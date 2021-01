Sabías Que...

Gratis

Cómo conseguir cupones descuento a cambio de ropa usada en H&M

¿Quieres conseguir un dinero extra con ropa que ya no te pones y ayudar al cuidado del planeta? Con la campaña ‘Recogida de Ropa‘ de H&M puedes hacerlo. Descubre cómo sacar partido a tu ropa usada y favorecer el cuidado del medio ambiente.

Cupones a cambio de ropa usada en H&M

La tienda de ropa ofrece cupones descuento para canjear en próximas compras de H&M a cambio de que lleves a la tienda bolsas llenas de ropa que ya no uses.

Se trata de una iniciativa global con el objetivo de reciclar la mayor cantidad de prendas posibles. ¿Qué hacen con la ropa? Depende de su estado, la prenda puede que se ponga a la venta como producto de segunda mano o directamente se lleve a reciclar.

Las prendas que se lleven a reciclar se utilizarán como fibras textiles o para fabricar productos con materiales humectantes o aislantes para la industria automovilística.

Para participar en esta iniciativa tan sólo tienes que llenar una bolsa de ropa que ya no quieras y depositarla en la caja de reciclaje que hay en cada tienda. Cualquier prenda vale: calcetines sueltos, camisetas desteñidas o desgastadas… Por cada bolsa llena, recibes un cupón para canjear en la próxima compra.

Y aquí puedes vender ropa usada en estos portales de Internet.

Mango for Mango

H&M no es la única marca que ha puesto en marcha iniciativas para sacarle partido a la ropa que ya no se usa. Hace unos años, Mango inició una campaña de fidelización que permitía a las clientas cambiar las prendas usadas por prendas nuevas con un 20% de descuento, pero esta promoción ya no está disponible.

Dicho programa, llamado MANGO for MANGO, garantizaba a las clientas el 20% del valor de cualquier prenda que adquieran en MANGO. Bajo el lema “Valor de Recompra Garantizado”, las clientas podían devolver cualquier prenda que hayan comprado a partir de su incorporación a MANGO for MANGO y disponían de un año desde la fecha de la compra para llevar a cabo la devolución.

MANGO for MANGO cuenta también con un componente solidario llamado MANGO for MANGO for los demás. El 1% del valor de los artículos devueltos se donará a la Fundación Vicente Ferrer, que destinará el importe recaudado a la construcción de viviendas en el estado indio de Andhra Pradesh.

Cómo conseguir cupones descuento a cambio de ropa usada en H&M was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir cupones descuento a cambio de ropa usada en H&M, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES