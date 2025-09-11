Madrid lanzará un plan territorial para acelerar la construcción de viviendas asequibles para jóvenes

NOTICIA de de Javi Navarro

Nuevo plan para encontrar suelo donde construir más viviendas. El Ejecutivo regional de Madrid ha anunciado un ambicioso Plan Territorial de Vivienda, cuyo objetivo es identificar el suelo adecuado para la construcción de nuevos desarrollos urbanísticos. El motivo no es otro que, ante una demanda que se incrementa rápidamente —aproximadamente 30.000 nuevos hogares al año en la capital—, si no se implementan medidas efectivas, se prevé que el suelo disponible se agote en solo una década.

Con la nueva Ley del Suelo, que ha iniciado su proceso de consulta pública, se busca agilizar los trámites relacionados con la disponibilidad de terrenos destinados a la vivienda. Esta normativa unificará las regulaciones urbanísticas y de ordenación del territorio —en un formato más flexible y sencillo— sustituyendo las dos leyes vigentes. Se espera que esta ley esté aprobada a inicios de 2027, ofreciendo así una necesaria seguridad jurídica ante la incertidumbre causada por la falta de reformas a nivel estatal.

Reducir los plazos de aprobación

Bajo la normativa actual, solo 21 de los 179 ayuntamientos de Madrid tienen sus actuaciones urbanísticas actualizadas, un proceso que puede tardar hasta 12 años en culminar. Con la nueva norma, se propone un cambio drástico mediante la implementación de Planes Estratégicos Municipales, que podrán ser aprobados en un plazo de 4 a 6 años, y reduciendo el tiempo de desarrollo de 7 a 4 años. En situaciones específicas, como la regulación por Ordenanza Municipal, este proceso podría concluir en solo un año.

El nuevo enfoque también incorporará un régimen especial para pequeñas poblaciones, abarcando normativa, dotaciones, procedimientos y un refuerzo en asistencia y cooperación. Además, se establecerá otro enfoque para la regeneración urbana, permitiendo la mejora de barrios y espacios públicos.

Más vivienda protegida y asequible⁣

En lo que respecta a vivienda protegida, se permitirá un aumento del 10% en los metros cuadrados edificables y del 20% en densidad sin cambiar el planeamiento urbanístico. Esto se traduce en la posibilidad de añadir 15.000 nuevas casas asequibles en los próximos cuatro años, un importante complemento a las 140.000 ya proyectadas.

La Comunidad de Madrid también habilitará el uso alternativo de viviendas protegidas en parcelas destinadas a otros fines, como hospedaje o usos dotacionales privados. A su vez, la Agencia de Vivienda Social (AVS) tiene planes para aumentar el número de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad, ascendiendo a 2.100 nuevos pisos en esta legislatura.

Fomentando la emancipación juvenil

El Gobierno regional también se centra en los jóvenes menores de 35 años, añadiendo 1.000 inmuebles al Plan Vive Solución Joven. Esto llevará la oferta total a 14.000 viviendas en más de veinte localidades, gracias a la incorporación de municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o el refuerzo de los proyectados en la capital, con nuevas promociones en la zona de Aravaca.

De esta forma, el Plan Vive aumentará su oferta total de alquiler a precios asequibles con 14.000 pisos en más de una veintena de localidades, de los que ya se han entregado cerca de 5.000.

Además, se prevé extender el programa Mi Primera Vivienda, ahora aplicable hasta los 50 años y que ofrece un aval bancario del 100%, facilitando así el acceso de los ciudadanos a la compra de su primer hogar.

Iniciativas para propietarios e inquilinos

El nuevo proyecto incorpora medidas para proteger tanto a propietarios como a inquilinos. Se incrementarán los incentivos del Plan Alquila para animar a los propietarios a sacar sus viviendas al mercado. Además, se introducirá el Plan Comparte intergeneracional, que fomentará la convivencia entre personas mayores y jóvenes.

Plan de choque y proyecciones futuras

Desde 2024, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ejecutando un Plan de Choque, que contempla diez medidas para facilitar el acceso a vivienda, con un progreso del 90% hasta la fecha. En este contexto, Madrid se posiciona como líder en la construcción de vivienda protegida en España, logrando el 53% de las calificaciones provisionales en 2024.

El Ejecutivo ha entregado cerca de 5.000 viviendas de las más de 13.000 previstas, destacando las 4.500 destinadas a jóvenes menores de 35 años. Este programa refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid en ayudar a los madrileños a adquirir su primera vivienda.