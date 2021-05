Sabías Que...

Salud

Ortodoncia o alineadores dentales, ¿qué es mejor?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tienes los dientes feos? ¿Tu sonrisa no luce como las dentaduras perfectas de anuncio? Si intentas no sonreír delante de gente por vergüenza o te tapas la boca para que no te vean, necesitas una ortodoncia.

En este artículo te explicamos los distintos tipos de tratamiento que hay para corregir tus dientes: desde las ortodoncias con brákets hasta las nuevas ortodoncias invisibles conocidas como alineadores dentales. Sí, has leído bien. Hay aparatos para corregir los problemas dentales que son invisibles. A continuación explicamos las diferencias entre los dos tipos de tratamientos, los precios, y en qué casos son efectivos.

Qué es la ortodoncia

La ortodoncia es un tratamiento cuya finalidad es corregir los problemas de posición de los dientes y de la mandíbula. Aunque el tratamiento más común es el que utiliza brákets, existen otros tipos de ortodoncias que que evitan colocar estos hierros en los dientes y apenas se notan. Son las ortodoncias invisibles o también conocidas como alineadores dentales.

¿Ortodoncia con brákets o alineador dental?

Tanto los brákets como los alineadores dentales son ortodoncias. La diferencia más evidente entre ellos es que uno es invisible y el otro no. Entonces, ¿cuál es mejor? Los dos tratamientos tienen la misma finalidad, corregir los problemas dentales. Pero no tienen la misma efectividad.

Las ortodoncias con bráckets pueden corregir la mayoría de los problemas de los dientes y la mandíbula, mientras que las ortodoncias invisibles son más eficaces en problemas de alienación y superposición de dientes leves o moderados.

Ortodoncia con brákets

La ortodoncia con brákets puede corregir prácticamente cualquier problema dental o de la mandíbula. Este tratamiento consiste en colocar brákets (hierros) fijos en cada uno de los dientes así como unas gomas y arcos que sujeten y hagan presión para recolocarlos.

Aunque hay diferentes tipos de brákets, los más comunes son los metálicos. Están fabricados de acero inoxidable y pueden personalizarse con gomas de colores.

Cuánto cuesta

Las ortodoncias con brákets son más baratas que los alineadores dentales. Aunque el precio final depende de la duración del tratamiento y del problema a corregir, el precio total puede alcanzar los 3.000 euros.

Son poco estéticos y duelen

Llevar brákets no gusta a todo el mundo. Más bien al contrario. En algunas personas el cambio radical de verse con hierros en la boca y hablar raro es un shock que les cuesta superar. Este es el mayor defecto de los aparatos de brákets, que se ven mucho y no son muy estéticos.

Además, los brákets pueden causar heridas a causa del roce de los hierros con la boca sobre todo al principio del tratamiento. Hay que tener en cuenta que con los brákets reducimos el espacio que hay entre los dientes y las paredes de los mofletes y los labios. Por ello es probable que al principio aparezcan pequeñas heridas y rozaduras. También pueden provocar dolor en los dientes por la presión.

Tratamiento de los brákets

Antes de ponerte un aparato con brákets, un dentista debe hacerte un estudio previo para analizar el problema y escoger el tratamiento adecuado. Una vez se realiza este diagnóstico, el odontólogo coloca los brákets y el resto de elementos del aparato como las gomas elásticas y los arcos.

Una vez colocado, tan sólo tendrás que acudir a revisiones puntuales para supervisar la evolución de los dientes. Aunque puede que tengas que ir alguna más vez si se rompe o suelta alguna gomas o bráket.

Cuando termina el tratamiento, el dentista retira los hierros, pero aquí no termina el tratamiento. Hay que ponerse un aparato retenedor principalmente por las noches. Este retenedor es una funda de los dientes para evitar que se descoloquen.

Alineadores dentales

La ortodoncia invisible o alineador dental es un conjunto de férulas (moldes) transparentes que se fabrican a medida de los dientes del paciente y que deben cambiarse cada dos semanas.

Además de la ventaja más obvia de poder lucir sonrisa sin que asomen los hierros o hablar raro, las ortodoncias invisibles son de quita y pon, tal y como puedes ver en esta imagen:

Pero para que el tratamiento con alineadores dentales sea efectivo, hay que ser muy estricto. Es decir, que aunque podamos ponernos y quitarnos con facilidad el molde de la ortodoncia, sólo debemos hacerlo en momentos muy puntuales, para comer o lavarnos los dientes. De lo contrario, el tratamiento va a retrasarse y no van a conseguirse los mismos resultados. El alineador debe estar, al menos, entre 20 y 22 horas al día puesto.

No vale para todo el mundo

Una de las desventajas de este tipo de ortodoncias es que no son válidas para todos los problemas dentales. Los alineadores dentales sólo son completamente efectivos en problemas de alineaciones leves o moderadas. También sirven para solucionar problemas de apiñamiento (superposición de los dientes) leve de los dientes o problemas menores de espacio. Pero no tienen efecto en síntomas y problemas más graves. En estos casos es necesario otro tipo de ortodoncia.

Precio

El precio medio de un tratamiento con alineador dental es más elevado que el de los brákets. El coste total del tratamiento puede ser de entre 3.500 euros y 6.000, en función de la duración del tratamiento, del problema a corregir y de la cantidad de férulas que haya que utilizar.

Proceso

El tratamiento con la ortodoncia invisible empieza con un estudio y diagnóstico a través de programas de ordenador 3D. Una de las ventajas de este tratamiento es que a través de este estudio podemos ver los resultados finales que vamos a obtener antes de empezarlo.

Tras el diagnóstico, se fabrican todas las férulas a medida de la boca. La principal diferencia de este tratamiento con el otro tipo de ortodoncia es que hay cambiar las férulas cada semana y media o cada dos. Es decir, que en este caso el tratamiento no consiste en un único aparato, sino en muchos moldes que el paciente debe ponerse a medida que los dientes vayan corrigiéndose. El primer molde o férula lo coloca el dentista, el resto debe colocárselos el paciente.

Después del tratamiento, al igual que ocurre con los brákets, es necesario llevar un aparato retenedor para mantener los resultados.

¿Cuánto tiempo hay que llevar una ortodoncia?

La duración del tratamiento, ya sea en una ortodoncia invisible como en las de brákets, depende del estado de la boca y de los problemas que haya que corregir.

Pero a rasgos generales, el tratamiento completo de una ortodoncia invisible puede ser de entre seis y 18 meses. Por otra parte, el tratamiento completo de una ortodoncia con brákets suele ser de mínimo un año y medio y el tratamiento puede llegar a durar hasta 3 años, según la gravedad del problema dental.

¿Las ortodoncias duelen?

Sí, las dos ortodoncias duelen. Aunque los brákets suelen generar más molestia porque producen heridas en la zona interna de la boca a causa del roce de los hierros. Pero las ortodoncias invisibles también molestan, aunque no hacen heridas. Sobre todo los primeros días hasta que puedas adaptarte a llevarlo puesto y a amoldarlo en la boca.

¿Qué ortodoncia es más higiénica?

Las invisibles. Los alineadores dentales son más higiénicos que las ortodoncias de brákets. Este molde es fácil de poner y quitar, lo que nos permite lavarlo siempre que queramos. Es posible lavar la férula debajo del grifo, pero con agua fría porque la caliente puede deformar el molde. Además, al quitarnos el molde, también podemos lavarnos los dientes sin hierros de por medio.

Por otra parte, una persona con brákets puede cepillarse los dientes con cepillos específicos y en ocasiones, puede que al comer se queden restos de comida entre los hierros. Pero no puede quitarse el aparato para limpiar a fondo los hierros y los dientes.

Ortodoncia o alineadores dentales, ¿qué es mejor? was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Ortodoncia o alineadores dentales, ¿qué es mejor?, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES