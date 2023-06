Vivienda

No me han pagado por ser mesa electoral: Cuánto tardan

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Has ejercido como vocal o presidente de la mesa electoral de la pasada convocatoria del 28 de mayo y todavía no te han pagado? A diferencia del bocadillo o comida que reciben los convocados durante los comicios, el dinero que pagan por estar en una mesa electoral no suele darse en mano.

Por el contrario, el ingreso de los 70 euros se realiza mediante transferencia bancaria a cada uno de los participantes de la mesa y es la Junta Electoral competente de cada municipio la encargada de realizar los pagos a estos ciudadanos. ¿Pero, cuánto pueden tardar? ¿Hay un plazo en el que deban pagar?

Cuánto pueden tardar en pagar una mesa electoral

En España no hay un plazo regulado por ley que establezca el tiempo que pueden tardar en pagarte por estar en una mesa electoral. Es decir, que ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central ni la normativa específica de la Administración Electoral establecen un tiempo en el que deba abonarse este dinero a los ciudadanos que han participado en la mesa.

Sin embargo, de media, este es un pago que puede hacerse entre 15 y 20 días después de la celebración de las elecciones. Por tener una referencia, en las elecciones celebradas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en junio de 2022, de las últimas que se tienen datos, se pagó a los miembros de la mesa electoral entre los días 7 y 9 de julio, es decir, unos 20 días después de la jornada electoral.

Cómo se paga el dinero por estar en una mesa

Las dietas a las que tienen derecho están reguladas por Orden Ministerial y se dirigen tanto a los presidentes, como a los vocales de las mesas, en compensación por realizar una serie de funciones específicas durante la celebración de los comicios.

En cuanto al método de pago, se realiza mediante transferencia bancaria. Motivo por el que los convocados a formar parte de una mesa electoral tienen que dar su número de cuenta bancaria al acudir como vocales o presidentes. A ese mismo número de cuenta es donde va a efectuarse el ingreso del dinero que pagan por estar en una mesa electoral.

Es fundamental asegurarse de dar bien los datos, porque si te equivocas al dar tu número de cuenta bancaria, puede que el ingreso lo reciba otro ciudadano y, en este caso, tendrás que iniciar un proceso específico para reclamar por haberte equivocado al hacer la transferencia bancaria.

Por otra parte, aunque el método usado de manera general es la transferencia bancaria, puede que en determinados sitios se pague en mano. Por ello, si te ha tocado ser mesa electoral de las elecciones generales de julio, te recomendamos que lo comentes con el resto de miembros de la mesa para conocer el método de pago, así como los plazos en los que vas a recibir el dinero.

Qué hacer si no recibo el dinero por haber estado en una mesa electoral

Si transcurrido un mes aproximadamente tras la celebración de los comicios, no has recibido el ingreso, lo más recomendable es que pongas una reclamación a la Junta Electoral perteneciente a tu domicilio para ver por qué no has recibido el pago y a qué se debe el retraso.

