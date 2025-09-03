¿Lunes en casa o en la oficina? El 35% de los profesionales prefieren trabajar desde casa

NOTICIA de de Javi Navarro

Tradicionalmente, los lunes han sido vistos como la base sobre la que se construye la productividad semanal. Sin embargo, el impacto que tuvo la pandemia ha modificado nuestra forma de trabajar. En el actual contexto laboral de constante transformación, un estudio de la firma global de soluciones de talento Robert Walters ha revelado que el debate sobre si es más productivo comenzar la semana laboral en casa o en la oficina sigue vigente.

Según los resultados, mientras que un 42% de los profesionales considera que la oficina es el mejor lugar para dar inicio a la semana, un 35% opta por evitar el lunes en la oficina para comenzar de manera más relajada. Esta última elección denota la creciente necesidad de flexibilidad en el entorno laboral actual.

¿Son tan importantes los lunes?

Estos son algunos de los datos más destacados de la encuesta llevada a cabo entre profesionales y empresas:

46% de los encuestados considera que los lunes son el día más relevante de la semana laboral.

de los encuestados considera que los lunes son el día más relevante de la semana laboral. 42% cree que comenzar la semana en la oficina ayuda a incrementar la productividad.

cree que comenzar la semana en la oficina ayuda a incrementar la productividad. 35% prefiere no estar en la oficina los lunes para tener un inicio más relajado.

prefiere no estar en la oficina los lunes para tener un inicio más relajado. 54% de las empresas participantes asegura que los planes de teletrabajo desalineados afectan negativamente la productividad del equipo.

Actualmente, el 43% de las empresas a nivel mundial está adoptando un modelo híbrido, y aquellas que requieren una presencia total en la oficina enfrentan dificultades significativas para contratar empleados. Un 72% de los responsables de selección indica que les cuesta encontrar candidatos en organizaciones que imponen un horario laboral presencial completo. Esto refleja un cambio claro en las expectativas de los trabajadores, donde la flexibilidad se está convirtiendo en un factor crucial para la satisfacción y la retención del talento.

La importancia de la flexibilidad y la cultura laboral

Gema de Francisco, directora en Robert Walters, señala que “estos datos destacan la importancia de los lunes como el día en el que se pone en orden la semana, se repasan objetivos y se tienen reuniones presenciales para estar alineados. Las empresas deben abogar por la flexibilidad, la responsabilidad y el compromiso, para lo que tienen que tomar decisiones estratégicas que sean beneficiosas tanto para el negocio como para los empleados”.

A pesar de las ventajas que ofrece el trabajo híbrido, como es el caso de la flexibilidad, también surgen desafíos en términos de compromiso y colaboración dentro de los equipos. A día de hoy, un 47% de las empresas todavía ofrece días de trabajo flexibles, mientras que un 31% mantiene los lunes como días presenciales obligatorios. Este escenario plantea la necesidad de que las organizaciones experimenten con diferentes modelos para identificar el que mejor se adapta a sus necesidades.

De Francisco también enfatiza: “Si bien el teletrabajo ofrece flexibilidad, también puede generar desconexión y afectar a la cultura corporativa. La falta de interacción presencial debilita los lazos entre compañeros y el sentimiento de pertenencia. Por eso, comenzar la semana juntos en la oficina es una de las mejores estrategias para alinear objetivos, fomentar la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo, equilibrando productividad y conexión”.