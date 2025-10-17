Más de 9 millones de personas en España no alcanzan el mileurismo

NOTICIA de de Javi Navarro

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, los técnicos del Ministerio de Hacienda —integrados en GESTHA— han alertado sobre una grave situación económica que afecta a 9,1 millones de personas en España. Este grupo representa un alarmante 30,5% de la población con salarios, pensiones o prestaciones por desempleo que percibe ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, lo que implica que no llegan al mileurismo.

La evaluación de GESTHA revela que la situación es particularmente delicada entre los desempleados. De los 827.984 desempleados actuales, el 93,9% se encuentra en una situación precaria, ya que sus prestaciones o subsidios no alcanzan los 12.000 euros. Entre ellos, destacan 53.506 que, tras haber estado en situación de desempleo, han pasado a ser pensionistas —esto representa el 54,8% de los pensionistas en ese año—.

Otros datos de precariedad laboral

Los datos ofrecidos por GESTHA también indican que aproximadamente 1,2 millones de trabajadores que estuvieron desempleados durante el mismo año se encuentran también por debajo de este límite, lo que equivale al 39,7% de este grupo. Además, un 36,9% de los pensionistas, aproximadamente 3,2 millones, perciben menos de 12.000 euros anuales.

En cuanto a la distribución geográfica de esta precariedad, se observa que las comunidades más afectadas son:

Andalucía: 2.103.863 personas (38,52%)

2.103.863 personas (38,52%) Cataluña: 1.402.242 personas (25,88%)

1.402.242 personas (25,88%) Comunidad de Madrid: 1.101.272 personas (23,68%)

1.101.272 personas (23,68%) Comunidad Valenciana: 1.066.915 personas (32,24%)

Estas cuatro comunidades suman el 62,3% de las personas que perciben ingresos anuales por debajo del umbral mencionado.

El impacto de la pobreza en la sociedad

GESTHA también ha resaltado que, aunque la tasa de pobreza en España sea la más baja desde 2014, la situación aún es crítica: 12,5 millones de personas —incluidos 2,3 millones de niños y adolescentes— están en riesgo de pobreza o exclusión social, representando el 25,8% de la población. De este grupo, 4,1 millones sufren pobreza extrema, según el XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Por lo tanto, GESTHA se suma a la creciente demanda de un Pacto de Estado contra la Pobreza, instando a las administraciones públicas a que colaboren para aumentar los sueldos mínimos, fomentar la inclusión laboral y mejorar las pensiones. Todo esto debe realizarse a través de una mayor redistribución de las políticas de gasto social y del sistema tributario, evaluando su eficaz impacto en la reducción de las tasas de pobreza.