambos Ciudad Real CM-3109 Móvil 6.420-54.330 Ambos Ciudad Real CM-403 Fijo 89 Creciente Ciudad Real CM-403 Móvil 27.400-88.700 Ambos Ciudad Real CM-403 Móvil 76.400-101.500 Ambos Ciudad Real CM-4103 Móvil 0.000-49.060 Ambos Ciudad Real CM-4103 Móvil 49.830-77.100 Ambos Ciudad Real CM-4106 Móvil 43.870-51.140 Ambos Ciudad Real CM-4106 Móvil 51.130-100.320 Ambos Ciudad Real CM-4110 Móvil 0.000-29.770 Ambos Ciudad Real CM-4110 Móvil 30.000-59.270 Ambos Ciudad Real CM-4111 Fijo 7452 Creciente Ciudad Real CM-4111 Móvil 0.000-68.660 Ambos Ciudad Real CM-4112 Móvil 0.010-23.720 Ambos Ciudad Real CM-412 Móvil 57.860-154.570 Ambos Ciudad Real CM-4120 Móvil 0.000-31.220 Ambos Ciudad Real CM-4124 Fijo 22 Decreciente Ciudad Real CM-4124 Fijo 8004 Creciente Ciudad Real CM-4126 Móvil 0.000-9.250 Ambos Ciudad Real CM-4126 Móvil 10.520-18.230 Ambos Ciudad Real CM-415 Móvil 0.000-43.790 Ambos Ciudad Real CM-420 Fijo 29155 Creciente Ciudad Real CM-420 Móvil 0.000-31.620 Ambos Ciudad Real CM-420 Móvil 32.500-42.500 Ambos Ciudad Real CM-420 Móvil 67.530-88.760 Ambos Ciudad Real CM-4202 Móvil 6.500-26.000 Ambos Ciudad Real CR-1342 Móvil 0.220-12.720 Ambos Ciudad Real CR-501 Móvil 0.000-11.890 Ambos Ciudad Real CR-502 Móvil 1.620-15.010 Ambos Ciudad Real CR-5021 Móvil 0.000-22.840 Ambos Ciudad Real CR-5031 Móvil 4.840-9.940 Ambos Ciudad Real CR-5033 Móvil 0.000-5.110 Ambos Ciudad Real CR-5212 Móvil 0.000-25.500 Ambos Ciudad Real CR-612 Móvil 0.000-12.030 Ambos Ciudad Real CR-711 Móvil 0.000-16.030 Ambos Ciudad Real CR-721 Móvil 0.000-36.720 Ambos Ciudad Real N-401 Fijo 150203 Creciente Ciudad Real N-401 Móvil 149.040-187.190 Ambos Ciudad Real N-401 Fijo 178.75 Decreciente Ciudad Real N-420 Móvil 93.160-188.730 Ambos Ciudad Real N-430 Fijo 273979 Decreciente Ciudad Real N-430 Fijo 404783 Creciente Ciudad Real N-430 Móvil 203.750-306.740 Ambos Ciudad Real N-430 Móvil 309.240-362.880 Ambos Ciudad Real N-430 Móvil 365.720-367.450 Ambos Ciudad Real N-430 Móvil 367.430-419.590 Ambos Ciudad Real N-502 Móvil 264.030-328.690 Ambos Córdoba A-304 Móvil 0.000-16.770 Ambos Córdoba A-306 Móvil 0.000-11.270 Ambos Córdoba A-3130 Móvil 13.560-32.100 Ambos Córdoba A-318 Móvil 16.710-38.460 Ambos Córdoba A-318 Móvil 48.990-72.580 Ambos Córdoba A-331 Móvil 0.000-31.400 Ambos Córdoba A-339 Fijo 2615 Creciente Córdoba A-339 Móvil 0.000-42.870 Ambos Córdoba A-379 Móvil 17.360-42.600 Ambos Córdoba A-386 Fijo 11.3 Creciente Córdoba A-386 Móvil 11.770-25.920 Ambos Córdoba A-4 Fijo 416058 Decreciente Córdoba A-4 Fijo 417588 Decreciente Córdoba A-4 Fijo 410.14 Creciente Córdoba A-424 Móvil 0.000-30.270 Ambos Córdoba A-424 Móvil 30.270-46.860 Ambos Córdoba A-431 Móvil 11.900-27.060 Ambos Córdoba A-431 Fijo 29.66 Creciente Córdoba A-431 Móvil 29.720-41.380 Ambos Córdoba A-431 Móvil 41.380-50.620 Ambos Córdoba A-440 Móvil 4.740-24.270 Ambos Córdoba A-445 Móvil 16.010-22.720 Ambos Córdoba A-45 Fijo 52.3 Decreciente Córdoba CH-2 Móvil 0.000-15.600 Ambos Córdoba CO-4311 Móvil 6.210-12.430 Ambos Córdoba N-331 Móvil 33.340-46.640 Ambos Córdoba N-420 Móvil 48.740-93.160 Ambos Córdoba N-432 Fijo 194352 Decreciente Córdoba N-432 Fijo 219552 Decreciente Córdoba N-432 Fijo 302562 Decreciente Córdoba N-432 Fijo 310918 Decreciente Córdoba N-432 Móvil 162.120-201.020 Ambos Córdoba N-432 Móvil 232.090-246.480 Ambos Córdoba N-432 Móvil 246.480-264.380 Ambos Córdoba N-432 Móvil 276.120-306.560 Ambos Córdoba N-432 Móvil 312.280-328.810 Ambos Córdoba N-432 Móvil 328.810-337.060 Ambos Córdoba N-432 Móvil 337.060-340.650 Ambos Córdoba N-437 Móvil 2.680-6.740 Ambos Córdoba N-502 Móvil 328.690-391.730 Ambos Córdoba N-502 Fijo 380.5 Decreciente Córdoba N-IVa Móvil 382.710-398.250 Ambos A Coruña A-6 Fijo 541336 Decreciente A Coruña A-6 Fijo 561163 Creciente A Coruña AC-11 Fijo 3129 Decreciente A Coruña AC-11 Fijo 3131 Creciente A Coruña AC-110 Móvil 0.000-18.550 Ambos A Coruña AC-12 Fijo 4561 Creciente A Coruña AC-12 Fijo 8.33 Decreciente A Coruña AC-122 Móvil 0.000-4.900 Ambos A Coruña AC-133 Móvil 0.000-10.950 Ambos A Coruña AC-231 Móvil 0.000-17.720 Ambos A Coruña AC-305 Móvil 25.020-39.700 Ambos A Coruña AC-418 Móvil 9.080-9.110 Ambos A Coruña AC-441 Móvil 0.000-18.490 Ambos A Coruña AC-523 Móvil 8.430-15.640 Ambos A Coruña AC-524 Móvil 5.010-19.810 Ambos A Coruña AC-543 Móvil 0.000-6.090 Ambos A Coruña AC-543 Móvil 7.330-31.640 Ambos A Coruña AC-544 Móvil 0.000-13.090 Ambos A Coruña AC-546 Móvil 2.340-15.070 Ambos A Coruña AC-550 Móvil 41.910-106.520 Ambos A Coruña AC-552 Móvil 2.140-31.010 Ambos A Coruña AC-552 Fijo 3.57 Creciente A Coruña AC-552 Móvil 34.080-88.820 Ambos A Coruña AC-564 Móvil 1.660-26.160 Ambos A Coruña AC-566 Móvil 2.215-41.780 Ambos A Coruña AC-840 Móvil 0.000-28.530 Ambos A Coruña AC-840 Fijo 14.8 Creciente A Coruña AC-862 Móvil 0.000-69.510 Ambos A Coruña AC-862 Fijo 37.6 Creciente A Coruña AG-11 Fijo 5134 Creciente A Coruña AG-11 Fijo 10852 Creciente A Coruña AG-11 Fijo 26579 Decreciente A Coruña AG-11 Fijo 20.03 Decreciente A Coruña AG-55 Tramo 11.713-(3.030m) Decreciente A Coruña AG-64 Tramo 12.825-(5.688m) Decreciente A Coruña AP-9 Fijo 83476 Creciente A Coruña AP-9F Tramo 31.137-(1.222m) Creciente A Coruña CG-1.5 Móvil 12.310-26.780 Ambos A Coruña CG-1.5 Fijo 16.1 Decreciente A Coruña DP-1914 Móvil 0.000-29.170 Ambos A Coruña DP-1914 Fijo 7.7 Creciente A Coruña DP-5813 Móvil 0.100-1.290 Ambos A Coruña DP-5813 Móvil 2.100-5.800 Ambos A Coruña FE-14 Fijo 4249 Creciente A Coruña N-525 Móvil 321.140-337.600 Ambos A Coruña N-547 Fijo 87417 Creciente A Coruña N-547 Móvil 42.590-88.740 Ambos A Coruña N-550 Fijo 76925 Creciente A Coruña N-550 Móvil 11.573-36.908 Ambos A Coruña N-550 Fijo 55.8 Decreciente A Coruña N-550 Tramo 56.116-(1.445m) Creciente A Coruña N-550 Móvil 68.690-83.320 Ambos A Coruña N-634 Fijo 680038 Creciente A Coruña N-634 Fijo 695255 Creciente A Coruña N-634 Móvil 672.000-688.000 Ambos A Coruña N-651 Móvil 0.290-27.670 Ambos A Coruña N-VI Móvil 546.430-588.190 Ambos A Coruña VG-1.2 Móvil 0.000-5.810 Ambos Cuenca A-3 Fijo 78357 Decreciente Cuenca A-3 Fijo 135973 Decreciente Cuenca A-3 Fijo 156.57 Creciente Cuenca A-31 Fijo 11635 Creciente Cuenca A-40 Fijo 299452 Creciente Cuenca CM-200 Fijo 25283 Creciente Cuenca CM-200 Móvil 13.170-18.170 Ambos Cuenca CM-200 Móvil 42.280-64.150 Ambos Cuenca CM-200 Móvil 8.980-10.930 Ambos Cuenca CM-2106 Móvil 0.000-9.000 Ambos Cuenca CM-211 Móvil 0.000-28.260 Ambos Cuenca CM-211 Móvil 30.010-33.800 Ambos Cuenca CM-211 Móvil 33.800-38.780 Ambos Cuenca CM-211 Móvil 38.780-38.900 Ambos Cuenca CM-215 Móvil 0.000-31.500 Ambos Cuenca CM-220 Fijo 92.4 Decreciente Cuenca CM-3009 Móvil 65.550-79.050 Ambos Cuenca CM-310 Móvil 100.560-103.810 Ambos Cuenca CM-310 Móvil 72.130-87.500 Ambos Cuenca CM-310 Móvil 90.750-100.560 Ambos Cuenca CM-3201 Fijo 5283 Decreciente Cuenca N-301 Fijo 190633 Creciente Cuenca N-301 Fijo 191165 Decreciente Cuenca N-301 Móvil 134.250-153.700 Ambos Cuenca N-301 Móvil 153.680-178.530 Ambos Cuenca N-301 Móvil 178.530-182.620 Ambos Cuenca N-310 Fijo 191425 Decreciente Cuenca N-310 Móvil 144.990-146.030 Ambos Cuenca N-310 Móvil 149.640-158.920 Ambos Cuenca N-310 Móvil 158.920-174.150 Ambos Cuenca N-320 Móvil 145.070-165.710 Ambos Cuenca N-320 Móvil 165.710-181.770 Ambos Cuenca N-320 Móvil 181.770-197.040 Ambos Cuenca N-330 Móvil 215.620-239.070 Ambos Cuenca N-400 Móvil 139.370-174.360 Ambos Cuenca N-400 Móvil 88.360-93.470 Ambos Cuenca N-420 Fijo 339218 Decreciente Cuenca N-420 Fijo 465328 Decreciente Cuenca N-420 Móvil 325.390-374.750 Ambos Cuenca N-420 Móvil 382.420-386.200 Ambos