Por las ventanas se escapa el 30 por ciento del calor: así puedes evitarlo

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Estás buscando la manera para ahorrar en calefacción? Para combatir el frío lo primero que tienes que hacer es aislar tu casa para evitar pérdidas de calor. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el 30 % del calor del hogar se escapa por las ventanas o por las paredes. Por ello, es importante revisar la calidad del aislamiento de estas partes de la casa. Para ello, algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas para renovar las ventanas de casa.

A continuación, te dejamos una serie de consejos para mejorar el aislamiento térmico de tu casa y ahorrar en la factura de luz y, a la vez, no pasar frío.

Aislamiento de ventanas, puertas y paredes

Preparar tu casa para los días de frío que se aproximan en el invierno es fundamental. No solo para no pasar frío, sino también para ahorrar en las facturas. Aunque no lo veas, el calor se puede escapar por las ventanas y las puertas si no están correctamente selladas. De igual modo, el grosor de estas y de las paredes son un factor clave a la hora de determinar cuánto calor se escapa del interior de la vivienda.

Según los datos del IDAE, se estima que hasta un 30 % del gasto en calefacción se debe a las pérdidas de calor que se escapan por las ventanas. ¿La mejor solución? Instalar unos burletes para aislar puertas y ventanas. Además, por supuesto, hay que tratar de evitar que la puerta o las ventanas permanezcan el menor tiempo posible abiertas.

La temperatura ideal

Aunque pueda ser complicado, es importante encontrar el equilibrio entre poner la calefacción a una temperatura agradable y no gastar demasiada energía. Entonces, ¿a qué temperatura hay que poner la calefacción para ahorrar?

Lo cierto es que con solo variar un grado la temperatura de la calefacción es posible ahorrar hasta un 7 %. El IDAE recomienda usar termostatos inteligentes para controlar mejor la temperatura de la casa. Son soluciones muy fáciles de usar y que te permiten ahorrar entre un 8 % y un 13 % de energía.

Por otro lado, bastará con programar el termostato de casa a una temperatura de 19º C, así como vestir con la ropa adecuada por casa. Eso sí, también hay que tener en cuenta la zona climatológica en la que vivas para aumentar o disminuir unos grados.

Usa correctamente los radiadores

Además de purgar los radiadores antes de encenderlos, también es relevante seguir una serie de recomendaciones. Por ejemplo, no debes tapar los radiadores con figuritas de decoración ni usarlos como tendedero para secar la ropa. Estos hábitos provocarán que los equipos de calefacción tengan que consumir más energía para calentar la casa a la temperatura que deseas.

Por último, es aconsejable cerrar las persianas y las cortinas por la noche para evitar perder el calor y sacar el máximo provecho a todas estas recomendaciones. Un consejo extra es usar alfombras de lana para que actúen como aislante. Por el suelo se puede llegar a escapar hasta un 10 % de la energía.