¿Por qué el verano puede afectar tu tratamiento médico? Expertos lo explican

NOTICIA de de Javi Navarro

El calor extremo y la desconexión vacacional son los factores críticos que afectan la continuidad de los tratamientos médicos que tomamos durante el verano. Y es que, durante los meses de verano, el calor y el deseo de desconexión pueden comprometer la salud de muchos, especialmente cuando se trata de seguir tratamientos médicos de forma constante. Diversos estudios revelan que cambios en la rutina diaria, el aumento de la temperatura y la falta de recordatorios pueden facilitar olvidos o interrupciones en la toma de medicación.

Por ello, es crucial anticiparse a estos factores y contar con herramientas que mantengan el tratamiento bajo control —incluso en vacaciones—, como resalta el informe de la empresa Ti-Medi, especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

Factores que afectan la adherencia médica en verano

Los expertos de Ti-Medi han identificado las siguientes causas principales que impactan la adherencia a los tratamientos durante los meses estivales:

Altas temperaturas: El calor extremo puede agravar síntomas clínicos y afectar la eficacia de ciertos tratamientos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que los fármacos pueden provocar deshidratación o golpe de calor, siendo más peligrosos en pacientes polimedicados, sobre todo los mayores. Este año, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que mayo de 2025 ha sido el más cálido en España desde que existen registros, lo que anticipa un verano arduo para quienes deben seguir tratamientos continuados.

La Inteligencia Artificial, aliada clave en el seguimiento médico

Ante la complejidad de mantener la adherencia a los tratamientos en verano, la Inteligencia Artificial (IA) se convierte en una herramienta fundamental. Esta tecnología ofrece soluciones como:

Recordatorios personalizados que se adaptan a cambios de horario y clima.

Información sobre la conservación y toma de medicamentos.

Monitoreo de síntomas y estado de salud en tiempo real.

Además, un informe del CIS indica que *el 66% de los españoles considera que la inteligencia artificial es un recurso valioso en medicina y salud*, lo que refleja una creciente confianza en estas tecnologías.

“Con la llegada del verano, nuestras rutinas cambian mucho: los viajes, las vacaciones y el calor hacen que sea más fácil olvidar la medicación o no seguirla al pie de la letra. Esto puede ser un riesgo para la salud, especialmente para quienes toman varios tratamientos”, señala Rafa Tibau, farmacéutico y director de Estrategia & Tecnología de Ti-Medi. “Por eso, la tecnología se vuelve un gran aliado para mantener la adherencia. Dispositivos como el robot dispensador de medicamentos Savioo Home, que utilizan tecnología OCR para reconocer la fecha y hora de cada dosis, recuerdan de forma personalizada la toma de medicación y avisan a familiares en caso de olvidos.”

Según el informe ‘Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models‘, de la Organización Mundial de la Salud, herramientas tecnológicas como chatbots y sistemas de monitoreo tienen el potencial de revolucionar el autocuidado en situaciones complejas, facilitando la adherencia y el manejo de tratamientos médicos durante el verano.