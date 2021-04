Trabajos

Jefes y Directivos

Ponte objetivos ambiciosos, esfuérzate y otras claves para lograr el éxito

NOTICIA de de Javi Navarro

“Para llegar lejos debemos marcarnos un objetivo ambicioso por muy difícil que parezca. Para alcanzarlo tenemos que entrenar cada día, ser constantes e ir superando retos, a pesar de cualquier dificultad que surja. Si tenemos claro lo que queremos, no debemos tirar la toalla y no perder el entusiasmo. La magia está en creer en ti mismo. Si crees en ti eres capaz de cualquier cosa”, ha señalado Mireia Belmonte, la mejora nadadora española que cuenta con dos medallas olímpicas, tres medallas en el Mundial de Barcelona y 25 en la Copa del Mundo. La deportista ha desgranado en unas jornadas de la empresa de selección PageGroup las claves que la han llevado a convertirse en la mejor nadadora española de la historia y tercera a nivel mundial en 2013.

Los asistentes, la mayoría de ellos altos directivos de diversas empresas, han podido aprender a través de ella así como de Miguel Portillo, Executive Director de Page Executive, los secretos del éxito, aplicables tanto para deportistas de élite que desean alcanzar el podio como para cualquier otro profesional con altas miras. Portillo destacó que el éxito personal es una concepción que varía según la persona, pero que existen diez características comunes para todos que lo definen:

Dominio de la carrera profesional

Saber adaptarse a los cambios satisfactoriamente y tener control sobre las decisiones que se toman es fundamental para lograr el éxito profesional. Ésta es una de las características más relevantes para Mireia, que ha confesado: “Desde los 9 años he soñado con ganar una medalla olímpica. Para alcanzar este objetivo tenía que escoger el camino adecuado, que era ir participando en distintos campeonatos y superando estos retos hasta finalmente poder competir en las Olimpiadas. Ahora, mi objetivo es ganar el Oro en las Olimpiadas de Río 2016. Aún queda tiempo pero ya estoy entrenando para ello”.

Autoconocimiento

Para crecer a nivel empresarial es necesario conocer los límites de cada uno. Detectar y potenciar las fortalezas así como ser conscientes de las debilidades para encontrar una solución eficaz es esencial para alcanzar el liderazgo.

Ambición

Superarse a sí mismo y esforzarse por mejorar cada día es el camino para alcanzar el triunfo. Según Mireia Belmonte, “Una bajada de marca en natación es más gratificante que cualquier medalla conseguida porque significa que nuestro trabajo ha dado fruto y eso es lo que realmente importa”.

Pasión

La llave del éxito es el entusiasmo. Para triunfar a nivel profesional hay que tener claro a dónde se quiere llegar y ser decidido y valiente a la hora de actuar.

Equipo

Es muy importante saber trabajar en conjunto y aprender los unos de los otros. En una empresa, una comunicación efectiva entre el jefe y sus empleados así como una buena coordinación entre los miembros del equipo permitirán que el resultado sea excelente. Respecto a este punto, Mireia destacó: “Más del 50% de lo que he conseguido se lo debo a mi entrenador. Él es quien me guía en mis entrenamientos, me anima y confío en él por encima de todo”.

Networking

Un buen profesional es social y sabe entablar relaciones con los demás.

Equilibrio

Las personas de éxito disfrutan de su tiempo libre, saben desconectar y tienen vidas estables donde sus familias y amigos desempeñan un papel esencial. “Si a alguien tengo que dar gracias es a mi familia, que me iniciaron en la natación a los 5 años. Siempre me han apoyado y animado en cada momento y esto ha sido vital para seguir trabajando”, ha comentado la nadadora catalana.

Autenticidad

Ser fiel a uno mismo y seguir los propios principios definen a un buen líder.

Compromiso

El éxito exige implicarse, esforzarse y actuar éticamente.

Exigencia

La excelencia está estrechamente relacionada con ser detallista y esforzarse cada día por mejorar. El afán de superación es una característica que debe primar en todo deportista de élite y profesional de éxito.

Decálogo de reglas para crear y mantener la Buena Suerte

Y no hay que caer en el error de culpar a la mala suerte de las situaciones profesionales y personales negativas. Con la premisa de que la buena suerte es un factor que se puede controlar según el escritor y economista español Fernando Trías de Bes, te dejamos con las cuestiones que hay que tener en cuenta para lograr el éxito y atraer la buena suerte.

1. La Buena Suerte la crea uno mismo, por eso dura siempre

Uno de los principales problemas reside en que la gente no sabe gestionar su suerte y por lo tanto no sabe cómo mantenerla. Un ejemplo de ello es que el 90% de las personas agraciadas en los juegos de azar pierden su fortuna en los siete años siguientes. El 10% restante mejora su forma de vida pero mantiene sus hábitos, de esta manera logra conservar su dinero y, por lo tanto, su buena suerte.

2. Muchos son los que quieren tener Buena Suerte pero pocos los que deciden ir a por ella

Fijarnos un objetivo claro nos ayuda a conseguirlo, si no sabemos dónde vamos difícilmente llegaremos. Pocos son aquellos que se deciden a emprender un negocio, a poner en marcha una idea, sin embargo una gran mayoría participa en juegos de azar. Pretendemos que la Buena Suerte venga a nosotros sin hacer ningún esfuerzo para conseguirla.

3. Para que llegue la Buena Suerte es conveniente crear nuevas circunstancias

Para llegar a una situación diferente y mejor que la actual es necesario cambiar las circunstancias que nos rodean. En muchas ocasiones las empresas no avanzan porque no modifican sus escenarios de negocio, no se atreven a innovar.

4. Crear circunstancias en las que otros también salen beneficiados atrae a la Buena Suerte

Vivimos en un mundo global en el que todo está conectado y nuestras acciones y decisiones repercuten activamente en los demás. “Por ejemplo, Bill Gates sólo tiene el 10% de las acciones de Microsoft, ha cedido el 90%. Probablemente, si hubiera querido concentrar ese 100%, ahora sería tan sólo un pequeño empresario de la Costa Este. Compartir es importantísimo. Al final, la buena suerte es como el agua: si la dejas estancada, se pudre, lo que necesita es fluir” ha explicado el ponente.

5. Si dejas para mañana la preparación de las circunstancias, la Buena Suerte quizá nunca llegue

Es necesario ponerse a trabajar cuanto antes y que,-como decía Picasso-, “la inspiración te pille trabajando” La Buena Suerte llegará a aquellos que estén trabajando para conseguirla. Cuando se analiza a las personas más célebres, a las que han hecho las obras más brillantes, se llega a la conclusión de que son individuos que han desarrollado una cantidad de creaciones enorme, y que fue la cantidad la que les trajo la calidad.

6. Incluso bajo las circunstancias aparentemente óptimas, a veces la Buena Suerte parece no llegar

Según Trías de Bes, “cuando hayas creado todas las circunstancias favorables no ceses en el trabajo; ten paciencia”. Es fundamental perseverar y no desanimarse tras muchos intentos al final se obtiene lo deseado.

7. A los que solo creen en el azar, crear circunstancias les resulta absurdo

A los que se dedican a crear circunstancias, el azar no les preocupa: la clave reside en visualizar aquello que deseamos conseguir. Si se visualiza el peor escenario posible y se preparan las soluciones al mismo, estaremos preparados para enfrentarnos a cualquier contingencia.

8. Nadie puede vender suerte

Hay que desconfiar de los vendedores de suerte, de aquellos que proponen fabulosos negocios en los que solo es necesario hacer una “pequeña inversión” y esperar a que lluevan los beneficios. En la mayoría de los casos suelen ser fraudes, los vendedores de suerte desaparecen y la persona que había invertido pierde todo su dinero.

9. Cuando ya se hayan creado todas las circunstancias hay que tener paciencia, no abandonar

Hay que tener confianza en que la Buena Suerte llegará y no desanimarse porque los proyectos no salgan bien a la primera. “Según la revista Forbes, antes de hacerse millonarios, los millonarios americanos se arruinan una media de 3,75 veces. Es decir, lo pierden todo y vuelven a empezar 3,75 veces, aunque, eso sí, probablemente aprendiendo mucho de los errores”, afirma Trías de Bes.

10. Crear Buena Suerte es prepararle las circunstancias a la oportunidad

Las Oportunidades Empresariales siempre están ahí, no dependen de la suerte o el azar. “El azar existe, pero no es determinante, ya que las oportunidades son infinitas. La buena suerte depende de uno mismo”.

Ponte objetivos ambiciosos, esfuérzate y otras claves para lograr el éxito was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Ponte objetivos ambiciosos, esfuérzate y otras claves para lograr el éxito, te recomendamos que entres en la categoría de Jefes y Directivos.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES