Ofertas de trabajo falsas, estos son los timos más comunes

¿Has oído hablar de las ofertas de trabajo falsas? A río revuelto hay mucho desaprensivo que se aprovecha con ofertas de trabajo falsas de la necesidad del prójimo. Encontramos ofertas fraudulentas de todo tipo, desde negocios piramidales en los que el que se cree un trabajador no es más que un cliente de la empresa hasta anuncios de puestos de trabajo cuyo contacto es un teléfono de tarificación adicional, que hace ganar dinero al que recibe la llamada. A continuación te contamos los timos más comunes en ofertas de trabajo falsas y una guía para detectarlas.

Cómo evitar caer en una oferta de trabajo falsa

Para intentar no caer en el engaño de una oferta de empleo fraudulenta tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos:

Lo primero que debes hacer es comprobar los datos de la empresa que supuestamente ofrece el empleo. Analizar si la empresa es conocida, si el puesto de empleo se ajusta al salario, si aparece descrito dónde es el trabajo, la jornada laboral y todos los detalles acerca de la descripción del puesto. Si recibes una oferta de empleo sin haber echado la candidatura o haberte suscrito a una oferta, duda de ella y presta atención a todos los detalles. Si detectas faltas de ortografía o malas expresiones en la redacción de la oferta, lo más seguro es que sea un timo, puesto que las empresas cuidan su imagen al detalle. En el momento en el que una oferta de trabajo te solicita un ingreso de dinero a cambio de continuar en el proceso de selección, no hay dudas, es una oferta falsa. No aceptes. Presta atención a aquellos trabajos muy fáciles con salarios muy altos que prometen hacerte rico sin formación, experiencia y de una forma completamente sencilla y en poco tiempo. Lo más probable es que sean ofertas falsas.

Es importante que tengas en cuenta estos aspectos para evitar ser víctima de este tipo de fraudes que suelen estar orientados en dos direcciones:

Conseguir un información de los datos personales

Conseguir dinero a través de las estafas

¿Qué tengo que hacer si detecto una oferta falsa?

Lo más importante es no abrir ningún documento que te envíen, no llames a ningún sitio que te pidan ni inicies ninguna solicitud. Contacta con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y denuncia la oferta.

Estafas más empleadas en ofertas de trabajo falsas

Los estafadores que intentan aprovecharse de la necesidad de encontrar un empleo de algunas personas, además del engaño, provocan en muchas ocasiones, un coste económico al perjudicado. FACUA-Consumidores en Acción advierte del aumento de falsas ofertas de trabajo que aprovechan la necesidad económica de las personas para embaucar a desempleados con oportunidades laborales que no llegan a efectuarse nunca. La asociación advierte que muchos anuncios fraudulentos se enmascaran en empleo de baja cualificación como reclamo para captar más víctimas y, además, exige a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas que pongan en marcha actuaciones de sanción y control ante estos fraudes.

Números de tarificación adicionales

FACUA alerta del aumento de falsas ofertas de empleo que se aprovechan de la necesidad de los ciudadanos de encontrar trabajo ante el paro. La asociación ha identificado siete tipos de fraudes en anuncios que se aprovechan de la situación actual para lucrarse a costa de los desempleados.

Las llamadas a las líneas con prefijos 803, 806 y 807 varían su precio en función no sólo de la duración, sino de la cuarta cifra de los teléfonos. FACUA advierte que la llamada a este teléfono 806, de tarificación adicional, tiene un coste por minuto desde redes fijas entre 0,91 euros y 1,21 euros; y desde dispositivos móviles, entre 1,27 euros y 1,57 euros, IVA incluido.

Si los timadores consiguen entretener 30 minutos al usuario, el tiempo máximo que pueden durar estas llamadas, haciéndole preguntas sobre su currículum y disponibilidad, su precio alcanzará entre 27,30 y 36,30 euros desde la red fija; y entre 38,10 y 47,10 euros desde los dispositivos móviles, IVA incluido.

Asimismo, FACUA recuerda que el artículo 5.3.3.6 de la Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se dispone la publicación del Código de Conducta para la prestación de los Servicios de Tarificación Adicional, señala que “los servicios destinados a solicitar u ofrecer empleo o trabajo, directa o indirectamente, ya sea remunerado o sin remunerar, no podrán ofrecerse por medio de llamadas a números de tarificación adicional”.

A continuación dejamos dos ejemplos de ofertas falsas con números que derivan a otros de tarificación adicional.

Trabajar desde casa: En la última oferta denunciada por FACUA aparecida en prensa puede leerse: “Grandes ingresos trabajando desde casa. Pago semanal. Actividad compatible. 674262372“. FACUA ha podido comprobar cómo una locución remite al número de tarificación adicional 807517066, que tiene un coste por minuto de 1,20 euros desde una red fija y 1,57 euros por minuto desde un dispositivo móvil, además de que estos números 807 están usándose de forma abusiva. La asociación destaca que el modo en el que este número es ofrecido a los usuarios es de dos en dos cifras, para tratar de evitar que el interesado caiga en la cuenta de que está llamando a un 807 como destaca a su vez ASGECO.

Trabajo de jornalero: La asociación ha denunciado varios anuncios de trabajo entre los que se encuentra una oferta que solicita “jornaleros para diversas campañas de recogida de fruta”. Para ponerse en contacto con el supuesto demandante señala “para más información pregunten por Claudia al teléfono 668803593”. FACUA ha podido comprobar cómo al llamar al número indicado una locución remite al número de tarificación adicional 806514296 e insiste en la necesidad de ponerse en contacto por esta vía, “si llama usted por la oferta de trabajo no deje ningún mensaje ya que no podemos procesarlos, llame al número que le acabo de indicar”.

El modo en el que este número es ofrecido a los usuarios es de dos en dos cifras para tratar de evitar que el interesado caiga en la cuenta de que está llamando a un 806, señala la asociación.

Pagar a cambio de formación falsa

Otra oferta denunciada por FACUA es la aparecida en un portal de empleo por la empresa de reclutamiento RH Focus, que utilizaba el reclamo de la Orange para exigir 20 euros a los candidatos tan sólo por acceder a una plataforma de formación. Lógicamente, el operador móvil ha desmentido ninguna vinculación con esta empresa.

FACUA exige a las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas que pongan en marcha actuaciones de sanción y control ante estos graves fraudes.

Asimismo, demanda a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) que en lugar de limitarse a adoptar medidas tan ridículas como retirar las líneas de tarificación fraudulentas pasado casi un año desde que son denunciadas, aplique también multas proporcionales a las ganancias obtenidas por la empresa.

FACUA también considera fundamental que el Gobierno dote de más medios técnicos y humanos a los grupos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dedicados a controlar este tipo de fraudes.

Pagar por trabajar en el extranjero

Ante la situación de desempleo y precariedad vigente, proliferan la aparición de ofertas de empleo para trabajar de canguro o cuidador en el extranjero a cambio de tener que pagar una cuota previa. Muchos de estos anuncios utilizan la imagen de una familia modélica y persuaden al candidato para después cobrarle por gastos administrativos a través de plataformas que no permiten dejar rastro alguno del pago.

El spam de la crisis: piden dinero para falsos gastos administrativos

Otro de los diez tipos de fraudes que FACUA ha identificado es ofertar un trabajo a través de distintas vías, entre ellas correos electrónicos spam, y cuando el usuario se interesa, solicitarle que ingrese en una cuenta bancaria una cantidad para unos supuestos gastos del contrato o del envío del material para trabajar.

Tras abonar lo que le pide, la empresa desaparece o incluso vuelve a contactar con el afectado para seguir pidiéndole dinero hasta que acaba siendo consciente del timo.

Ofertas que sólo buscan captar datos personales

Otra posibilidad de las ofertas que llegan a través del correo electrónico o de sms es que, en lugar de pedir un pago de dinero, lo que pretende el ofertante es captar los datos de los usuarios para incluirlos en listas de spam. El usuario cree estar interesándose por una oportunidad laboral muy atractiva con ganchos como “para los mejores gerentes se otorgan bonos a parte del sueldo fijo de 1.500 euros al mes, 2.500 por jornada completa” o “he ganado 136,419 euros en solamente 20 semanas desde que aplico el método y las instrucciones de Julien, el millonario”.

Sin embargo, lo que está haciendo realmente es enviar sus datos personales listas de envío de publicidad masiva, e incluso, ser víctima de ataques de seguridad.

Encuestas que supuestamente te harán ganar mucho dinero

Una modalidad más de fraude laboral que se encuentran aquellos que buscan empleo por Internet es el de “¿Te imaginas cuánto podrías estar ganando completando tan sólo unos cuantos de estos cuestionarios todos los días?”, es decir, ganar dinero rellenando encuestas.

Se ofrece la posibilidad de tener un ingreso extra desde casa con tan sólo rellenar unos cuestionarios mediante el ordenador para empresas que necesitan la opinión de los consumidores. Pero el acceso a estos cuestionarios no es gratis.

El usuario debe pagar incluso más de 25 euros por unas listas de direcciones donde supuestamente encontrará las bases de datos con estas empresas.

Las supuestas encuestas que te harán rico son uno de los fraudes más comunes en Internet y que recoge, entre otros, la Oficina de Seguridad del Internauta con la finalidad de alertar del peligro y evitar que haya más víctimas de fraudes por estafas de ofertas de empleo.

“Hágase rico, o casi, fabricando productos desde casa”

Otro de los casos es el “hágase rico, o casi, fabricando productos desde casa”. El dinero que se solicita es el teórico coste del material con el que el usuario se dedicará a fabricar productos desde casa para venderlo a través de la empresa.

Después, el afectado cae en la cuenta de que en realidad no ha hecho más que comprarles un material inútil con el que no ganará lo prometido.

Esta oferta es falsa, aunque sí es posible ganar un dinero extra desde casa haciendo manualidades. Descubre qué tipos de manualidades y tareas puedes hacer desde casa y dónde venderlas de forma legal y sin fraudes.

Supuestos empleos condicionados a la contratación de cursos

Determinadas academias de enseñanza muestran en su publicidad la falsa promesa de que el usuario encontrará empleo en cuanto finalice uno de sus cursos por sus supuestas relaciones con determinadas empresas. Más lejos llegan centros de enseñanza que en sus anuncios se hacen pasar por ofertantes de empleo y los condicionan a la contratación de cursos.

Negocios piramidales

También hay negocios piramidales en los que el supuesto trabajador debe comprar productos a la empresa para revenderlos captando nuevos empleados. En realidad, los afectados no son más que clientes de la compañía que les hace creer que se harán ricos en poco tiempo, cuando en realidad pueden acabar arruinados.

Mediadores en transacciones que no son más que muleros en el blanqueo de dinero

Otra técnica consiste en hacer creer al usuario que ganará mucho dinero actuando como mediador en transacciones internacionales. Para ello debe recibir transferencias en su cuenta bancaria y reingresar el dinero en otro número de cuenta quedándose con una pequeña comisión.

Así, actúa sin saberlo como mulero en un negocio de blanqueo de dinero que puede acarrearle consecuencias penales.

Transferencias bancarias

La oferta falsa de trabajo te insiste en que puedes ganar mucho dinero por recibir ciertas cantidades en una cuenta y moverlo hacia otras.

El principal problema de esta falsa oferta es que al hacer esto estás incurriendo en blanqueo de capitales porque el dinero que te ingresan procede de actividades ilegales.

Ofertas publicadas como trabajo pero que no tienen remuneración

La crisis está haciendo proliferar anuncios en los que se publicita una oferta de trabajo donde el “empleado” no va a tener ninguna remuneración. Sin embargo, entre los requisitos para los candidatos se encuentran la alta cualificación, la calidad del trabajo que realice y la seriedad en los plazos del mismo.

Tal es el caso denunciado por FACUA publicado en el portal de empleo Jobomas, donde se solicita un “periodista redactor para portal web” para Barcelona entre las ofertas de empleo. “Los candidatos deberán ser capaces de redactar noticias, realizar entrevistas y/o reportajes, hacer búsquedas del material gráfico que alimente el texto y adaptar la información al medio digital”, apunta el anuncio. Y añade una nota, “la participación nos será reconocida económicamente, más que la difusión del trabajo y el realizador correspondiente”.

Mil estafados con falsas ofertas de trabajo por enviar su fotocopia del DNI y el número de la cuenta del banco

“Trabajo para desempleados y amas de casa” era el anuncio que atraía a personas en busca de un preciado empleo… que en realidad era un fraude. La Policía Nacional ha detenido a 29 personas, entre ellas los tres cabecillas de la trama en Palma de Mallorca, e imputado a otras 6 que engañaron a aproximadamente 1.000 personas en toda España con la falsa promesa de una oferta de trabajo a través de Internet. Se hacían pasar por importantes empresas para ofrecer puestos de trabajo estable con incorporación inmediata y con requisitos como “tener buenas relaciones con tu banco”. Los interesados debían aportar un escaneo de su DNI y sus datos bancarios, supuestamente para formalizar el contrato y abonar los honorarios por el periodo de prueba. Con los datos bancarios la organización obtuvo un total de 500.000€, cantidad que terceras personas reintegraron y entregaron en efectivo a los cabecillas de la trama a cambio de un tanto por ciento. Si usted ha sido estafado por alguna de estas falsas ofertas o cualquier otro tipo de engaño, acuda a cualquier comisaría de la Policía Nacional.

La operación

La operación se inició en septiembre de 2011, cuando los agentes detectaron numerosas denuncias por estafas en toda España. El modus operandi coincidía también con el de otros muchos casos que, aunque no habían sido denunciados formalmente, eran comentados en diferentes foros de la red. Tras meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar progresivamente a los integrantes de cada uno de los peldaños de este entramado y localizaron finalmente su centro de operaciones en Palma de Mallorca.

Puestos especiales para “amas de casa/desempleados”

El modus operandi consistía en hacerse pasar por empresas que ofrecían oportunidades laborales en páginas web de anuncios gratuitos con reclamos como: “Preciso únicamente de una persona, normal, como yo, que únicamente quiera ganar un dinero, de forma rápida, sin riesgo ninguno, y sin cosas extrañas que se leen por Internet”.

Modus operandi

Cuando los usuarios interesados en tales ofertas respondían mediante e-mail o contacto telefónico, la supuesta empresa contratante les solicitaba una fotocopia del DNI o NIE, así como los datos correspondientes a la cuenta bancaria, todo ello justificado con el propósito de realizar el contrato laboral o el abono de los honorarios del periodo de prueba. De este modo la organización conseguía los datos necesarios para poder cargar recibos -de entre 50 a 500€- a las cuentas de las víctimas. En otros casos usaban posteriormente las cuentas bancarias obtenidas para la contratación de líneas telefónicas o de acceso a Internet mediante las cuales se ponían en contacto con más víctimas.

“Sus datos personales serán eliminados”

Cuando las víctimas enviaban a los estafadores toda la documentación que les requerían bien no volvían a tener noticias de ellos, o bien recibían un correo en el que se les comunicaba la imposibilidad de acceder a su contratación por diferentes motivos y excusas, incidiendo en que los datos e información aportados serían eliminados. Lejos de deshacerse de estos datos, los estafadores usaban las numeraciones bancarias para girar recibos, usualmente de cantidades pequeñas para evitar llamar la atención.

“Gestores de cobros” para cuentas puente

Por otro lado los detenidos publicaban otro tipo de anuncios de trabajo para puestos de comercial, agente financiero o gestor de cobros. Los interesados debían operar con una cuenta bancaria usada para recibir los ingresos provenientes de las cuentas de las víctimas. Para justificar la apertura de estas cuentas puente los estafadores facilitaban a los “gestores” contratados todo tipo de documentación justificativa de los cobros, cartera de clientes y presunta actividad empresarial. Posteriormente, y una vez que el dinero era ingresado, lo único que tenían que hacer como parte del trabajo era retirar el efectivo y hacerlo llegar hasta la organización mediante giro postal o transferencia bancaria. En otros casos las cuentas puente eran gestionadas por personas que directamente formaban parte del entramado delictivo.

La investigación ha concluido con la detención e imputación de 35 personas, entre ellas los tres principales líderes de la organización: un español, un colombiano y una ecuatoriana asentados en Palma de Mallorca. Además se han registrado tres viviendas en las que se han incautado dos vehículos de alta gama, abundante documentación, tres sellos con referencias empresariales distintas, cuatro discos duros, tres pen-drives, dos escáneres, dos impresoras a color y un router-wifi.

Si usted es uno de los afectados, denuncie

El modus operandi y la documentación incautada a los cabecillas de la organización hacen que los investigadores sitúen el número de víctimas afectadas por esta estafa en torno a las 1.000 personas, aunque hasta el momento únicamente se han presentado 165 denuncias formales. Si usted ha sido estafado por alguna de estas falsas ofertas o cualquier otro tipo de engaño, acuda a cualquier comisaría de la Policía Nacional, abiertas las 24 horas de los 365 días del año.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEF Central, del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Usera-villaverde (Madrid) y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, en colaboración con agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Palma de Mallorca, Barcelona, Tenerife, Lérida, Sevilla, Alicante, Valladolid, Málaga, Úbeda (Jaén) y Talavera de la Reina (Toledo).

Ofrecían por Internet falsos trabajos como ‘gigoló’

Mediante el anuncio en distintos medios de comunicación de varios puntos de la geografía nacional, ofrecían trabajo para hombres como acompañantes de mujeres que estuvieran interesadas en mantener contactos, ofreciendo unos interesantes beneficios. Una vez que la víctima establecía contacto con la supuesta empresa, se les direccionaba a distintas páginas web en donde se detallaban las condiciones del puesto. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Fuengirola un grupo que ofrecía en Internet falsos trabajos como “gigoló”. Estafaron 53.000 euros a cerca de 180 hombres interesados a lo largo de toda España. Han sido detenidos los seis integrantes que conformaban el grupo organizado.

De 200 a 1.000 euros de “fianza”: Para darse de alta en la “empresa”, las víctimas debían previamente transferir a distintas cuentas corrientes cantidades que oscilaban entre los 200 a los 1.000 euros. Una vez recibida la transferencia, el grupo les pondría en contacto con las mujeres interesadas en sus servicios. Estas relaciones nunca llegaban a producirse, los hombres quedaban a la espera y no recuperaban la cantidad aportada como fianza al darse de alta.

Los investigadores han podido determinar que hasta la fecha la cantidad que habían conseguido por este procedimiento asciende a unos 53.000 euros y estiman en unos 180 hombres a las víctimas estafadas.

El grupo desarticulado estaba compuesto por un matrimonio, organizadores y directores de las actividades realizadas y el hermano de la mujer, experto en informática. Además habían captado a tres jóvenes para que, a cambio de un 5% de los beneficios, abrieran distintas cuentas bancarias en diferentes entidades destinadas a recibir los ingresos de las víctimas.

Detenida por estafar a más de 300 hombres unos 124.000 euros prometiéndoles falsos trabajos como gigolós

Insertaba anuncios en medios de tirada nacional en los que prometía trabajo altamente remunerado a caballeros a cambio de mantener relaciones con señoras de alto nivel adquisitivo. Las víctimas debían previamente pagar una cantidad de dinero para inscribirse en una supuesta bolsa de trabajo. Así recaudó más de 124.000 euros estafando a 310 hombres. Hasta que ha sido detenida por la Policía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como responsable de un presunto delito de estafa continuada con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. La arrestada habría estafado a 310 varones a los que ofrecía mantener relaciones con señoras con alto poder adquisitivo a cambio de importantes cantidades de dinero, para ello debían inscribirse en una supuesta bolsa de trabajo previo pago de una cantidad de dinero. Se supone que habría logrado obtener más de 124.000 de este modo. La arrestada había sido ya detenida en otras ocasiones por hechos de similares características.

Denuncias en Barcelona, Madrid, Santander y Orense

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por varios ciudadanos en las provincias de Barcelona, Madrid, Santander y Orense haber sido víctimas de estafas. Tras las primeras indagaciones, los investigadores llegaron a la conclusión de que podría tratarse de una vecina de Fuengirola que había sido detenida en dos ocasiones anteriores por hechos similares.

Los agentes de la Comisaría de Fuengirola pusieron en marcha el dispositivo correspondiente para la identificación y localización del cerebro de la estafa. Tras la detención de la mencionada mujer, se registró su domicilio en el que se intervino distinta documentación relacionada con esta modalidad delictiva.

Durante el operativo también ha sido detenida otra mujer, en Arroyo de la Miel, supuesta administradora de una de las empresas utilizadas para cometer los fraudes por su participación en los hechos.

Anuncios en periódicos de tirada nacional: El modus operandi se basa en insertar anuncios en periódicos de tirada nacional en los que se ofrece trabajo a caballeros consistentes en mantener relaciones con señoras con alto poder adquisitivo a cambio de importantes cantidades de dinero. Para formar parte de la bolsa de empleo, los interesados deben inscribirse ingresando, a modo de cuota de inscripción, una cantidad determinada de dinero en cuentas bancarias a nombre de terceras personas. Las dos detenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

Ofertas de trabajo falsas, estos son los timos más comunes was last modified: by

