Trabajos

Oposiciones

1.487 nuevas plazas de empleo público del Ayuntamiento de Madrid

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprueba la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos para 2020, cuyos exámenes y convocatorias se realizarán en 2021. Se han aprobado un total de 1.487 nuevas plazas de empleo público tanto de promoción interna como de turno libre.

Empleo público Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un total de 1.487 plazas de empleo público. En esta oferta se incluyen puestos de turno libre y de promoción interna que se dividen en dos áreas: Administración General y Administración Especial.

Se han publicado un total de 437 plazas en la rama de turno libre, que se subdividen en:

102 plazas de Administración General (puestos administrativos)

plazas de Administración General (puestos administrativos) 335 plazas de Administración Especial (área sanitaria, educación y Cuerpo de Policía Municipal principalmente)

Se han publicado un total de 1.050 plazas para promoción interna, que se subdividen en:

396 plazas de Administración General (puestos de administración)

plazas de Administración General (puestos de administración) 589 de Administración Especial (medicina, profesores y policías)

Además de las plazas asignadas, el ayuntamiento cuenta con una tasa del 5% destinada a la reposición de efectivos. La realización de las convocatorias debe desarrollarse en un plazo de tres años improrrogable desde la fecha de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido que para próximas convocatorias se deben incluir aquellas plazas de anteriores publicaciones que no se hayan asignado.

De momento no se conocen los plazos, fechas de exámenes y convocatorias de estos nuevos puestos de empleo público. Aunque de forma independiente a las nuevas plazas de empleo aprobadas para 2020, en la actualidad puedes consultar las diferentes convocatorias abiertas de empleo público para trabajar en Madrid capital.

Puestos de empleo según Administración

En los anexos de las publicaciones del ayuntamiento madrileño los puestos de empleo público aparecen clasificados de la siguiente forma.

Turno libre

Dentro de la Administración General, en el que se incluyen puestos de empleo de tipo administrativo, se integran estos tres grupos:

Grupo A y Subgrupo de titulación A1 y Escala Técnica

Grupo A, Subgrupo de titulación A2 y Subescala de gestión

Grupo C, Subgrupo de titulación C2 y subescala Auxiliar

Dentro de la Administración Especial, hay dos áreas diferentes: Subescala técnica y subescala de servicios especiales.

En la subescala técnica se encuentran las plazas del área sanitaria y de ramas sociales como la educación. Se compone de los siguientes grupos:

Grupo A, subgrupo de titulación A1

Grupo A, subgrupo de titulación A2

Grupo C, Subgrupo de Titulación C1

En la subescala de servicios especiales se engloban los puestos de empleo relacionados con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos y otros empleos sociales como auxiliares, mantenimiento o músico de banda. Se dividen en estos tres grupos:

Grupo A, Subgrupo de Titulación A1

Grupo C, Subgrupo de Titulación C1

Grupo C, Subgrupo de Titulación C2

Promoción interna

En cuanto a la promoción interna, hay dos grandes categorías: Personal funcionario y laboral.

La categoría de personal funcionario a su vez se divide en Administración General y Administración Especial.

Administración general se basa en puestos de administrativo

Grupo A, Subgrupo de Titulación A1 – Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo de Titulación A2 – Subescala de Gestión

Grupo A, Subgrupo de Titulación A2 – Subescala de Gestión



Administración Especial se divide en: Subescala técnica y subescala de servicios especiales.

La subescala técnica hace referencia a puestos del área sanitaria, trabajos sociales y educación. Se compone de los siguientes grupos:

Grupo A, Subgrupo de Titulación A1

Grupo A, Subgrupo de Titulación A2

Grupo A, Subgrupo de Titulación A2

En la subescala de servicios especiales dentro de la Administración especial están los puestos relacionados con el Cuerpo de Policía Municipal.

Grupo A, Subgrupo de Titulación A1

Grupo A- Subgrupo de Titulación A2

Grupo C, Subgrupo de Titulación C1

Grupo C, Subgrupo de Titulación C2

Por último, en el área de personal laboral se encuentran puestos de empleo administrativos.

En este enlace puedes consultar las tablas con los diferentes puestos de empleo ofertados para 2020 en cada una de las áreas.

Cómo opositar al Ayuntamiento de Madrid

Todas las convocatorias de empleo público deben publicarse de forma obligatoria en el Boletín Oficial del Estado y el plazo de solicitud se inicia en un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente de la publicación de la norma en el BOE.

Los procesos selectivos tienen dos bases reguladoras: Las generales, que se aplican a cada área, y las específicas de cada categoría que son los propios requisitos de acceso así como al calificación del proceso y el programa.

Para tramitar una solicitud online tienes que seguir estos pasos:

Acceder a los procesos selectivos en la página web del Ayuntamiento de Madrid Abonar la tasa de los exámenes Acceder a la propia solicitud de admisión Rellenar la solicitud y validar los datos Adjuntar justificante de pago de la tasa Descargar el justificante

Las oposiciones específicas para entrar al Cuerpo de Policía Municipal se publican primero en el Boletín del propio ayuntamiento y de forma posterior en el BOE. El plazo de solicitud es de 20 días naturales y se inicia el día siguiente a la publicación de la norma en el BOE.

Requisitos

El principal requisito para poder presentarte a una oposición en la ciudad de Madrid es tener alguno de los dos siguientes métodos de identificación electrónica para poder tramitar la solicitud:

Clave

Certificado digital

Si quieres consultar las convocatorias abiertas para una plaza de empleo público en la ciudad de Madrid, pincha en el siguiente enlace. Puedes tramitar e iniciar la solicitud directamente desde este enlace.

1.487 nuevas plazas de empleo público del Ayuntamiento de Madrid was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 1.487 nuevas plazas de empleo público del Ayuntamiento de Madrid, te recomendamos que entres en la categoría de Oposiciones.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES