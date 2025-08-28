Vivienda

Los avales ICO para comprar vivienda son unos desconocidos, a pesar de que la mitad de hipotecados los solicitaría

Siete de cada 10 españoles ignoran los avales ICO para acceder a la primera vivienda. En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes para los españoles, un sorprendente 72% de la población no está al tanto de la existencia de los avales ICO, una medida diseñada para facilitar este proceso para jóvenes y familias con hijos. Así lo revela un estudio realizado por la UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), que señala que solo un 28% de los encuestados conoce estos avales —ponderados como una herramienta fundamental para mejorar la financiación de vivienda—, lo que podría limitar su efectividad.

Sin embargo, el conocimiento de estos avales parece aumentar entre aquellos que tienen una intención de compra de vivienda, alcanzando un 43% en este grupo, y un 40% entre quienes han cerrado recientemente una compra. “Los avales ICO son una herramienta con un gran potencial para facilitar el acceso a la financiación, especialmente entre jóvenes y familias con menores a cargo. Sin embargo, los datos muestran que su conocimiento sigue siendo limitado y que su impacto, aunque positivo, necesita reforzarse”, afirma José Manuel Fernández, subdirector general de UCI.

Comunidades autónomas con mayor y menor conocimiento de los avales ICO

El análisis revela que Asturias y la Región de Murcia lideran el conocimiento sobre los avales ICO, con un 37% de ciudadanos al tanto de este recurso. Les siguen Canarias (35%), Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas con un porcentaje superior al 32%. En contraste, el País Vasco se encuentra en la última posición con tan solo un 13% de conocimiento, seguido por Castilla y León (23%), Baleares (23,5%), Cataluña (24%) y Navarra (25%).

“Estas diferencias podrían estar asociadas al grado de difusión en las regiones, la presión de acceso a la vivienda y el perfil sociodemográfico dominante en cada región”, añade Fernández.

Interés creciente en solicitar los avales ICO

Un 27% de los españoles —1 de cada 4— ha considerado la opción de solicitar un aval ICO para acceder a la financiación de su primera vivienda. Este interés aumenta notablemente entre los jóvenes de 25 a 34 años, donde la cifra asciende al 42%. Por regiones, Navarra lidera la intención de solicitar estos avales con un 48%, seguido de Canarias y Murcia (37%) y las Islas Baleares (35%). En contraste, Aragón (15%), País Vasco (17%) y Cantabria (19%) presentan un menor interés en esta ayuda financiera.

Características del programa de avales ICO

Lanzados en noviembre de 2024 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y gestionados por el ICO, los avales ICO buscan facilitar el acceso a la primera vivienda a jóvenes y familias con hijos que, a pesar de tener solvencia, no han logrado ahorrar lo suficiente.

Este programa permite financiar hasta el 100% del precio del inmueble, con un aval estatal que cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario —un 25% si la vivienda tiene una calificación energética de D o superior—. Para acceder, los solicitantes deben:

Tener menos de 35 años o tener hijos menores a cargo.

Disponer de ingresos anuales no superiores a 37.800 euros si es un solo comprador (o hasta 75.600 euros si son dos).

Ser compradores de su primera vivienda destinada a residencia habitual.

El plazo para formalizar los préstamos finalizará el 31 de diciembre de 2025, aunque podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027.