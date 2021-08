Vivienda

Los ventiladores de techo gastan un 90% menos que el aire acondicionado

Javi Navarro

Para combatir las altas temperaturas, el aire acondicionado es la mejor opción… aunque los ventiladores de techo gastan un 90% menos de energía que el aire acondicionado, por lo que el bolsillo es otro factor a tener en cuenta para saber cuál interesa más. La organización WWF recomienda apostar por la ventilación natural en las viviendas y utilizar ventiladores de techo. El ahorro y la eficiencia energética en los hogares también dependen del tipo de electrodomésticos que se utilicen.

Ventiladores de techo inteligentes

Los ventiladores de techo inteligentes también son una alternativa para combatir las altas temperaturas y ahorrar en el consumo de electricidad. El funcionamiento de estos ventiladores el prácticamente idéntico a los tradicionales, con la diferencia de que pueden controlarse a través de una aplicación en el teléfono y suelen ser más silenciosos.

El uso de este tipo de productos de domótica para el hogar, como los ventiladores de techo inteligentes, pueden suponer un ahorro en la factura energética de hasta el 30%, según datos de CEDOM, la Asociación Española de Domótica e Inmótica.

Este ahorro se produce, en parte, porque el motor DC de estos ventiladores de techo inteligentes reduce el consumo frente a otros aparatos con los clásicos motores AC, que suponen un mayor gasto.

Aunque además del ahorro energético, su principal atractivo es la comodidad que ofrecen, puesto que puedes gestionarlos a través del teléfono u otro dispositivo como una tablet, sin tener que levantarte del sofá. Incluso hay modelos compatibles con los asistentes de Google y Alexa para controlarlos por voz.

Aquí puedes encontrar una selección de los mejores ventiladores de techo inteligentes que puedes comprar con ofertas y descuentos.

WWF ofrece claves para aislar bien los hogares y mantenerlos frescos en la época de verano, como por ejemplo utilizar elementos de protección solar exteriores, como persianas y toldos; e interiores, como cortinas de colores claros. También recomienda pintar los edificios en tonalidades claras y poner plantas en las terrazas para bajar la temperatura exterior.

Consejos de ahorro energético

Además, WWF invita a los ciudadanos a visitar la web Eurotopten, una herramienta de consulta online de los equipos eléctricos más eficientes del mercado español, rigurosa, transparente e independiente de los fabricantes y distribuidores comerciales. WWF afirma que, en esta apuesta por la eficiencia energética, los ciudadanos también pueden cambiar el equipamiento antiguo de sus hogares por otro más eficiente.

Por ejemplo, sustituir un frigorífico de categoría A por otro A+++ representa un ahorro de energía del 60%. WWF también recuerda la importancia de eliminar el standby o consumo ‘fantasma’ de los aparatos eléctricos para ahorrar hasta un 12% en la factura de la luz.

Las oficinas son el punto de la vida diaria de los ciudadanos donde pueden poner en práctica hábitos para reducir el consumo de electricidad. En este sentido, la organización recuerda que sencillos gestos como utilizar equipos ofimáticos eficientes o imprimir a doble cara pueden significar hasta un 50% de ahorro energético. Si a esto sumamos desconectar completamente el equipo cuando acaba la jornada laboral, apagar la pantalla durante paradas cortas, ajustar el brillo de la pantalla a nivel medio o activar en el ordenador el modo ‘ahorro de energía’ se puede ahorrar otro 20% extra de electricidad.

Georgios Tragopoulos, Técnico de Eficiencia energética de WWF España, afirma que “la eficiencia energética es imprescindible para luchar contra el cambio climático y para mejorar la sostenibilidad de las ciudades y los hogares. Además, resulta clave para el cambio de modelo energético que necesita España y para lograr un futuro 100% renovable”.

