Los ministros europeos se comprometen a tomar medidas frente a la crisis de la vivienda

NOTICIA de de Javi Navarro

Más de 30 ministros de la región paneuropea de la ONU han acordado aumentar la financiación y adoptar políticas efectivas para abordar la creciente crisis de la vivienda —un problema que afecta especialmente a los grupos vulnerables de la sociedad. Durante la 86ª Sesión del Comité de la Comisión Económica de la ONU para Europa sobre Desarrollo Sostenible, Vivienda y Gestión del Suelo, se reveló un estudio que indica que el 40% de la población de bajos recursos debe destinar más del 45% de sus ingresos a la vivienda.

Crisis silenciosa: el peso insostenible de la vivienda

Un informe de la CEPE (Comisión Económica para Europa) revela que el estrés habitacional afecta a más de un tercio de los ciudadanos con menos ingresos en el continente. La gravedad de la falta de viviendas asequibles varía enormemente entre los distintos países, pero es alarmante que muchos hogares invierten una gran parte de sus ingresos en gastos relacionados con la vivienda.

“Estas cargas afectan especialmente a quienes acceden por primera vez al mercado de la vivienda, un grupo compuesto desproporcionadamente por inmigrantes, familias jóvenes, personas mayores y hogares monoparentales”, destaca el informe presentado durante la sesión ministerial.

Compromisos concretos frente a una emergencia

Como respuesta a esta crítica situación, los ministros han establecido compromisos que enfatizan la “necesidad urgente de estrategias que aborden la emergencia habitacional”.

Tatiana Molcean, secretaria ejecutiva de la CEPE, expresó: “Al adoptar estos compromisos, los ministros y representantes de alto nivel de los Estados miembros envían un mensaje contundente: la asequibilidad y sostenibilidad de la vivienda son prioridades fundamentales y nuestra región está unida para abordarlas mediante cooperación internacional, políticas basadas en evidencia y, sobre todo, equidad e inclusión”.

Estrategias multidimensionales

Los compromisos adoptados incluyen:

Aumentar la inversión pública y expandir el parque de viviendas públicas, cooperativas, sociales y comunitarias.

Movilizar financiación privada mediante bonos verdes, préstamos vinculados a la sostenibilidad y fideicomisos de tierras comunitarias.

Regular el alquiler turístico a corto plazo para reducir la especulación.

Ajustar la fiscalidad del valor del suelo para permitir políticas más equitativas.

Martin Tschirren, secretario de Estado y director de la Oficina Federal de Vivienda de Suiza, enfatizó: “Sin acceso general a viviendas asequibles, de alta calidad y adaptadas a las necesidades, pueden surgir muchos problemas sociales y económicos que afectan áreas como educación, salud, transporte y medioambiente”.

Integración con la acción local

Los ministros subrayaron la importancia de empoderar a los gobiernos locales para implementar políticas de vivienda que sean sostenibles, asequibles y resilientes al clima, construyendo sobre los compromisos del 5° Foro de Alcaldes de la ONU, que se celebró esta semana.

El Comité será responsable de supervisar el progreso en estos compromisos durante sus sesiones anuales y acordará acciones de seguimiento, reafirmando así la vivienda como una prioridad internacional, tanto dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como de la Carta de Ginebra sobre Vivienda Sostenible de la ONU.