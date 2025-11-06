Los secretos del éxito en el mercado inmobiliario: el papel fundamental del asesor experto

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Por qué recurrir a un profesional? La mayoría de los propietarios en España opta por asesoría inmobiliaria para vender o alquilar sin estrés, de la mano de un experto en todo el proceso que facilite la gestión de la operación. De hecho, el auge del asesoramiento inmobiliario es notorio en los últimos años, puesto que el 71% de los españoles elige un profesional para vender o alquilar su vivienda.

El crecimiento de la demanda de asesoramiento inmobiliario

El mercado inmobiliario en España se encuentra en un auge notable, con un 71% de los españoles consultados indicando que ya ha solicitado o planea solicitar ayuda de un asesor profesional para vender o alquilar su vivienda, un aumento de nueve puntos porcentuales en comparación con el año anterior, 2024. De esta cifra, el 46% de los propietarios ya ha contratado a un experto, mientras que un 25% está considerando hacerlo en el futuro, según la reciente encuesta de Fotocasa Research sobre la profesionalización del sector.

Motivos para buscar asesoría profesional

Los principales motivos por los cuales los propietarios optan por el asesoramiento de un experto son:

A asesoría legal : 40% de los encuestados considera crucial contar con apoyo legal durante el proceso.

: 40% de los encuestados considera crucial contar con apoyo legal durante el proceso. Acelerar el proceso : 39% busca acelerar las transacciones de venta o alquiler.

: 39% busca acelerar las transacciones de venta o alquiler. Fijar precios realistas : 28% de los propietarios desea ayuda para establecer precios objetivos y realistas.

: 28% de los propietarios desea ayuda para establecer precios objetivos y realistas. Selección de compradores e inquilinos : 22% prefiere contar con apoyo en la selección de potenciales inquilinos o compradores.

: 22% prefiere contar con apoyo en la selección de potenciales inquilinos o compradores. Orientación global : 32% busca un asesoramiento integral durante todo el proceso.

: 32% busca un asesoramiento integral durante todo el proceso. Ahorro de tiempo : 26% prefiere delegar tareas para enfocarse en otros asuntos.

: 26% prefiere delegar tareas para enfocarse en otros asuntos. Maximizar beneficios: 25% se interesa en sacar el máximo rendimiento de su propiedad.

Los arrendadores, por su parte, también buscan la experiencia de un profesional para asegurar garantías en caso de daños o impagos. Esta necesidad se manifiesta en un 38% y un 36% de los encuestados, respectivamente, con un creciente interés por parte de los propietarios de inmuebles en alquiler.

“El mercado inmobiliario es cada vez más complejo. Hoy vender o alquilar una vivienda requiere conocimiento técnico y alguien que sepa acompañar durante todo el proceso. Contar con un profesional da seguridad y tranquilidad a quienes se acercan al mercado”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. “El papel del agente ha evolucionado; ya no es solo quien enseña casas, sino un asesor integral que ayuda al cliente a tomar decisiones informadas, a resolver dudas legales o económicas”.

Vendedores vs. arrendadores: disparidades en la demanda de asesoría

El informe revela que los vendedores tienen una mayor tendencia a consultar a expertos inmobiliarios que los arrendadores (78% frente a 64%). Esto se debe, en parte, a la complejidad del proceso de compra que involucra mayor cantidad de papeleo y dudas que un asesor puede gestionar eficazmente. A nivel regional, los ciudadanos de Valencia lideran la demanda de asesoría con un 90%, mientras que en Andalucía solo un 64% busca apoyo.

Obstáculos para la contratación de asesoría inmobiliaria

Los motivos para no recurrir a un asesor inmobiliario son, en gran medida, económicos. Un 48% de los propietarios opta por no contratar un profesional para evitar costes, repuntando seis puntos desde 2024. Otros factores incluyen la preferencia por un trato directo con los potenciales compradores o inquilinos (46%) y la confianza en sus propias capacidades (35%).

Además, un análisis por grupos de edad muestra que los más jóvenes y los seniors son los que más recurren a la asesoría profesional, destacando un 77% de los individuos entre 18 y 24 años, y un 72% entre los de 55 a 75 años. Notablemente, el interés entre los propietarios de 35 a 44 años también ha crecido, alcanzando un 79% en 2025.