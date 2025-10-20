Los días festivos y domingos en que los comercios de Castilla-La Mancha podrán abrir en 2026

NOTICIA de de Javi Navarro

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha hecho pública la Orden 147/2025, que establece los domingos y días festivos en los que los establecimientos comerciales podrán abrir al público en el año 2026. A través de esta normativa, que fue emitida el pasado 8 de septiembre y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 17 de octubre, se autorizan doce fechas para la apertura de comercios en la región.

Reglamento sobre la apertura en festivos

La Ley 2/2010, de 13 de mayo, establece en su artículo 18.1 que los comercios pueden abrir al público un máximo de doce domingos y festivos al año. El artículo 18.3 de esta misma ley estipula que estos días deben ser determinados anualmente por la Consejería competente en materia de comercio y deben publicarse antes del 15 de diciembre del año anterior correspondiente.

A modo de referencia, la competencia para regular esta apertura se basa en el Decreto 103/2023, de 25 de julio, que define la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Esta orden surge tras realizar las consultas pertinentes a diversas entidades, como el Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha y otras organizaciones empresariales y sindicales representativas de la región.

Fechas autorizadas para la apertura

Los domingos y festivos que podrán permanecer abiertos los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante 2026 son los siguientes: