¿Por qué enero es el mes de los cambios laborales? Descubre el fenómeno ‘January Jump’

Enero se ha afianzado como un periodo crítico para la movilidad profesional en el mercado laboral. Según un estudio realizado por Hays, la consultora global en selección de talento y recursos humanos, el 71 % de los profesionales afirma que sus intenciones de cambiar de empleo aumentan significativamente en este mes. Este fenómeno, conocido como January Jump —un término que describe el notable incremento en la rotación laboral— resalta el impacto de las vacaciones navideñas y la reactivación de procesos de contratación tras el cierre del ejercicio financiero.

La encuesta, que abarcó a más de 700 trabajadores, revela que un 40 % toma la iniciativa de buscar nuevas oportunidades en enero, mientras que un 31 % reconsidera su situación laboral con mayor seriedad.

Motivos detrás del ‘January Jump’

El January Jump se sustenta en dos dinámicas principales. Por un lado, el parón generado por las vacaciones incita a muchos a reflexionar sobre sus trayectorias profesionales; por otro, se observa un renacer de las políticas de contratación en las empresas al comienzo del nuevo año. Óscar Cebollero, director de Perm Recruitment de Hays España, afirma que “enero funciona como un segundo septiembre, pero con más reflexión personal”. Este contexto permite a los profesionales evaluar sus deseos laborales y al mismo tiempo ver surgir nuevas oportunidades en un mercado más activo.

Cebollero añade que “el cierre del año, el descanso navideño y el tiempo con familia y amigos aportan perspectiva, y, al mismo tiempo, las empresas arrancan el año reactivando con fuerza la selección”, lo que propicia un mercado laboral más dinámico.

Factores que motivan el cambio de empleo

Los profesionales que consideran cambiar de trabajo no solo lo hacen por motivos salariales. Según el estudio de Hays, el estilo de liderazgo, la cultura corporativa y las oportunidades de desarrollo son factores que ahora priman al momento de decidir. Cebollero señala que “no se trata tanto de una decisión impulsiva ligada al inicio de año, sino del momento en el que confluyen reflexión personal y oportunidad real de cambio”.

Los cambios en el mercado laboral, como la flexibilidad, el teletrabajo y los modelos híbridos, han ampliado las posibilidades y han dado más margen a los profesionales para replantearse su situación. Como bien menciona Cebollero, “siempre ha habido más movimiento a principios de año, especialmente después de vacaciones, pero ahora es más visible”.

Es relevante señalar que el fenómeno del January Jump no depende únicamente del tamaño de la empresa, sino de su capacidad para gestionar y planificar dicho movimiento. “Las multinacionales suelen tener planes muy estructurados y menos margen de maniobra, mientras que las pymes pueden ser más flexibles y estacionales”, explicó Cebollero.

Perspectivas para empresas y candidatos

Según Hays, el January Jump enfatiza la necesidad de anticipación en las empresas. Los departamentos de Recursos Humanos deben cultivar un ambiente de escucha activa, asegurando que las necesidades del talento sean tomadas en cuenta antes de que surjan problemas de fuga de talento. Cebollero destaca que “el equipo de recursos humanos debe actuar más como anticipador que como corrector”.

Desde la óptica de un candidato, aprovechar este periodo de alta actividad con mesura es crucial. Cebollero recomienda mantener una actitud reflexiva: “Un cambio debe evaluarse como un todo: proyecto, cultura, plan de carrera y motivaciones personales. El salario puede atraer al inicio, pero no sostiene una decisión a largo plazo”.