Cuenca N-420 Móvil 386.200-432.460 Ambos Cuenca N-420 Móvil 435.000-473.230 Ambos Cuenca N-IIIa Móvil 130.940-133.000 Ambos Granada A-308 Móvil 0.000-25.000 Ambos Granada A-308 Móvil 25.000-37.040 Ambos Granada A-308 Fijo 34.6 Creciente Granada A-315 Móvil 98.980-103.740 Ambos Granada A-317 Móvil 58.990-113.260 Ambos Granada A-325 Móvil 34.073-41.379 Ambos Granada A-330 Móvil 0.000-65.110 Ambos Granada A-334 Móvil 0.000-17.740 Ambos Granada A-336 Móvil 7.979-13.021 Ambos Granada A-338 Móvil 3.907-9.785 Ambos Granada A-395 Fijo 8723 Decreciente Granada A-395 Fijo 12.34 Decreciente Granada A-4006 Móvil 0.000-2.750 Ambos Granada A-403 Móvil 29.160-34.960 Ambos Granada A-403R3 Móvil 0.000-0.600 Ambos Granada A-4050 Móvil 0.000-36.002 Ambos Granada A-4132 Móvil 0.989-8.003 Ambos Granada A-4150 Móvil 0.000-10.810 Ambos Granada A-4200 Móvil 14.976-34.981 Ambos Granada A-44 Fijo 132895 Decreciente Granada A-44a Fijo 123987 Creciente Granada A-92 Fijo 241723 Decreciente Granada A-92 Fijo 256.35 Decreciente Granada A-92N Fijo 9.25 Creciente Granada GR-3303 Fijo 3765 Decreciente Granada GR-3303 Fijo 2.65 Creciente Granada GR-3312 Móvil 0.000-5.280 Ambos Granada GR-3405 Móvil 0.000-3.009 Ambos Granada GR-3424 Fijo 2.16 Decreciente Granada GR-3424 Móvil 2.974-11.612 Ambos Granada GR-4402 Móvil 0.000-3.957 Ambos Granada GR-5105 Móvil 0.000-5.060 Ambos Granada GR-5300 Móvil 5.003-15.322 Ambos Granada GR-6104 Móvil 0.000-3.550 Ambos Granada GR-6203 Móvil 0.000-8.810 Ambos Granada GR-9107 Móvil 0.000-8.510 Ambos Granada N-323 Móvil 187.290-189.760 Ambos Granada N-323a Móvil 380.850-387.940 Ambos Granada N-323a Móvil 388.450-400.440 Ambos Granada N-340 Fijo 339.06 Decreciente Granada N-340 Fijo 347.8 Creciente Granada N-340 Fijo 358.9 Creciente Granada N-340 Móvil 359.520-375.020 Ambos Granada N-432 Móvil 399.820-431.820 Ambos Granada N-432 Fijo 422.9 Creciente Guadalajara A-2 Fijo 122 Decreciente Guadalajara A-2 Fijo 53559 Decreciente Guadalajara A-2 Fijo 136342 Creciente Guadalajara A-2 Fijo 50.05 Creciente Guadalajara CM-1001 Móvil 0.000-17.230 Ambos Guadalajara CM-1001 Móvil 49.370-75.200 Ambos Guadalajara CM-1002 Móvil 4.750-30.860 Ambos Guadalajara CM-1003 Móvil 0.000-33.960 Ambos Guadalajara CM-1003 Móvil 40.890-58.550 Ambos Guadalajara CM-1006 Móvil 0.060-51.620 Ambos Guadalajara CM-1007 Móvil 0.080-2.870 Ambos Guadalajara CM-1008 Móvil 0.500-15.150 Ambos Guadalajara CM-1008 Móvil 17.860-25.170 Ambos Guadalajara CM-101 Fijo 4764 Decreciente Guadalajara CM-101 Móvil 3.120-82.470 Ambos Guadalajara CM-101 Móvil 84.560-99.330 Ambos Guadalajara CM-110 Móvil 0.000-43.310 Ambos Guadalajara CM-1101 Fijo 12.48 Decreciente Guadalajara CM-200 Móvil 64.150-114.720 Ambos Guadalajara CM-2004 Móvil 0.130-17.680 Ambos Guadalajara CM-2005 Móvil 0.020-30.880 Ambos Guadalajara CM-2011 Móvil 0.000-13.060 Ambos Guadalajara CM-2011 Móvil 13.060-35.250 Ambos Guadalajara CM-2028 Móvil 7.420-15.080 Ambos Guadalajara CM-2029 Móvil 0.000-13.760 Ambos Guadalajara CM-2113 Móvil 0.000-22.060 Ambos Guadalajara CM-2115 Móvil 0.040-27.460 Ambos Guadalajara GU-203 Móvil 0.000-6.270 Ambos Guadalajara N-204 Móvil 0.130-67.800 Ambos Guadalajara N-211 Móvil 0.560-60.380 Ambos Guadalajara N-211 Móvil 60.380-91.470 Ambos Guadalajara N-320 Fijo 241945 Creciente Guadalajara N-320 Fijo 262077 Decreciente Guadalajara N-320 Fijo 306364 Creciente Guadalajara N-320 Fijo 310815 Decreciente Guadalajara N-320 Móvil 197.040-220.000 Ambos Guadalajara N-320 Móvil 228.900-239.210 Ambos Guadalajara N-320 Móvil 239.210-269.310 Ambos Guadalajara N-320 Tramo 259.16-(4.773m) Decreciente Guadalajara N-320 Tramo 264.11-(4.778m) Creciente Guadalajara N-320 Móvil 290.140-294.810 Ambos Guadalajara N-320 Tramo 298.13-(2.438m) Decreciente Guadalajara N-320 Tramo 300.5-(2.439m) Creciente Guadalajara N-320 Móvil 301.980-316.990 Ambos Huelva A-461 Móvil 23.330-53.930 Ambos Huelva A-472 Móvil 18.620-35.120 Ambos Huelva A-474 Móvil 32.980-48.010 Ambos Huelva A-481 Móvil 3.450-10.470 Ambos Huelva A-483 Móvil 14.010-23.910 Ambos Huelva A-483 Móvil 23.910-27.330 Ambos Huelva A-483 Móvil 27.330-41.320 Ambos Huelva A-483 Fijo 37.6 Decreciente Huelva A-484 Móvil 0.140-16.590 Ambos Huelva A-486 Móvil 0.000-12.900 Ambos Huelva A-49 Fijo 50825 Decreciente Huelva A-49 Fijo 46.3 Creciente Huelva A-492 Móvil 0.000-3.240 Ambos Huelva A-493 Móvil 0.000-35.930 Ambos Huelva A-494 Móvil 0.000-7.000 Ambos Huelva A-494 Fijo 13.03 Creciente Huelva A-494 Móvil 27.000-53.570 Ambos Huelva A-494 Móvil 7.000-27.000 Ambos Huelva A-496 Móvil 2.810-40.300 Ambos Huelva A-497 Fijo 11.89 Decreciente Huelva A-497 Fijo 2.6 Creciente Huelva A-497 Fijo 3.11 Decreciente Huelva A-5053 Móvil 0.000-4.810 Ambos Huelva A-5054 Móvil 0.000-9.820 Ambos Huelva H-31 Fijo 79.93 Creciente Huelva HU-3300 Móvil 0.000-3.810 Ambos Huelva HU-4403 Móvil 0.000-13.620 Ambos Huelva HU-5101 Móvil 0.650-13.120 Ambos Huelva HU-6102 Móvil 0.000-9.020 Ambos Huelva N-431 Móvil 102.920-114.450 Ambos Huelva N-431 Móvil 120.870-134.670 Ambos Huelva N-433 Móvil 103.780-152.570 Ambos Huelva N-433 Tramo 118.332-(4.620m) Decreciente Huelva N-433 Tramo 122.961-(4.615m) Creciente Huelva N-435 Fijo 199905 Creciente Huelva N-435 Móvil 129.480-169.230 Ambos Huelva N-435 Fijo 151.5 Creciente Huelva N-435 Móvil 169.230-190.040 Ambos Huelva N-435 Fijo 180.05 Creciente Huelva N-435 Móvil 190.040-222.130 Ambos Huelva N-442 Móvil 7.350-17.870 Ambos Huelva N-445 Móvil 0.000-3.120 Ambos Huelva N-630 Móvil 738.480-745.870 Ambos Huesca A-1212 Móvil 0.000-24.250 Ambos Huesca A-1213 Móvil 0.000-17.930 Ambos Huesca A-1223 Móvil 0.000-41.700 Ambos Huesca A-1234 Móvil 0.000-28.490 Ambos Huesca A-1234 Móvil 29.040-51.450 Ambos Huesca A-1240 Móvil 0.000-11.440 Ambos Huesca A-1241 Móvil 0.430-22.360 Ambos Huesca A-129 Móvil 33.530-68.060 Ambos Huesca A-130 Móvil 0.000-29.690 Ambos Huesca A-131 Móvil 0.000-54.060 Ambos Huesca A-131 Móvil 54.060-101.720 Ambos Huesca A-132 Móvil 1.450-27.530 Ambos Huesca A-132 Fijo 2.6 Decreciente Huesca A-136 Móvil 0.000-27.060 Ambos Huesca A-136 Fijo 12.75 Creciente Huesca A-136 Fijo 13.5 Decreciente Huesca A-138 Móvil 0.000-47.060 Ambos Huesca A-138 Fijo 10.02 Decreciente Huesca A-138 Móvil 47.060-92.490 Ambos Huesca A-139 Móvil 0.000-25.730 Ambos Huesca A-139 Móvil 46.790-72.880 Ambos Huesca A-140 Móvil 1.570-23.900 Ambos Huesca A-23 Fijo 355.2 Creciente Huesca N-123 Móvil 0.000-20.770 Ambos Huesca N-123 Móvil 20.770-37.240 Ambos Huesca N-123 Fijo 3.26 Decreciente Huesca N-123a Móvil 21.440-42.960 Ambos Huesca N-211 Fijo 319025 Decreciente Huesca N-211 Móvil 318.260-330.180 Ambos Huesca N-230 Móvil 29.000-64.220 Ambos Huesca N-230 Fijo 48.25 Creciente Huesca N-230 Móvil 64.220-117.360 Ambos Huesca N-240 Fijo 202002 Creciente Huesca N-240 Móvil 182.530-211.260 Ambos Huesca N-240 Fijo 186.83 Decreciente Huesca N-240 Fijo 204.3 Creciente Huesca N-240 Fijo 204.9 Decreciente Huesca N-240 Móvil 283.480-303.000 Ambos Huesca N-240 Móvil 303.000-316.790 Ambos Huesca N-260a Fijo 516145 Creciente Huesca N-260a Móvil 464.000-517.510 Ambos Huesca N-330 Fijo 629605 Creciente Huesca N-330 Fijo 667435 Decreciente Huesca N-330 Fijo 668655 Creciente Huesca N-330 Fijo 670101 Creciente Huesca N-330 Fijo 671745 Decreciente Huesca N-330 Móvil 586.370-611.830 Ambos Huesca N-330 Móvil 611.830-632.820 Ambos Huesca N-330 Fijo 628.09 Creciente Huesca N-330 Móvil 646.630-666.380 Ambos Huesca N-II Móvil 394.350-431.010 Ambos Huesca N-II Fijo 422.15 Creciente Jaén A-301 Móvil 0.000-47.300 Ambos Jaén A-302 Fijo 13275 Creciente Jaén A-302 Móvil 0.000-13.860 Ambos Jaén A-305 Móvil 0.000-21.870 Ambos Jaén A-306 Móvil 22.680-57.900 Ambos Jaén A-306 Fijo 33.8 Creciente Jaén A-306 Fijo 55.87 Decreciente Jaén A-310 Móvil 8.250-18.650 Ambos Jaén A-311 Móvil 0.000-33.080 Ambos Jaén A-311 Fijo 25.5 Creciente Jaén A-312 Móvil 0.000-4.870 Ambos Jaén A-312 Móvil 27.510-61.100 Ambos Jaén A-312 Fijo 35.9 Creciente Jaén A-312 Móvil 4.870-27.510 Ambos Jaén A-312 Móvil 68.030-80.070 Ambos Jaén A-315 Móvil 65.380-74.900 Ambos Jaén A-316 Fijo 59.72 Decreciente Jaén A-316 Móvil 77.000-96.900 Ambos Jaén A-320 Móvil 0.000-19.830 Ambos Jaén A-321 Móvil 0.000-16.390 Ambos Jaén A-339 Móvil 42.870-51.120 Ambos Jaén A-4 Tramo 245.229-(3.130m) Jaén A-401 Móvil 0.900-61.210 Ambos Jaén A-401 Fijo 20.1 Creciente Jaén A-403 Móvil 0.000-10.910 Ambos Jaén A-403R1 Móvil 0.000-3.330 Ambos Jaén A-44 Fijo 76373 Decreciente Jaén A-44 Fijo 39.01 Creciente Jaén A-44 Fijo 42.6 Decreciente Jaén A-6050 Fijo 0.95 Decreciente Jaén A-6178 Móvil 0.000-27.390 Ambos Jaén JA-2321 Móvil 0.000-11.350 Ambos Jaén JA-4102 Móvil 0.000-10.550 Ambos Jaén JA-5102 Móvil 0.000-2.030 Ambos Jaén N-322 Móvil 125.820-147.510 Ambos Jaén N-322 Móvil 147.510-246.450 Ambos Jaén N-322 Fijo 233.1 Decreciente Jaén N-323a Móvil 38.990-49.680 Ambos Jaén N-323a Móvil 49.650-62.720 Ambos Jaén N-432 Móvil 352.140-389.000 Ambos Jaén N-432 Móvil 389.000-390.670 Ambos Jaén N-432 Móvil 390.670-399.820 Ambos Jaén N-432 Fijo 391.7 Decreciente Jaén N-432a Móvil 388.930-389.310 Ambos León A-6 Fijo 343 Decreciente León A-6 Fijo 326173 Decreciente León A-6 Fijo 347911 Creciente León A-6 Fijo 380719 Decreciente León A-6 Fijo 397638 Creciente León A-6 Fijo 426677 Decreciente León A-66 Fijo 160573 Decreciente León A-66 Fijo 146.63 Creciente León A-66 Fijo 146.65 Decreciente León AP-66 Fijo 140879 Creciente León AP-66 Tramo 101.5-(1.839m) Creciente León CL-613 Móvil 48.400-59.800 Ambos León CL-621 Móvil 33.570-46.320 Ambos León CL-621 Móvil 46.320-60.570 Ambos León CL-621 Móvil 8.370-30.790 Ambos León CL-622 Móvil 0.000-27.630 Ambos León CL-622 Móvil 27.640-41.700 Ambos León CL-623 Móvil 0.000-27.000 Ambos León CL-624 Móvil 0.000-18.870 Ambos León CL-624 Móvil 18.870-37.400 Ambos León CL-626 Móvil 124.160-142.400 Ambos León CL-631 Móvil 2.500-5.000 Ambos León CL-631 Móvil 20.140-45.570 Ambos León LE-110 Móvil 0.000-17.700 Ambos León LE-125 Móvil 2.670-25.200 Ambos León LE-232 Móvil 1.470-32.660 Ambos León LE-311 Móvil 0.000-25.400 Ambos León LE-451 Móvil 0.000-42.000 Ambos León LE-493 Móvil 0.000-11.420 Ambos León LE-512 Móvil 0.000-27.540 Ambos León LE-713 Móvil 8.880-15.300 Ambos León N-120 Fijo 309 Creciente León N-120 Móvil 240.000-264.720 Ambos León N-120 Fijo 311.53 Decreciente León N-120 Fijo 312.26 Creciente León N-120 Móvil 313.390-334.030 Ambos León N-120 Tramo 317.6-(2.083m) Decreciente León N-120 Tramo 319.6-(2.085m) Creciente León N-120 Móvil 334.030-348.690 Ambos León N-120 Móvil 426.000-437.120 Ambos León N-536 Móvil 5.000-28.000 Ambos León N-601 Móvil 274.970-288.250 Ambos León N-601 Móvil 288.250-302.460 Ambos León N-601 Móvil 302.460-309.170 Ambos León N-621 Móvil 8.780-25.490 Ambos León N-625 Móvil 18.810-61.440 Ambos León N-630 Móvil 119.700-142.520 Ambos León N-630 Tramo 132.05-(5.444m) Decreciente León N-630 Tramo 137.5-(5.440m) Creciente León N-630 Móvil 156.770-177.750 Ambos León N-630 Móvil 87.080-119.700 Ambos León N-VI Móvil 277.020-321.700 Ambos León N-VI Móvil 332.080-348.360 Ambos León N-VI Móvil 351.600-375.370 Ambos León N-VI Móvil 375.360-407.000 Ambos León N-VI Móvil 413.270-432.070 Ambos Lugo A-6 Fijo 435045 Creciente Lugo A-6 Fijo 470054 Creciente Lugo A-6 Fijo 519562 Creciente Lugo A-6 Fijo 529558 Decreciente Lugo A-6 Fijo 452.27 Decreciente Lugo A-8 Fijo 528128 Creciente Lugo A-8 Fijo 555255 Decreciente Lugo A-8 Fijo 579159 Creciente Lugo A-8 Tramo 506.28-(1.182m) Creciente Lugo A-8 Tramo 545.115-(5.116m) Decreciente Lugo A-8 Tramo 550.2-(4.633m) Creciente Lugo A-8 Fijo 580.81 Decreciente Lugo CG-2.1 Móvil 0.000-1.830 Ambos Lugo CG-2.1 Móvil 4.790-16.430 Ambos Lugo CG-2.2 Móvil 2.150-26.800 Ambos Lugo CG-2.2 Fijo 35.5 Creciente Lugo LU-111 Móvil 0.000-18.420 Ambos Lugo LU-113 Móvil 5.000-19.410 Ambos Lugo LU-120 Móvil 11.160-14.450 Ambos Lugo LU-120 Móvil 14.450-29.770 Ambos Lugo LU-160 Móvil 1.770-19.380 Ambos Lugo LU-162 Móvil 1.480-12.420 Ambos Lugo LU-221 Móvil 0.000-10.390 Ambos Lugo LU-530 Móvil 3.340-57.910 Ambos Lugo LU-540 Fijo 35 Creciente Lugo LU-540 Móvil 0.630-39.520 Ambos Lugo LU-541 Fijo 14732 Creciente Lugo LU-541 Móvil 0.000-17.250 Ambos Lugo LU-546 Móvil 2.270-21.330 Ambos Lugo LU-612 Móvil 0.000-20.650 Ambos Lugo LU-633 Móvil 0.000-27.460 Ambos Lugo LU-633 Móvil 48.620-84.280 Ambos Lugo LU-636 Móvil 0.500-30.380 Ambos Lugo LU-652 Móvil 0.000-0.380 Ambos Lugo LU-750 Móvil 7.460-23.720 Ambos Lugo LU-861 Móvil 0.000-20.290 Ambos Lugo LU-862 Móvil 69.500-99.560 Ambos Lugo N-120 Fijo 542009 Creciente Lugo N-120 Móvil 526.440-534.960 Ambos Lugo N-120 Móvil 534.960-549.110 Ambos Lugo N-540 Móvil 0.000-18.610 Ambos Lugo N-540 Móvil 18.610-25.420 Ambos Lugo N-540 Móvil 25.420-53.280 Ambos Lugo N-540 Móvil 53.280-68.880 Ambos Lugo N-547 Móvil 18.630-42.590 Ambos Lugo N-640 Móvil 13.470-22.870 Ambos Lugo N-640 Móvil 30.260-88.130 Ambos Lugo N-642 Móvil 26.950-54.450 Ambos Lugo N-VI Fijo 503122 Creciente Lugo N-VI Móvil 432.110-441.320 Ambos Lugo N-VI Móvil 441.320-473.130 Ambos Lugo N-VI Móvil 473.130-480.720 Ambos Lugo N-VI Móvil 480.720-493.850 Ambos Lugo N-VI Móvil 493.850-494.850 Ambos Lugo N-VI Móvil 498.230-504.970 Ambos Lugo N-VI Móvil 507.430-546.410 Ambos Madrid A-1 Fijo 24 Decreciente Madrid A-1 Fijo 22092 Creciente Madrid A-1 Fijo 14.56 Creciente Madrid A-2 Fijo 15.04 Creciente Madrid A-2 Fijo 15.9 Decreciente Madrid A-3 Fijo 16379 Creciente Madrid A-3 Fijo 20003 Decreciente Madrid A-3 Fijo 48479 Decreciente Madrid A-4 Fijo 12462 Creciente Madrid A-4 Fijo 13335 Decreciente Madrid A-4 Tramo 46.993-(4.050m) Decreciente Madrid A-42 Fijo 13605 Creciente Madrid A-42 Fijo 27367 Decreciente Madrid A-5 Fijo 12532 Decreciente Madrid A-5 Fijo 23004 Creciente Madrid A-6 Fijo 16722 Creciente Madrid A-6 Fijo 20195 Decreciente Madrid A-6 Fijo 18.27 Decreciente Madrid A-6 Fijo 7.75 Decreciente Madrid AP-6 Tramo 49.263-(7.584m) Decreciente Madrid M-103 Móvil 0.000-25.780 Ambos Madrid M-111 Fijo 131 Creciente Madrid M-111 Fijo 0.18 Decreciente Madrid M-111 Fijo 0.29 Creciente Madrid M-111 Fijo 356 Decreciente Madrid M-111 Móvil 3.500-24.480 Ambos Madrid M-115 Móvil 0.000-5.060 Ambos Madrid M-117 Móvil 0.000-7.410 Ambos Madrid M-119 Móvil 0.000-16.380 Ambos Madrid M-204 Móvil 0.350-27.000 Ambos Madrid M-209 Móvil 0.360-11.680 Ambos Madrid M-300 Fijo 31325 Decreciente Madrid M-300 Fijo 23.85 Decreciente Madrid M-300 Móvil 5.280-13.190 Ambos Madrid M-307 Móvil 8.120-13.680 Ambos Madrid M-40 Fijo 20265 Creciente Madrid M-40 Fijo 35365 Creciente Madrid M-40 Fijo 52785 Decreciente Madrid M-40 Fijo 23.2 Decreciente Madrid M-404 Fijo 701 Creciente Madrid M-404 Móvil 19.650-60.660 Ambos Madrid M-404 Fijo 27.5 Creciente Madrid M-408 Fijo 2.9 Decreciente Madrid M-410 Móvil 2.440-3.820 Ambos Madrid M-410 Móvil 3.820-9.270 Ambos Madrid M-413 Móvil 0.000-14.880 Ambos Madrid M-45 Fijo 6175 Decreciente Madrid M-45 Fijo 14873 Creciente Madrid M-50 Fijo 54143 Creciente Madrid M-503 Móvil 0.000-25.790 Ambos Madrid M-505 Fijo 12532 Decreciente Madrid M-505 Fijo 42702 Creciente Madrid M-505 Móvil 8.480-46.770 Ambos Madrid M-506 Fijo 17715 Creciente Madrid M-506 Fijo 17715 Decreciente Madrid M-506 Móvil 12.260-20.760 Ambos Madrid M-506 Móvil 23.130-28.100 Ambos Madrid M-506 Móvil 28.100-36.040 Ambos Madrid M-506 Móvil 5.690-6.140 Ambos Madrid M-507 Móvil 0.600-34.260 Ambos Madrid M-513 Fijo 12243 Creciente Madrid M-513 Móvil 7.100-16.570 Ambos Madrid M-607 Fijo 15448 Creciente Madrid M-607 Fijo 18532 Decreciente Madrid M-607 Móvil 35.710-57.900 Ambos Madrid M-608 Móvil 0.000-45.330 Ambos Madrid M-609 Móvil 0.000-5.320 Ambos Madrid M-611 Móvil 0.000-31.980 Ambos Madrid M-841 Móvil 0.000-6.740 Ambos Madrid N-320 Móvil 316.930-340.900 Ambos Madrid N-320 Tramo 318.005-(11.823m) Decreciente Madrid N-320 Tramo 329.97-(11.822m) Creciente Madrid N-400 Fijo 27.92 Ambos Madrid N-VI Fijo 56415 Decreciente Madrid N-VI Móvil 42.530-56.780 Ambos Madrid N-VI Fijo 54.49 Creciente Málaga A-343 Móvil 2.440-53.150 Ambos Málaga A-355 Fijo 28.5 Creciente Málaga A-355 Móvil 9.240-21.690 Ambos Málaga A-356 Fijo 36525 Creciente Málaga A-356 Móvil 0.170-18.510 Ambos Málaga A-356 Móvil 18.510-48.550 Ambos Málaga A-357 Fijo 38925 Creciente Málaga A-357 Móvil 0.000-46.870 Ambos Málaga A-366 Móvil 0.000-42.240 Ambos Málaga A-366 Móvil 42.270-60.620 Ambos Málaga A-367 Fijo 22.8 Decreciente Málaga A-367 Móvil 22.940-40.800 Ambos Málaga A-367 Móvil 4.320-22.940 Ambos Málaga A-369 Móvil 0.000-36.380 Ambos Málaga A-374 Móvil 8.750-33.790 Ambos Málaga A-384 Móvil 108.310-131.130 Ambos Málaga A-384 Móvil 82.220-108.310 Ambos Málaga A-384 Fijo 89.6 Creciente Málaga A-387 Móvil 0.000-13.280 Ambos Málaga A-387 Móvil 13.280-19.280 Ambos Málaga A-397 Fijo 7 Creciente Málaga A-397 Móvil 0.000-34.130 Ambos Málaga A-397 Fijo 11.05 Decreciente Málaga A-397 Tramo 28.02-(2.059m) Decreciente Málaga A-397 Tramo 30.05-(2.055m) Creciente Málaga A-397 Móvil 34.130-48.670 Ambos Málaga A-402 Móvil 44.790-59.490 Ambos Málaga A-404 Móvil 0.000-24.580 Ambos Málaga A-405 Móvil 0.000-12.470 Ambos Málaga A-45 Fijo 103.3 Decreciente Málaga A-45 Fijo 118.09 Creciente Málaga A-45 Tramo 128.78-(2.822m) Creciente Málaga A-45 Tramo 140.276-(6.098m) Creciente Málaga A-7 Fijo 246046 Creciente Málaga A-7 Fijo 256764 Decreciente Málaga A-7 Fijo 175.8 Creciente Málaga A-7 Tramo 200.146-(5.230mm) Decreciente Málaga A-7 Tramo 205.268-(5.217m) Creciente Málaga A-7 Tramo 288.74-(1.109m) Creciente Málaga A-7052 Fijo 3.5 Creciente Málaga A-7053 Móvil 0.000-14.850 Ambos Málaga A-7054 Móvil 0.000-3.170 Ambos Málaga A-7054 Móvil 3.170-24.920 Ambos Málaga A-7054 Fijo 8.75 Creciente Málaga A-7057 Móvil 0.000-4.200 Ambos Málaga A-7059 Móvil 0.600-12.450 Ambos Málaga A-7075 Móvil 0.000-51.550 Ambos Málaga A-7206 Móvil 0.000-17.110 Ambos Málaga A-7282 Móvil 8.100-12.900 Ambos Málaga MA-20 Fijo 10.45 Decreciente Málaga MA-3300 Móvil 0.000-12.020 Ambos Málaga N-331 Móvil 103.080-114.370 Ambos Málaga N-340 Móvil 279.910-295.230 Ambos Murcia A-30 Fijo 112936 Decreciente Murcia A-30 Fijo 122896 Creciente Murcia A-30 Fijo 136028 Decreciente Murcia A-30 Fijo 179414 Creciente Murcia A-30 Fijo 190453 Creciente Murcia A-7 Fijo 562786 Creciente Murcia A-7 Tramo 634.5-(1.553mm) Decreciente Murcia A-7 Tramo 635.951-(1.336m) Creciente Murcia MU-30 Fijo 9.06 Creciente Murcia N-301a Móvil 352.100-368.090 Ambos Murcia N-332 Móvil 0.000-13.070 Ambos Murcia N-332 Móvil 13.170-35.120 Ambos Murcia N-344 Móvil 69.040-92.510 Ambos Murcia N-344 Móvil 92.510-96.980 Ambos Murcia N-344 Móvil 96.980-105.420 Ambos Murcia RM-11 Fijo 12998 Decreciente Murcia RM-11 Fijo 18308 Creciente Murcia RM-12 Fijo 17537 Creciente Murcia RM-15 Fijo 13002 Creciente Murcia RM-19 Fijo 17799 Creciente Murcia RM-332 Móvil 0.170-37.810 Ambos Murcia RM-332 Tramo 30.55-(3.312mm) Decreciente Murcia RM-332 Tramo 33.85-(3.311m) Creciente Murcia RM-332 Móvil 37.810-67.770 Ambos Murcia RM-411 Móvil 0.000-13.950 Ambos Murcia RM-414 Móvil 0.000-15.530 Ambos Murcia RM-423 Móvil 0.000-12.510 Ambos Murcia RM-515 Móvil 0.000-28.500 Ambos Murcia RM-516 Móvil 0.000-12.100 Ambos Murcia RM-533 Móvil 1.570-9.620 Ambos Murcia RM-601 Móvil 0.000-18.580 Ambos Murcia RM-602 Fijo 5093 Decreciente Murcia RM-602 Móvil 5.560-19.250 Ambos Murcia RM-603 Móvil 0.000-18.950 Ambos Murcia RM-603 Tramo 1.4-(1.337mm) Decreciente Murcia RM-603 Tramo 2.65-(1.335m) Creciente Murcia RM-620 Móvil 0.430-18.840 Ambos Murcia RM-711 Móvil 26.610-48.800 Ambos Murcia RM-714 Fijo 8908 Creciente Murcia RM-714 Móvil 0.000-10.550 Ambos Murcia RM-714 Móvil 22.800-35.360 Ambos Murcia RM-714 Móvil 35.360-54.710 Ambos Murcia RM-714 Móvil 54.710-64.900 Ambos Murcia RM-730 Móvil 0.000-41.000 Ambos Murcia RM-A5 Móvil 0.010-11.380 Ambos Murcia RM-C1 Móvil 0.000-16.710 Ambos Murcia RM-D11 Móvil 0.000-10.390 Ambos Murcia RM-F30 Móvil 0.000-6.430 Ambos Murcia RM-F35 Móvil 0.750-16.830 Ambos Murcia RM-F36 Móvil 0.000-5.820 Ambos Murcia RM-F36 Móvil 5.820-13.210 Ambos Navarra A-1 Fijo 401561 Creciente Navarra A-15 Fijo 127.67 Decreciente Navarra AP-68 Fijo 218.2 Creciente Navarra N-113 Fijo 91358 Decreciente Navarra N-113 Móvil 72.570-78.880 Ambos Navarra N-113 Móvil 84.950-101.340 Ambos Navarra N-121 Móvil 37.560-72.570 Ambos Navarra N-121 Móvil 6.990-30.310 Ambos Navarra N-121-A Móvil 14.030-68.460 Ambos Navarra N-121-A Fijo 32.56 Creciente Navarra N-121C Móvil 1.720-4.260 Ambos Navarra N-121C Móvil 4.260-14.690 Ambos Navarra N-135 Móvil 7.350-66.490 Ambos Navarra N-240A Móvil 6.090-20.830 Ambos Navarra NA-1110 Móvil 20.870-28.790 Ambos Navarra NA-1110 Móvil 9.970-13.390 Ambos Navarra NA-1120 Móvil 0.430-8.620 Ambos Navarra NA-115 Móvil 0.000-21.670 Ambos Navarra NA-122 Móvil 11.910-33.500 Ambos Navarra NA-128 Móvil 5.480-12.120 Ambos Navarra NA-132 Móvil 1.620-74.780 Ambos Navarra NA-134 Móvil 24.380-40.080 Ambos Navarra NA-150 Móvil 0.000-36.860 Ambos Navarra NA-150 Móvil 36.860-40.740 Ambos Navarra NA-160 Móvil 6.930-15.780 Ambos Navarra NA-178 Móvil 22.210-43.740 Ambos Navarra NA-2310 Móvil 2.890-18.520 Ambos Navarra NA-2410 Móvil 0.000-36.720 Ambos Navarra NA-3010 Móvil 0.000-7.870 Ambos Navarra NA-411 Móvil 0.000-28.540 Ambos Navarra NA-534 Móvil 0.000-8.960 Ambos Navarra NA-624 Móvil 0.000-12.070 Ambos Navarra NA-666 Móvil 0.660-12.280 Ambos Navarra NA-6810 Móvil 0.000-7.080 Ambos Navarra NA-700 Móvil 2.340-4.500 Ambos Ourense A-52 Fijo 170 Decreciente Ourense A-52 Fijo 123822 Creciente Ourense A-52 Fijo 162247 Decreciente Ourense A-52 Fijo 193939 Decreciente Ourense A-52 Fijo 222025 Creciente Ourense A-52 Fijo 251022 Creciente Ourense A-52 Fijo 254105 Decreciente Ourense AG-53 Fijo 71.1 Creciente Ourense N-120 Fijo 459068 Creciente Ourense N-120 Móvil 437.100-457.370 Ambos Ourense N-120 Móvil 457.360-472.800 Ambos Ourense N-120 Móvil 549.190-568.030 Ambos Ourense N-120 Fijo 550.74 Creciente Ourense N-120 Móvil 574.320-581.910 Ambos Ourense N-120 Móvil 581.900-608.520 Ambos Ourense N-120a Móvil 570.680-574.140 Ambos Ourense N-525 Móvil 148.530-167.460 Ambos Ourense N-525 Móvil 167.460-192.600 Ambos Ourense N-525 Móvil 198.690-218.890 Ambos Ourense N-525 Móvil 218.890-237.000 Ambos Ourense N-525 Móvil 239.410-271.670 Ambos Ourense N-525 Fijo 244.76 Decreciente Ourense N-525 Tramo 245.985-(3.626m) Creciente Ourense N-532 Móvil 3.190-14.790 Ambos Ourense N-536 Móvil 33.530-53.920 Ambos Ourense N-540 Móvil 68.880-78.570 Ambos Ourense N-541 Móvil 12.510-27.630 Ambos Ourense N-541 Móvil 27.630-51.140 Ambos Ourense N-541 Fijo 29.4 Creciente Ourense OU-0209 Móvil 1.100-6.230 Ambos Ourense OU-0527 Móvil 0.920-1.470 Ambos Ourense OU-101 Móvil 0.000-13.270 Ambos Ourense OU-105 Móvil 0.000-5.540 Ambos Ourense OU-1105 Móvil 0.000-0.480 Ambos Ourense OU-402 Móvil 0.000-41.910 Ambos Ourense OU-404 Móvil 0.000-31.780 Ambos Ourense OU-504 Móvil 1.720-18.470 Ambos Ourense OU-504 Móvil 26.680-28.080 Ambos Ourense OU-510 Móvil 0.000-5.170 Ambos Ourense OU-525 Fijo 230694 Decreciente Ourense OU-531 Móvil 0.000-51.350 Ambos Ourense OU-533 Móvil 0.000-50.110 Ambos Ourense OU-536 Móvil 0.000-71.220 Ambos Ourense OU-540 Fijo 6525 Creciente Ourense OU-540 Móvil 0.000-71.910 Ambos Palencia A-231 Fijo 83.6 Creciente Palencia A-62 Fijo 57299 Decreciente Palencia A-62 Fijo 77205 Creciente Palencia A-62 Fijo 96.93 Decreciente Palencia A-67 Fijo 7.15 Decreciente Palencia CL-612 Móvil 0.000-21.580 Ambos Palencia CL-613 Móvil 0.660-48.400 Ambos Palencia CL-613 Tramo 11.92-(3.489mm) Decreciente Palencia CL-613 Tramo 15.41-(17.456mm) Decreciente Palencia CL-613 Tramo 15.41-(3.487m) Creciente Palencia CL-613 Tramo 32.7-(17.454m) Creciente Palencia CL-615 Tramo 1.706-(23.136mm) Decreciente Palencia CL-615 Móvil 1.980-37.290 Ambos Palencia CL-615 Fijo 3.8 Decreciente Palencia CL-615 Tramo 34.61-(32.895m) Creciente Palencia CL-615 Móvil 38.170-92.200 Ambos Palencia CL-615 Tramo 38.312-(11.679mm) Decreciente Palencia CL-615 Tramo 49.975-(11.669m) Creciente Palencia CL-619 Móvil 0.000-15.310 Ambos Palencia CL-619 Móvil 15.830-26.200 Ambos Palencia CL-626 Móvil 177.340-213.520 Ambos Palencia CL-626 Móvil 213.470-238.100 Ambos Palencia CL-627 Móvil 0.000-29.900 Ambos Palencia N-120 Móvil 177.030-197.240 Ambos Palencia N-610 Móvil 12.220-36.040 Ambos Palencia N-610 Fijo 12.69 Ambos Palencia N-611 Móvil 13.660-31.190 Ambos Palencia N-611 Móvil 45.340-56.780 Ambos Palencia N-620 Móvil 76.400-85.200 Ambos Palencia N-622 Móvil 79.990-89.230 Ambos Palencia N-627 Móvil 68.100-70.000 Ambos Palencia N-627 Móvil 75.330-78.060 Ambos Palencia P-110 Móvil 0.000-8.870 Ambos Palencia P-110 Móvil 10.220-17.320 Ambos Palencia P-110 Móvil 17.320-36.300 Ambos Palencia P-110 Móvil 8.870-10.220 Ambos Palencia P-214 Móvil 0.000-2.860 Ambos Palencia P-214 Móvil 2.860-9.230 Ambos Palencia P-214 Móvil 9.230-10.300 Ambos Palencia P-220 Móvil 0.000-18.700 Ambos Palencia P-223 Móvil 0.000-24.630 Ambos Palencia P-223 Móvil 24.630-29.300 Ambos Palencia P-225 Móvil 0.000-34.750 Ambos Palencia P-227 Móvil 0.000-33.290 Ambos Palencia P-230 Móvil 0.000-1.210 Ambos Palencia P-230 Móvil 1.210-30.360 Ambos Palencia P-231 Móvil 0.000-7.210 Ambos Palencia P-231 Móvil 13.710-18.700 Ambos Palencia P-231 Móvil 7.210-9.820 Ambos Palencia P-231 Móvil 9.820-13.710 Ambos Palencia P-235 Móvil 0.000-20.040 Ambos Palencia P-405 Móvil 4.910-28.750 Ambos Palencia P-900 Móvil 0.000-6.000 Ambos Palencia P-900 Fijo 1.6 Creciente Palencia P-901 Móvil 0.000-31.340 Ambos Palencia P-980 Móvil 0.000-18.700 Ambos Palencia PP-2461 Móvil 0.030-20.970 Ambos Las Palmas FV-1 Móvil 0.500-27.850 Ambos Las Palmas FV-10 Móvil 6.450-22.610 Ambos Las Palmas FV-101 Móvil 0.000-14.930 Ambos Las Palmas FV-2 Fijo 1285 Decreciente Las Palmas FV-2 Móvil 0.000-23.310 Ambos Las Palmas FV-2 Fijo 574 Creciente Las Palmas FV-2 Móvil 23.310-39.230 Ambos Las Palmas FV-2 Móvil 39.230-45.340 Ambos Las Palmas FV-2 Móvil 45.340-73.460 Ambos Las Palmas FV-2 Móvil 73.450-82.400 Ambos Las Palmas FV-20 Móvil 2.260-20.360 Ambos Las Palmas FV-20 Móvil 26.210-41.500 Ambos Las Palmas FV-50 Móvil 0.000-5.290 Ambos Las Palmas FV-56 Móvil 0.000-4.970 Ambos Las Palmas GC-1 Fijo 42203 Creciente Las Palmas GC-1 Fijo 56654 Decreciente Las Palmas GC-1 Fijo 15.1 Creciente Las Palmas GC-1 Fijo 15.3 Decreciente Las Palmas GC-1 Fijo 5.35 Decreciente Las Palmas GC-105 Móvil 0.000-2.750 Ambos Las Palmas GC-110 Móvil 0.000-6.580 Ambos Las Palmas GC-15 Móvil 0.000-28.700 Ambos Las Palmas GC-191 Móvil 0.680-11.990 Ambos Las Palmas GC-200 Móvil 0.000-65.230 Ambos Las Palmas GC-21 Móvil 0.000-38.770 Ambos Las Palmas GC-3 Fijo 1.5 Decreciente Las Palmas GC-3 Fijo 4.66 Creciente Las Palmas GC-300 Móvil 0.000-12.100 Ambos Las Palmas GC-31 Móvil 0.000-3.650 Ambos Las Palmas GC-4 Móvil 0.000-2.110 Ambos Las Palmas GC-500 Móvil 0.000-27.280 Ambos Las Palmas LZ-1 Móvil 10.480-33.040 Ambos Las Palmas LZ-10 Móvil 0.000-27.520 Ambos Las Palmas LZ-2 Fijo 1215 Decreciente Las Palmas LZ-2 Fijo 1.28 Creciente Las Palmas LZ-2 Móvil 9.500-36.750 Ambos Las Palmas LZ-20 Móvil 0.190-17.450 Ambos Las Palmas LZ-3 Móvil 0.000-5.060 Ambos Las Palmas LZ-67 Móvil 0.000-20.250 Ambos Pontevedra A-52 Fijo 282588 Creciente Pontevedra A-55 Fijo 5606 Decreciente Pontevedra A-55 Fijo 7712 Decreciente Pontevedra A-55 Fijo 9237 Creciente Pontevedra A-55 Fijo 15926 Creciente Pontevedra A-55 Fijo 11.78 Creciente Pontevedra A-55 Fijo 12.25 Decreciente Pontevedra AG-41 Fijo 4495 Creciente Pontevedra AG-41 Fijo 16925 Creciente Pontevedra AP-9 Fijo 131385 Decreciente Pontevedra AP-9 Tramo 149.48-(5.441mm) Decreciente Pontevedra AP-9V Fijo 2819 Creciente Pontevedra AP-9V Fijo 1.68 Decreciente Pontevedra CG-4.1 Fijo 8835 Decreciente Pontevedra N-120 Móvil 630.850-651.130 Ambos Pontevedra N-120 Fijo 646.5 Decreciente Pontevedra N-525 Móvil 290.250-321.140 Ambos Pontevedra N-541 Móvil 51.140-92.140 Ambos Pontevedra N-550 Fijo 90675 Creciente Pontevedra N-550 Fijo 146933 Creciente Pontevedra N-550 Fijo 108.93 Creciente Pontevedra N-550 Móvil 121.760-139.110 Ambos Pontevedra N-550 Móvil 142.740-155.840 Ambos Pontevedra N-550 Móvil 91.500-117.340 Ambos Pontevedra N-552 Móvil 0.000-9.630 Ambos Pontevedra N-640 Móvil 144.340-165.020 Ambos Pontevedra N-640 Móvil 182.940-208.001 Ambos Pontevedra N-640 Móvil 208.000-238.920 Ambos Pontevedra N-640 Fijo 235.41 Creciente Pontevedra PO-206 Móvil 0.000-16.320 Ambos Pontevedra PO-308 Móvil 0.000-28.390 Ambos Pontevedra PO-313 Móvil 0.000-16.420 Ambos Pontevedra PO-325 Móvil 0.240-13.450 Ambos Pontevedra PO-331 Móvil 0.000-19.050 Ambos Pontevedra PO-340 Móvil 0.610-12.400 Ambos Pontevedra PO-344 Móvil 0.000-12.340 Ambos Pontevedra PO-400 Móvil 2.320-41.140 Ambos Pontevedra PO-510 Móvil 0.000-15.770 Ambos Pontevedra PO-531 Móvil 6.060-18.560 Ambos Pontevedra PO-533 Móvil 0.000-21.420 Ambos Pontevedra PO-534 Móvil 2.750-29.390 Ambos Pontevedra PO-548 Móvil 0.000-16.260 Ambos Pontevedra PO-549 Móvil 0.000-9.860 Ambos Pontevedra PO-551 Móvil 0.000-14.650 Ambos Pontevedra PO-551 Móvil 21.390-33.580 Ambos Pontevedra PO-552 Móvil 1.590-71.720 Ambos Pontevedra PO-552 Fijo 28.95 Decreciente Pontevedra PO-841 Móvil 11.710-22.150 Ambos Pontevedra VG-4.1 Móvil 19.120-19.570 Ambos Pontevedra VG-4.4 Fijo 7 Creciente Pontevedra VG-4.4 Móvil 2.370-11.010 Ambos La Rioja A-12 Fijo 123.97 Creciente La Rioja A-13 Fijo 2.48 Decreciente La Rioja AP-68 Fijo 174192 Creciente La Rioja AP-68 Fijo 175.9 Decreciente La Rioja AP-68 Fijo 78.89 Decreciente La Rioja AP-68 Fijo 86.1 Creciente La Rioja LO-20 Fijo 14.95 Decreciente La Rioja LR-111 Móvil 0.000-26.710 Ambos La Rioja LR-111 Móvil 26.710-37.720 Ambos La Rioja LR-113 Móvil 0.030-76.410 Ambos La Rioja LR-115 Móvil 0.000-26.970 Ambos La Rioja LR-115 Móvil 26.970-43.300 Ambos La Rioja LR-123 Móvil 0.000-48.880 Ambos La Rioja LR-131 Móvil 2.510-3.820 Ambos La Rioja LR-134 Móvil 0.000-11.140 Ambos La Rioja LR-134 Móvil 11.140-16.740 Ambos La Rioja LR-134 Fijo 9.64 Creciente La Rioja LR-209 Móvil 0.900-10.890 Ambos La Rioja LR-250 Móvil 1.950-4.200 Ambos La Rioja LR-250 Móvil 4.200-58.000 Ambos La Rioja LR-254 Móvil 0.000-6.220 Ambos La Rioja N-111 Móvil 262.570-310.210 Ambos La Rioja N-111 Móvil 310.210-321.400 Ambos La Rioja N-111 Fijo 317.35 Creciente La Rioja N-113 Móvil 64.650-68.180 Ambos La Rioja N-120 Móvil 47.930-53.290 Ambos La Rioja N-232 Fijo 441863 Creciente La Rioja N-232 Móvil 330.900-332.130 Ambos La Rioja N-232 Móvil 332.130-347.650 Ambos La Rioja N-232 Móvil 347.650-360.810 Ambos La Rioja N-232 Móvil 362.370-371.500 Ambos La Rioja N-232 Móvil 371.500-385.770 Ambos La Rioja N-232 Fijo 371.8 Decreciente La Rioja N-232 Móvil 385.770-396.900 Ambos La Rioja N-232 Fijo 392.63 Decreciente La Rioja N-232 Móvil 396.900-402.760 Ambos La Rioja N-232 Móvil 417.460-420.320 Ambos La Rioja N-232 Móvil 420.310-429.000 Ambos La Rioja N-232 Móvil 429.000-446.630 Ambos La Rioja N-232 Móvil 447.740-452.810 Ambos La Rioja N-232 Móvil 458.420-467.880 Ambos Salamanca A-62 Fijo 207.1 Decreciente Salamanca A-62 Fijo 233.35 Creciente Salamanca A-62 Fijo 233.6 Decreciente Salamanca A-66 Fijo 340425 Decreciente Salamanca CL-510 Móvil 10.050-44.440 Ambos Salamanca CL-512 Móvil 13.920-26.880 Ambos Salamanca CL-512 Móvil 7.540-13.920 Ambos Salamanca CL-517 Móvil 0.000-29.710 Ambos Salamanca CL-517 Móvil 29.710-65.060 Ambos Salamanca CL-517 Móvil 65.060-90.430 Ambos Salamanca CL-526 Móvil 1.190-43.210 Ambos Salamanca CL-605 Móvil 93.800-110.100 Ambos Salamanca CL-610 Móvil 83.080-97.000 Ambos Salamanca N-501 Fijo 76.8 Creciente Salamanca N-620 Móvil 202.910-232.380 Ambos Salamanca N-620 Móvil 243.000-249.340 Ambos Salamanca N-620 Móvil 249.330-322.260 Ambos Salamanca N-620 Móvil 347.470-351.740 Ambos Salamanca N-630 Móvil 321.690-332.270 Ambos Salamanca N-630 Móvil 332.270-340.660 Ambos Salamanca N-630 Móvil 343.110-349.260 Ambos Salamanca N-630 Móvil 351.130-357.210 Ambos Salamanca N-630 Fijo 364.95 Creciente Salamanca N-630 Fijo 373.95 Decreciente Salamanca SA-102 Móvil 0.000-22.200 Ambos Salamanca SA-114 Móvil 0.000-27.670 Ambos Salamanca SA-20 Fijo 93.55 Decreciente Salamanca SA-205 Móvil 0.900-22.300 Ambos Salamanca SA-210 Móvil 0.000-23.510 Ambos Salamanca SA-220 Móvil 0.000-52.000 Ambos Salamanca SA-300 Móvil 0.000-30.320 Ambos Salamanca SA-302 Móvil 0.000-37.580 Ambos Salamanca SA-315 Móvil 1.860-31.660 Ambos Salamanca SA-315 Móvil 31.660-66.310 Ambos Salamanca SA-324 Móvil 0.000-47.420 Ambos Salamanca SA-605 Móvil 0.000-25.440 Ambos Salamanca SA-804 Móvil 0.000-10.690 Ambos Salamanca SA-810 Móvil 0.000-31.150 Ambos Santa Cruz Tenerife LP-1 Móvil 0.000-102.430 Ambos Santa Cruz Tenerife LP-2 Móvil 0.630-52.010 Ambos Santa Cruz Tenerife LP-3 Fijo 20172 Creciente Santa Cruz Tenerife LP-3 Móvil 0.000-25.900 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-1 Fijo 59271 Creciente Santa Cruz Tenerife TF-1 Fijo 13.85 Decreciente Santa Cruz Tenerife TF-13 Móvil 0.000-19.580 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-13 Fijo 0.51 Creciente Santa Cruz Tenerife TF-13 Fijo 0.84 Decreciente Santa Cruz Tenerife TF-152 Móvil 0.000-11.590 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-154 Móvil 0.000-6.710 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-21 Móvil 0.000-11.760 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-21 Móvil 11.760-53.350 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-21 Móvil 53.350-82.620 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-217 Móvil 0.320-9.270 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-24 Móvil 0.780-6.070 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-24 Móvil 6.070-42.880 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-272 Móvil 3.880-7.120 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-28 Móvil 1.070-75.500 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-28 Móvil 75.500-91.320 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-28 Móvil 91.310-95.160 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-342 Móvil 0.000-18.730 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-42 Móvil 0.000-14.430 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-47 Móvil 0.000-8.330 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-47 Móvil 11.700-18.730 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-5 Fijo 15009 Decreciente Santa Cruz Tenerife TF-5 Fijo 20662 Creciente Santa Cruz Tenerife TF-5 Tramo 20.66-(1.720mm) Decreciente Santa Cruz Tenerife TF-5 Tramo 22.4-(1.640m) Creciente Santa Cruz Tenerife TF-5 Móvil 39.720-52.670 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-51 Móvil 0.000-16.910 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-523 Móvil 0.000-18.110 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-64 Móvil 0.000-11.460 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-65 Móvil 0.000-12.090 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-655 Móvil 0.140-6.750 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-655 Móvil 7.000-9.460 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-66 Móvil 0.000-7.810 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-66 Móvil 7.810-11.690 Ambos Santa Cruz Tenerife TF-82 Móvil 0.000-48.290 Ambos Segovia A-1 Fijo 138149 Creciente Segovia A-1 Fijo 125.49 Decreciente Segovia AP-6 Fijo 69973 Decreciente Segovia AP-6 Tramo 56.608-(3.482m) Creciente Segovia CL-601 Móvil 113.420-137.400 Ambos Segovia CL-602 Móvil 96.200-111.830 Ambos Segovia CL-603 Móvil 20.980-52.320 Ambos Segovia CL-603 Móvil 52.320-92.140 Ambos Segovia CL-605 Móvil 2.460-47.550 Ambos Segovia CL-607 Móvil 0.000-7.500 Ambos Segovia N-110 Fijo 208 Creciente Segovia N-110 Fijo 113195 Creciente Segovia N-110 Móvil 154.490-187.210 Ambos Segovia N-110 Móvil 90.390-125.110 Ambos Segovia N-601 Fijo 113.3 Creciente Segovia N-601 Móvil 121.690-135.720 Ambos Segovia N-603 Móvil 64.760-70.620 Ambos Segovia N-VI Fijo 57445 Creciente Segovia N-VI Fijo 59283 Decreciente Segovia N-VI Móvil 62.430-84.150 Ambos Segovia N-VI Fijo 71.26 Decreciente Segovia SG-20 Móvil 0.000-14.960 Ambos Segovia SG-205 Móvil 0.000-29.990 Ambos Segovia SG-211 Móvil 0.460-17.720 Ambos Segovia SG-222 Móvil 0.000-24.700 Ambos Segovia SG-231 Móvil 0.000-9.500 Ambos Segovia SG-232 Móvil 0.450-22.130 Ambos Segovia SG-234 Móvil 0.000-6.200 Ambos Segovia SG-313 Móvil 0.000-15.000 Ambos Segovia SG-322 Móvil 0.000-28.150 Ambos Segovia SG-333 Móvil 0.000-19.270 Ambos Segovia SG-342 Móvil 0.000-32.730 Ambos Segovia SG-342 Móvil 32.880-43.050 Ambos Segovia SG-500 Móvil 0.000-19.680 Ambos Segovia SG-723 Móvil 0.000-8.300 Ambos Segovia SG-911 Móvil 0.000-8.200 Ambos Segovia SG-P-2222 Móvil 0.000-22.030 Ambos Sevilla A-351 Móvil 0.000-32.940 Ambos Sevilla A-360 Móvil 0.000-12.480 Ambos Sevilla A-360 Móvil 16.760-43.790 Ambos Sevilla A-361 Móvil 18.930-38.110 Ambos Sevilla A-362 Móvil 0.000-9.860 Ambos Sevilla A-364 Móvil 0.000-41.610 Ambos Sevilla A-375 Móvil 3.540-45.140 Ambos Sevilla A-376 Fijo 2995 Decreciente Sevilla A-376 Fijo 1.97 Creciente Sevilla A-376 Fijo 22.8 Creciente Sevilla A-380 Móvil 13.870-40.280 Ambos Sevilla A-388 Móvil 0.000-36.410 Ambos Sevilla A-394 Fijo 6055 Creciente Sevilla A-4 Fijo 484238 Decreciente Sevilla A-4 Fijo 495661 Creciente Sevilla A-4 Fijo 529.6 Creciente Sevilla A-407 Móvil 0.000-39.660 Ambos Sevilla A-432 Móvil 1.270-15.810 Ambos Sevilla A-436 Fijo 11509 Creciente Sevilla A-436 Móvil 7.550-36.320 Ambos Sevilla A-455 Móvil 21.960-47.180 Ambos Sevilla A-457 Móvil 0.000-21.610 Ambos Sevilla A-462 Móvil 7.740-28.030 Ambos Sevilla A-471 Móvil 0.000-10.650 Ambos Sevilla A-473 Fijo 8995 Decreciente Sevilla A-474 Móvil 7.740-19.150 Ambos Sevilla A-476 Móvil 0.000-19.100 Ambos Sevilla A-49 Fijo 0.5 Decreciente Sevilla A-66 Fijo 795.57 Creciente Sevilla A-8005 Móvil 6.440-15.260 Ambos Sevilla A-8006 Fijo 16476 Decreciente Sevilla A-8006 Móvil 11.840-21.780 Ambos Sevilla A-8033 Móvil 0.000-5.690 Ambos Sevilla A-8057 Fijo 0.46 Creciente Sevilla A-8057 Fijo 0.67 Decreciente Sevilla A-8058 Móvil 0.700-8.070 Ambos Sevilla A-8058 Fijo 10.17 Creciente Sevilla A-8058 Fijo 4.93 Creciente Sevilla A-8125 Fijo 4202 Creciente Sevilla A-92 Fijo 5564 Decreciente Sevilla A-92 Fijo 5579 Creciente Sevilla A-92 Fijo 10895 Decreciente Sevilla A-92 Fijo 83844 Decreciente Sevilla A-92 Fijo 797 Creciente Sevilla A-92 Fijo 0.8 Decreciente Sevilla A-92 Fijo 29.15 Decreciente Sevilla N-433 Móvil 35.770-61.350 Ambos Sevilla N-433 Fijo 38.5 Decreciente Sevilla N-433 Fijo 44.32 Decreciente Sevilla N-630 Móvil 808.800-810.760 Ambos Sevilla N-IV Móvil 558.440-571.080 Ambos Sevilla N-IV Móvil 571.080-585.410 Ambos Sevilla N-IV Móvil 585.410-606.460 Ambos Sevilla N-IV Móvil 606.460-615.810 Ambos Sevilla SE-020 Fijo 2738 Creciente Sevilla SE-30 Fijo 9887 Creciente Sevilla SE-30 Fijo 11106 Decreciente Sevilla SE-30 Fijo 11114 Decreciente Sevilla SE-30 Fijo 446 Creciente Sevilla SE-30 Fijo 622 Decreciente Sevilla SE-30 Fijo 10.18 Decreciente Sevilla SE-30 Fijo 10.53 Creciente Sevilla SE-3408 Móvil 0.000-12.400 Ambos Sevilla SE-5204 Móvil 0.000-12.630 Ambos Soria A-2 Fijo 141431 Creciente Soria A-2 Fijo 151894 Decreciente Soria CL-101 Móvil 0.000-34.120 Ambos Soria CL-101 Fijo 32.3 Decreciente Soria CL-101 Móvil 34.120-72.310 Ambos Soria CL-101 Móvil 76.330-105.500 Ambos Soria CL-116 Móvil 0.000-47.710 Ambos Soria CL-116 Móvil 49.880-87.460 Ambos Soria CL-117 Móvil 32.940-62.050 Ambos Soria N-110 Móvil 66.830-90.390 Ambos Soria N-111 Móvil 228.800-260.260 Ambos Soria N-111 Fijo 237.65 Decreciente Soria N-113 Móvil 51.540-62.760 Ambos Soria N-122 Fijo 132756 Decreciente Soria N-122 Móvil 107.500-148.080 Ambos Soria N-122 Fijo 142.26 Creciente Soria N-122 Móvil 158.700-209.560 Ambos Soria N-122 Fijo 171.65 Creciente Soria N-122 Móvil 210.740-211.380 Ambos Soria N-122 Móvil 211.380-218.410 Ambos Soria N-122 Móvil 219.580-223.010 Ambos Soria N-122 Móvil 222.990-247.070 Ambos Soria N-122 Móvil 95.850-98.200 Ambos Soria N-234 Móvil 304.040-320.590 Ambos Soria N-234 Móvil 320.590-344.710 Ambos Soria N-234 Tramo 337.565-(2.815mm) Decreciente Soria N-234 Tramo 340.39-(2.815m) Creciente Soria N-234 Móvil 352.880-379.350 Ambos Soria N-234 Móvil 379.350-408.400 Ambos Soria N-234 Fijo 380.2 Creciente Soria N-234 Fijo 406.8 Creciente Soria N-IIa Móvil 145.100-153.800 Ambos Soria SO-100 Móvil 0.500-43.910 Ambos Soria SO-20 Móvil 14.210-22.420 Ambos Soria SO-340 Móvil 7.650-22.150 Ambos Soria SO-380 Móvil 0.000-8.100 Ambos Soria SO-615 Móvil 0.000-21.020 Ambos Soria SO-615 Móvil 21.020-48.650 Ambos Soria SO-800 Móvil 0.000-14.750 Ambos Soria SO-820 Móvil 0.000-22.130 Ambos Soria SO-830 Móvil 0.000-31.480 Ambos Soria SO-920 Móvil 1.240-33.940 Ambos Teruel A-1507 Móvil 0.960-20.940 Ambos Teruel A-1512 Móvil 0.030-68.580 Ambos Teruel A-1514 Móvil 0.050-37.510 Ambos Teruel A-1515 Móvil 0.000-15.810 Ambos Teruel A-1701 Móvil 0.120-56.270 Ambos Teruel A-222 Móvil 46.340-62.870 Ambos Teruel A-223 Móvil 0.000-44.780 Ambos Teruel A-226 Móvil 0.000-41.730 Ambos Teruel A-228 Móvil 14.680-50.260 Ambos Teruel A-23 Fijo 165.44 Creciente Teruel A-23 Fijo 88.6 Decreciente Teruel A-231 Móvil 0.000-31.280 Ambos Teruel A-232 Móvil 0.000-17.690 Ambos Teruel A-2511 Móvil 0.000-41.400 Ambos Teruel N-211 Fijo 228153 Decreciente Teruel N-211 Móvil 120.030-129.930 Ambos Teruel N-211 Móvil 213.250-227.200 Ambos Teruel N-211 Móvil 227.190-239.680 Ambos Teruel N-211 Móvil 91.470-108.390 Ambos Teruel N-232 Fijo 169815 Decreciente Teruel N-232 Móvil 119.920-137.600 Ambos Teruel N-232 Fijo 128.95 Creciente Teruel N-232 Móvil 137.600-165.040 Ambos Teruel N-232 Fijo 137.82 Decreciente Teruel N-232 Móvil 166.520-186.830 Ambos Teruel N-234 Fijo 75808 Decreciente Teruel N-234 Fijo 119.66 Decreciente Teruel N-234 Móvil 182.630-213.390 Ambos Teruel N-234 Móvil 63.600-92.860 Ambos Teruel N-234 Móvil 99.550-122.000 Ambos Teruel N-330 Móvil 275.220-301.470 Ambos Teruel N-420 Fijo 624882 Decreciente Teruel N-420 Fijo 776975 Decreciente Teruel N-420 Móvil 584.340-629.740 Ambos Teruel N-420 Móvil 629.740-656.360 Ambos Teruel N-420 Móvil 754.400-781.680 Ambos Teruel TE-30 Móvil 0.000-7.200 Ambos Teruel TE-V-6015 Móvil 0.030-0.880 Ambos Teruel TE-V-8011 Móvil 0.000-9.350 Ambos Teruel TE-V-9025 Móvil 0.000-17.570 Ambos Toledo A-4 Fijo 40406 Decreciente Toledo A-4 Fijo 41409 Creciente Toledo A-4 Fijo 95748 Decreciente Toledo A-4 Fijo 67.61 Creciente Toledo A-42 Fijo 44.6 Decreciente Toledo A-42 Fijo 55.7 Creciente Toledo A-42 Fijo 55.7 Decreciente Toledo A-42 Fijo 71.4 Creciente Toledo A-5 Fijo 57864 Creciente Toledo A-5 Fijo 139459 Creciente Toledo CM-4000 Fijo 17.1 Creciente Toledo CM-4004 Fijo 14252 Creciente Toledo CM-4006 Móvil 22.650-24.080 Ambos Toledo CM-4008 Fijo 2.8 Creciente Toledo CM-401 Móvil 37.460-92.200 Ambos Toledo CM-401 Móvil 5.160-37.460 Ambos Toledo CM-4010 Móvil 0.000-1.040 Ambos Toledo CM-4015 Móvil 14.970-29.870 Ambos Toledo CM-4019 Móvil 0.000-19.590 Ambos Toledo CM-403 Móvil 7.820-27.400 Ambos Toledo CM-410 Fijo 116122 Decreciente Toledo CM-410 Móvil 0.000-28.430 Ambos Toledo CM-410 Móvil 75.820-117.680 Ambos Toledo CM-42 Fijo 39.8 Decreciente Toledo CM-5007 Fijo 9932 Creciente Toledo M-305 Fijo 0.7 Creciente Toledo N-301 Fijo 83401 Decreciente Toledo N-301 Fijo 132537 Decreciente Toledo N-301 Móvil 65.200-68.780 Ambos Toledo N-301 Móvil 77.230-83.170 Ambos Toledo N-400 Móvil 64.110-78.300 Ambos Toledo N-401 Fijo 111367 Decreciente Toledo N-401 Móvil 106.920-149.040 Ambos Toledo N-401 Fijo 148.28 Creciente Toledo N-401 Móvil 79.360-80.300 Ambos Toledo N-401 Móvil 80.300-83.610 Ambos Toledo N-401 Fijo 82.6 Ambos Toledo N-401 Móvil 83.610-99.660 Ambos Toledo N-401 Móvil 99.660-106.920 Ambos Toledo N-403 Móvil 2.780-15.000 Ambos Toledo N-403 Móvil 23.230-25.030 Ambos Toledo N-403 Móvil 36.070-40.580 Ambos Toledo N-403 Móvil 42.170-70.950 Ambos Toledo N-502 Fijo 110259 Decreciente Toledo N-502 Móvil 118.740-138.420 Ambos Toledo N-502 Móvil 138.420-164.000 Ambos Toledo N-502 Móvil 164.000-189.800 Ambos Toledo N-502 Móvil 85.300-109.660 Ambos Toledo N-Va Móvil 148.000-148.150 Ambos Toledo N-Va Móvil 40.650-45.920 Ambos Toledo TO-1297 Móvil 0.130-12.170 Ambos Toledo TO-1299 Móvil 0.000-2.400 Ambos Toledo TO-2875 Móvil 0.000-6.330 Ambos Valencia A-3 Fijo 247571 Decreciente Valencia A-3 Fijo 314878 Creciente Valencia A-3 Fijo 292.13 Creciente Valencia A-35 Fijo 43302 Creciente Valencia A-7 Fijo 326403 Creciente Valencia A-7 Fijo 337389 Creciente Valencia A-7 Fijo 344637 Decreciente Valencia A-7 Fijo 349655 Creciente Valencia A-7 Fijo 337.45 Decreciente Valencia A-7 Fijo 352.03 Decreciente Valencia A-7 Fijo 407.75 Decreciente Valencia AP-7 Fijo 478.1 Creciente Valencia CV-310 Fijo 13.1 Creciente Valencia CV-315 Móvil 12.970-17.920 Ambos Valencia CV-339 Móvil 0.000-14.360 Ambos Valencia CV-345 Móvil 0.000-9.680 Ambos Valencia CV-35 Fijo 12.95 Decreciente Valencia CV-35 Tramo 3.72-(1.882mm) Decreciente Valencia CV-35 Fijo 7.6 Creciente Valencia CV-370 Móvil 13.440-28.510 Ambos Valencia CV-390 Móvil 39.560-46.080 Ambos Valencia CV-40 Móvil 0.590-11.030 Ambos Valencia CV-40 Móvil 11.000-24.220 Ambos Valencia CV-405 Móvil 0.000-10.150 Ambos Valencia CV-415 Móvil 0.000-9.380 Ambos Valencia CV-415 Móvil 13.660-21.410 Ambos Valencia CV-415 Móvil 9.580-13.320 Ambos Valencia CV-42 Móvil 17.500-22.000 Ambos Valencia CV-470 Móvil 0.000-6.020 Ambos Valencia CV-470 Móvil 6.020-21.200 Ambos Valencia CV-50 Fijo 14765 Creciente Valencia CV-500 Tramo 14.63-(5.440m) Creciente Valencia CV-500 Móvil 21.340-29.010 Ambos Valencia CV-500 Tramo 9.088-(5.440mm) Decreciente Valencia CV-510 Móvil 2.450-6.260 Ambos Valencia CV-545 Móvil 0.000-2.070 Ambos Valencia CV-590 Móvil 52.270-59.940 Ambos Valencia CV-60 Fijo 8165 Decreciente Valencia CV-60 Móvil 0.000-7.060 Ambos Valencia CV-60 Tramo 16.825-(5.989mm) Decreciente Valencia CV-60 Tramo 22.8-(5.987m) Creciente Valencia CV-60 Móvil 22.980-34.880 Ambos Valencia CV-60 Móvil 7.060-9.320 Ambos Valencia CV-60 Móvil 9.320-22.980 Ambos Valencia CV-610 Fijo 1.36 Creciente Valencia CV-660 Móvil 8.240-26.610 Ambos Valencia CV-715 Móvil 0.000-4.900 Ambos Valencia CV-81 Fijo 6.35 Creciente Valencia N-322 Móvil 425.590-453.900 Ambos Valencia N-330 Móvil 132.750-170.300 Ambos Valencia N-330 Móvil 187.560-215.620 Ambos Valencia N-330 Móvil 99.050-130.100 Ambos Valencia N-332 Fijo 245 Creciente Valencia N-332 Fijo 232202 Creciente Valencia N-332 Móvil 204.540-226.120 Ambos Valencia N-332 Fijo 223.5 Creciente Valencia N-332 Fijo 224.25 Decreciente Valencia N-332 Móvil 228.980-251.090 Ambos Valencia N-340 Móvil 817.980-826.410 Ambos Valencia N-344 Fijo 126.6 Creciente Valencia N-III Móvil 239.700-263.530 Ambos Valencia V-21 Fijo 13.55 Creciente Valencia V-31 Fijo 5.25 Creciente Valladolid A-6 Fijo 171092 Creciente Valladolid A-62 Fijo 116347 Creciente Valladolid A-62 Fijo 156043 Creciente Valladolid A-62 Fijo 132.45 Decreciente Valladolid CL-600 Móvil 0.000-4.930 Ambos Valladolid CL-600 Móvil 18.170-28.010 Ambos Valladolid CL-600 Móvil 6.090-18.170 Ambos Valladolid CL-602 Móvil 10.560-29.230 Ambos Valladolid CL-602 Móvil 58.080-77.260 Ambos Valladolid CL-602 Móvil 77.240-96.200 Ambos Valladolid CL-602 Fijo 91.98 Decreciente Valladolid CL-610 Móvil 10.800-25.380 Ambos Valladolid CL-610 Móvil 32.000-41.690 Ambos Valladolid CL-610 Móvil 44.290-59.760 Ambos Valladolid CL-610 Móvil 9.290-10.820 Ambos Valladolid CL-612 Móvil 21.580-36.430 Ambos Valladolid CL-612 Móvil 39.530-61.780 Ambos Valladolid N-122 Fijo 300135 Ambos Valladolid N-122 Móvil 296.560-328.960 Ambos Valladolid N-122 Móvil 335.010-343.470 Ambos Valladolid N-122 Fijo 342.25 Decreciente Valladolid N-601 Fijo 183675 Creciente Valladolid N-601 Móvil 135.720-148.350 Ambos Valladolid N-601 Móvil 148.350-175.300 Ambos Valladolid N-601 Fijo 170.53 Decreciente Valladolid N-601 Móvil 213.000-230.300 Ambos Valladolid N-601 Tramo 226.4-(1.848mm) Decreciente Valladolid N-601 Tramo 228.2-(1.848m) Creciente Valladolid N-601 Móvil 233.230-259.380 Ambos Valladolid N-601 Móvil 260.870-267.940 Ambos Valladolid N-601 Móvil 267.940-270.750 Ambos Valladolid N-601 Móvil 270.750-274.900 Ambos Valladolid N-610 Móvil 36.050-45.520 Ambos Valladolid N-610 Móvil 45.580-59.750 Ambos Valladolid N-620 Móvil 156.690-181.190 Ambos Valladolid VA-140 Móvil 32.350-56.450 Ambos Valladolid VA-140 Móvil 4.060-32.350 Ambos Valladolid VA-20 Fijo 7 Creciente Valladolid VA-200 Móvil 0.000-6.700 Ambos Valladolid VA-223 Móvil 0.000-20.000 Ambos Valladolid VA-900 Fijo 2.82 Decreciente Valladolid VA-905 Móvil 0.000-21.400 Ambos Valladolid VP-4402 Móvil 0.000-3.480 Ambos Zamora A-52 Fijo 110.55 Decreciente Zamora A-52 Fijo 14.8 Decreciente Zamora A-52 Fijo 58.45 Decreciente Zamora A-52 Fijo 99.4 Decreciente Zamora A-6 Fijo 262377 Creciente Zamora A-6 Fijo 270567 Decreciente Zamora A-6 Fijo 245.95 Decreciente Zamora CL-527 Móvil 0.000-72.240 Ambos Zamora CL-602 Móvil 0.000-10.560 Ambos Zamora CL-605 Móvil 119.220-168.820 Ambos Zamora CL-612 Móvil 61.780-72.220 Ambos Zamora CL-612 Móvil 73.490-117.550 Ambos Zamora N-122 Móvil 454.050-457.500 Ambos Zamora N-122 Móvil 464.270-465.340 Ambos Zamora N-122 Móvil 465.240-537.330 Ambos Zamora N-122 Tramo 474.725-(5.263mm) Decreciente Zamora N-122 Tramo 479.99-(5.259m) Creciente Zamora N-525 Móvil 0.000-50.690 Ambos Zamora N-525 Móvil 102.060-105.610 Ambos Zamora N-525 Móvil 111.300-113.760 Ambos Zamora N-525 Móvil 113.760-114.600 Ambos Zamora N-525 Móvil 52.130-77.210 Ambos Zamora N-610 Móvil 74.680-83.470 Ambos Zamora N-630 Fijo 254.5 Creciente Zamora N-630 Fijo 261.9 Decreciente Zamora N-630 Móvil 281.230-283.420 Ambos Zamora N-631 Móvil 0.240-55.780 Ambos Zamora N-VI Móvil 263.500-277.020 Ambos Zamora ZA-20 Móvil 0.000-5.510 Ambos Zamora ZA-311 Móvil 0.000-25.080 Ambos Zamora ZA-330 Móvil 0.000-9.210 Ambos Zamora ZA-512 Móvil 13.990-14.240 Ambos Zamora ZA-512 Móvil 14.240-18.790 Ambos Zamora ZA-P-1304 Móvil 30.130-48.270 Ambos Zamora ZA-P-2308 Móvil 0.000-7.310 Ambos Zamora ZA-P-2312 Móvil 0.000-7.760 Ambos Zaragoza A-121 Fijo 2.2 Creciente Zaragoza A-122 Móvil 0.000-41.180 Ambos Zaragoza A-123 Fijo 7.9 Decreciente Zaragoza A-125 Móvil 18.370-35.980 Ambos Zaragoza A-126 Móvil 35.020-54.860 Ambos Zaragoza A-127 Móvil 12.420-39.820 Ambos Zaragoza A-127 Fijo 22.9 Decreciente Zaragoza A-2 Fijo 308325 Creciente Zaragoza A-2 Fijo 202.33 Creciente Zaragoza A-2 Fijo 232.2 Creciente Zaragoza A-2 Fijo 272.95 Decreciente Zaragoza A-2 Fijo 297.75 Creciente Zaragoza A-2 Fijo 313.68 Decreciente Zaragoza A-220 Fijo 1596 Creciente Zaragoza A-220 Móvil 19.690-37.070 Ambos Zaragoza A-221 Móvil 26.850-51.570 Ambos Zaragoza A-221 Móvil 52.730-82.200 Ambos Zaragoza A-230 Móvil 0.000-0.590 Ambos Zaragoza A-230 Móvil 0.590-33.000 Ambos Zaragoza A-230 Móvil 33.000-37.200 Ambos Zaragoza CV-624 Móvil 0.000-0.740 Ambos Zaragoza CV-661 Móvil 0.000-4.340 Ambos Zaragoza N-122 Móvil 49.450-57.740 Ambos Zaragoza N-122 Móvil 57.740-85.550 Ambos Zaragoza N-125 Móvil 3.840-8.490 Ambos Zaragoza N-125 Tramo 5.7-(2.071mm) Decreciente Zaragoza N-125 Tramo 7.8-(2.071m) Creciente Zaragoza N-125 Móvil 8.460-10.120 Ambos Zaragoza N-232 Fijo 293875 Creciente Zaragoza N-232 Móvil 194.190-208.620 Ambos Zaragoza N-232 Móvil 269.140-287.880 Ambos Zaragoza N-232 Fijo 269.98 Creciente Zaragoza N-232 Móvil 287.880-296.780 Ambos Zaragoza N-234 Móvil 222.920-256.330 Ambos Zaragoza N-234 Móvil 258.940-304.040 Ambos Zaragoza N-330 Fijo 456395 Decreciente Zaragoza N-330 Móvil 417.340-440.070 Ambos Zaragoza N-330 Móvil 453.300-482.700 Ambos Zaragoza N-330 Fijo 505.19 Decreciente Zaragoza N-330 Fijo 508.1 Creciente Zaragoza N-330a Móvil 527.630-531.760 Ambos Zaragoza N-II Fijo 341056 Creciente Zaragoza N-II Móvil 329.270-329.880 Ambos Zaragoza N-II Móvil 340.720-347.210 Ambos Zaragoza N-II Fijo 343.2 Decreciente Zaragoza N-II Móvil 347.210-390.960 Ambos Zaragoza N-II Fijo 362.7 Decreciente Zaragoza N-II Móvil 390.960-394.350 Ambos Zaragoza N-IIa Móvil 190.400-191.000 Ambos Zaragoza N-IIe Móvil 226.480-228.430 Ambos Zaragoza Z-40 Fijo 15.7 Decreciente Zaragoza Z-40 Tramo 29.7-(3.082m) Creciente

Furgonetas camufladas

Desde el verano de 2020 hay 15 nuevas furgonetas (y camiones) camufladas que vigilarán que los conductores no usen el móvil mientras conducen. Estas furgonetas controlarán mejor qué están haciendo los conductores en el interior de sus vehículos con el objetivo de evitar accidentes y tener pruebas de la infracción. La multa por conducir y usar el teléfono es de 200 euros y 3 puntos del carné de conducir.

Estas son las furgonetas radar camufladas que se conocen la ubicación:

– A CORUÑA, TOLEDO (Nacional IV, carretera de Andalucía) BALEARES y SALAMANCA (Carbajosa) Una Ford Transit Custom azul en cada una.

– OURENSE, LEÓN, PONTEVEDRA Y ALICANTE Una Renault Máster blanca en cada provincia.

– VIGO Fiat Jumpy blanca.

– OVIEDO, VALENCIA (Rotonda Anzuelos en la V-31) y CANTABRIA Una Ford Transit Custom negra en cada provincia.

– SEVILLA Mercedes Sprinter blanca.

Y también se han detectado tres camiones con radares de la DGT:

– Un Renault Magnum (matrícula acabada en PGC), un Mercedes Benz (CBG) y un Iveco (M****TN), según informa la aplicación SocialDrive.

