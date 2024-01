Ocio - Tecnología

¿No quieres que tu móvil te escuche? Así lo puedes desactivar

NOTICIA de Jessica Pascual

Puede que alguna vez te haya pasado. Has hablado en voz alta de algún tema y, de repente, aparece publicidad relacionada en tu teléfono sobre ese mismo asunto. Una situación ante la que surge la gran pregunta: ¿El móvil escucha mis conversaciones? Si no quieres que esto vuelva a suceder, existen algunas opciones de configuración en el teléfono que permiten saber si tu móvil te escucha para ofrecerte publicidad y que al desactivarlas, evita que pueda volver a pasar.

Cómo evitar que el móvil te escuche

En el caso de que no quieras que el teléfono tenga acceso a esta información y evitar que te ofrezca publicidad o anuncios personalizados, solamente tienes que ir a la configuración del teléfono para modificar algunos permisos.

En concreto, lo que hay que hacer es desactivar el micrófono en todas y cada una de las aplicaciones que quieras. Puedes hacerlo en todas las que tienes instaladas en el teléfono. Junto con ello, también tienes que desactivar el asistente de voz del móvil, ya sea el de Google o Siri, y eliminar el historial.

Cómo desactivar el micrófono en un teléfono Android

El proceso para desactivar el micrófono de las distintas aplicaciones de Android es muy sencillo, aunque puede variar ligeramente de una marca o terminal a otro. De manera general, hay que ir a los ‘Ajustes’ del teléfono y, a continuación, buscar la pestaña específica del ‘Micrófono’. Puedes acceder de forma más rápida a través de la barra de búsqueda dentro de los ajustes.

Una vez dentro de esta sección, aparece un listado de las aplicaciones a las que le has dado permiso para que use el micrófono y aquellas en las que lo tienes bloqueado. Para asegurarte de que el teléfono no pueda escucharte, lo que tienes que hacer es desactivar la posibilidad de que las aplicaciones que tienes instaladas en el móvil puedan acceder al micrófono.

Quitar el micrófono en un iPhone

Para desactivar el micrófono en las aplicaciones de un teléfono iPhone tienes que acceder a los ‘Ajustes’ y buscar la sección ‘Micrófono’.

En el interior aparece el listado de aplicaciones que han solicitado acceso al micrófono y si lo tienes activado o no. Para quitarlo solamente tienes que pulsar sobre la pestaña verde para que se convierta en gris.

Desactivar el asistente de voz Hey Google

Para desactivar el asistente de voz de Hey Google hay que buscar en el menú de ‘Ajustes del teléfono’ la opción específica del asistente de voz. En concreto, hay que buscar la palabra ‘Asistente’ en el menú y acceder a la pestaña de ‘Ajustes de Asistente’ para activar o desactivar los permisos asociados a este servicio.

Desactivar Siri en un iPhone

Por último, si quieres desactivar el asistente de voz en el teléfono iPhone, el proceso para hacerlo es el siguiente:

Accede a los ‘Ajustes del teléfono’.

Busca la pestaña específica de ‘Siri y Buscar’. En el menú de los ajustes hay dos pestañas diferentes de este asistente, una específica que se llama ‘Siri’ y otra que dice ‘Siri y buscar’. Asegúrate de acceder a esta segunda opción para poder desactivarlo.

En el interior de la pantalla desactiva las tres siguientes opciones:

Activar al oír ‘Oye Siri’

Al pulsar el botón lateral

Siri con la pantalla bloqueada

En esta misma sección puedes pulsar en la pestaña ‘Historial de Siri y Dictado’ para eliminar todo el historial de búsquedas anterior que esté guardado en el teléfono.

