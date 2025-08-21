Vivienda

Alquileres

Maria Matos, de Fotocasa, deja claro lo que está ocurriendo en Málaga con los precios de la vivienda en alquiler

El mercado de alquiler en Málaga ha alcanzado en 2025 su máximo histórico, con un coste medio de 1.300 euros al mes, una cifra que representa un incremento significativo respecto a años anteriores de 513 euros en 2014. Según el último análisis del portal inmobiliario Fotocasa, los precios del alquiler en la ciudad andaluza se han disparado un 93% en comparación con el pico de la burbuja inmobiliaria del 2007. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, ha alertado de que “el mercado del alquiler en Málaga vive una situación de máxima tensión, resultado de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que se ha ido agravando en los últimos años”.

Los datos revelan que, en la actualidad, el alquiler de un piso estándar de 80 metros cuadrados supera los 1.300 euros en junio de 2025. Esta cifra contrasta drásticamente con el valor de 513 euros registrado en marzo de 2014, lo que indica que en la última década, los precios se han más que duplicado en esta región, que preocupa a muchos residentes de Málaga.

La presión en el mercado se ha intensificado por diversos factores, como el creciente interés por Málaga como destino turístico y tecnológico, lo que a su vez ha influido en un aumento de la demanda de vivienda. Matos añadió: “El crecimiento del alquiler turístico, la escasez de obra nueva asequible y el aumento de la demanda local e internacional han generado un entorno donde los precios se han más que duplicado en la última década.” Este contexto ha dejado a muchas familias con ingresos medios en una situación de vulnerabilidad para acceder a una vivienda.

Desde 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios del alquiler comenzaron a descender hasta un mínimo histórico en marzo de 2014, cuando el alquiler medio se situó en 6,4 euros por metro cuadrado. En contraste, los precios han crecido un 153% desde aquel año hasta ahora. En Málaga, los precios del alquiler han ido en aumento continuo desde octubre de 2021, una tendencia que se ha mantenido hasta el presente, con incrementos interanuales que han superado el 10% en muchos meses.