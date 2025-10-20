Los trabajadores españoles ahorran 171 minutos diarios gracias a la IA

NOTICIA de de Javi Navarro

La Inteligencia Artificial (IA) revoluciona el trabajo en España y ahorra casi 3 horas al día a cada trabajador. Los empleados en España creen que ahorrar una media de 171 minutos diarios gracias a la IA, una cifra que triplica el tiempo de ahorro reportado hace un año, según la sexta edición del Informe Global Workforce of the Future, elaborado por The Adecco Group. A pesar de esta percepción positiva de eficiencia, las empresas no han detectado incrementos equivalentes en productividad. Solo el 38% de los empleados en España —aproximadamente dos de cada cinco— puede medir con confianza el impacto de su trabajo.

Ahorro y adaptación en un contexto global

En un análisis que incluye datos de 35.000 trabajadores de 31 países y 21 sectores, el informe halló que, a nivel mundial, el 76% de los encuestados considera que la IA está generando más oportunidades laborales y el 70% afirma que los puestos están evolucionando. En España, el optimismo es aún más elevado: el 82% cree que la IA está creando nuevos empleos, mientras que solo un 22% anticipa la sustitución de trabajos por tecnología.

Además, el 61% de los trabajadores españoles espera que su empresa integre agentes de IA en el próximo año, y el 36% ya está participando activamente en el rediseño de su trabajo. La confianza que los españoles depositan en la IA se refleja en una puntuación media de 4.9 sobre 10, superior al promedio mundial de 4.5.

El impacto del sentido de propósito

Un aspecto clave destacado en este informe es la relación entre el sentido de propósito y la motivación laboral. A nivel global, el 99% de los trabajadores con un fuerte sentido de propósito planea permanecer en su puesto durante el próximo año, a diferencia del 53% de aquellos que no sienten ese propósito. En España, el 53% dice experimentar este propósito en su día a día, superando la media global del 46%.

Denis Machuel, CEO global de The Adecco Group, enfatiza que “las organizaciones deben entender que la adopción de la IA ya no es opcional, sino una prioridad estratégica. Invertir en una gobernanza transparente, marcos éticos y formación continua es la única forma de lograr mejoras sostenibles en productividad sin perder la confianza”.

Reto y aprendizaje en el uso de la IA

El uso de IA puede mejorar la productividad, pero este potencial no siempre se traduce en un aprovechamiento efectivo del tiempo liberado para actividades más estratégicas. El 36% de los trabajadores globalmente afirma poder medir el impacto de su trabajo gracias a la IA, una cifra que se eleva al 38% en España.

En este sentido, Machuel advierte que “la IA ya forma parte de la realidad diaria y los trabajadores son cada vez más optimistas sobre su potencial. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta para impulsar el cambio: las personas siguen siendo el centro de toda transformación”.

Integración de la IA: confianza y colaboración

La integración de la IA debe fomentar la confianza y un enfoque colaborativo. A nivel global, el 55% de los trabajadores espera que sus empresas incorporen herramientas de IA en el próximo año, mientras que en España esta expectativa se eleva al 61%. El informe indica que la clave para una integración exitosa reside en generar propósito y confianza entre los empleados, así como en la comunicación clara sobre el papel que desempeñará tanto la tecnología como los trabajadores.

“Cuando se utiliza estratégicamente, la IA puede ser una herramienta poderosa que empodera a las personas, refuerza la confianza y crea entornos laborales mejores para todos”, concluye Machuel, apuntando a un futuro optimista pero cuidadoso hacia la adopción de esta tecnología.