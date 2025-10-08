Mapa del dinero: los códigos postales con las rentas más altas y más bajas de España

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Cuáles son los barrios más ricos y los más humildes según la renta media declarada en el IRPF? Madrid y Barcelona concentran la mayoría de los códigos postales con rentas brutas medias superiores a los 50.000 euros, según la nueva Estadística de los declarantes del IRPF por código postal publicada por la Agencia Tributaria con datos de 2023. Este informe, que analiza los datos de más de 10,5 millones de declaraciones repartidas en 66 municipios de gran tamaño, ofrece por primera vez una radiografía detallada de la renta en los distintos barrios de las principales ciudades españolas.

La renta media se sitúa en 35.777 euros, un 2,6% más

En conjunto, la renta bruta media (RBM) declarada asciende a 35.777 euros, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al ejercicio anterior. La renta disponible media (RDM) alcanza los 28.295 euros, con un crecimiento del 2,3%.

Las rentas del trabajo representan el 78,3% del total de la renta bruta, aunque su peso varía significativamente entre tramos de renta. En los niveles más bajos (por debajo de 6.010 euros de base imponible), destacan las rentas exentas, que suponen el 18,5% del total. En cambio, en los tramos más altos cobran protagonismo las ganancias patrimoniales y las rentas del capital mobiliario.

Madrid y Barcelona, donde se concentran las mayores rentas

Los códigos postales con rentas brutas medias superiores a los 50.000 euros se concentran principalmente en la Comunidad de Madrid y en Barcelona. En el caso de Madrid, destacan zonas como Salamanca-Goya (28001), con una renta bruta media de 50.300 euros, y Aravaca (28023), que supera los 103.000 euros.

En Barcelona, los barrios de Pedralbes-Sarrià (08034) y Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (08017) encabezan el ranking con rentas superiores a los 107.000 euros.

La Agencia Tributaria subraya que la dispersión interna dentro de los grandes municipios es muy elevada. En Madrid, la distancia entre el código postal más rico y el más humilde supera los 81.000 euros, mientras que en Alcobendas llega a los 159.000 euros entre La Moraleja (28109) y Valdelasfuentes (28100). En San Sebastián de los Reyes la brecha alcanza los 87.000 euros entre Ciudalcampo y Tempranales.

Los barrios con menor renta media

En el extremo opuesto, algunos códigos postales reflejan rentas medias muy por debajo de la media nacional. En Madrid, el barrio de Entrevías-Puente de Vallecas (28053) presenta una renta bruta media de 22.593 euros, mientras que en Barcelona los niveles más bajos se registran en Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baró-Canyelles (08033), con una media de 23.955 euros.

También destacan diferencias marcadas en municipios como Parla, donde la renta varía desde los 30.039 euros en la zona del Parque del Universo hasta los 22.899 euros en los barrios más modestos, o en Santa Coloma de Gramenet, con apenas 5.448 euros de diferencia entre el código postal más rico y el más pobre.

Desigualdad territorial: la brecha supera los 150.000 euros

El análisis de la Agencia Tributaria muestra una fuerte disparidad en la renta media incluso dentro de un mismo municipio. Las mayores distancias se dan en:

Alcobendas : 159.589 € de diferencia entre La Moraleja y Valdelasfuentes

: 159.589 € de diferencia entre La Moraleja y Valdelasfuentes San Sebastián de los Reyes : 87.597 €

: 87.597 € Barcelona : 83.558 €

: 83.558 € Madrid : 81.340 €

: 81.340 € Valencia : 69.835 €

: 69.835 € Palma de Mallorca: 43.916 €

Por el contrario, las menores diferencias se registran en Fuenlabrada (4.073 euros), Santa Coloma de Gramenet (5.448 euros), Móstoles (7.071 euros) y Parla (7.140 euros), municipios con un tejido urbano más homogéneo.

“La renta media puede ser muy distinta entre los diferentes barrios de un gran municipio”, señalan fuentes de la Agencia Tributaria, que recuerda que la información se centra en los municipios que superan alguno de estos tres criterios: más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones o más de 2.200 millones de euros en renta bruta agregada.