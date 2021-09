Vivienda

Préstamos y Créditos

15 préstamos para estudiantes universitarios y de postgrado

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los préstamos para estudiantes son créditos que ofrecen los bancos para que los jóvenes puedan hacer frente a los principales gastos de sus estudios. Hay distintos tipos de préstamos, desde los que cubren la financiación de la matrícula de un curso de la universidad, aquellos que financian todos los gastos asociados a una carrera, los que cubren anticipos de beca y los específicos para estudiar en el extranjero.

Las condiciones de este tipo de préstamos suelen ser más flexibles que en el resto de créditos personales, con periodos de carencia y plazos de amortización más amplios, de hasta 10 años. Pero no todos los productos cumplen estas normas, sino que esto depende directamente de lo establecido por cada entidad. Por ello, en esta guía te dejamos una lista de los 15 mejores préstamos para estudiantes así como sus condiciones y qué debes tener en cuenta para elegir el que mejor se adapte a tu situación personal.

15 Préstamos para estudiantes

A continuación te explicamos las principales condiciones de los bancos que ofrecen este tipo de créditos a los jóvenes para estudiar.

Préstamo para tus estudios (Santander)

Los préstamos para tus estudios del banco Santander son créditos específicos para cubrir los gastos derivados de la formación universitaria y de postgrado, tanto en España como en el extranjero. La entidad ofrece tres tipos de préstamos:

Matrícula universidades. Con este préstamo los estudiantes pueden conseguir hasta 12.000 euros de financiación para estudiar en España y en el extranjero. El crédito cubre la matrícula, los gastos de manutención y otros asociados, como por ejemplo dispositivos informáticos, cursos de idiomas, material didáctico y hasta el alquiler o la residencia de estudiantes.

El tipo de interés nominal es al 0%, pero tiene costes de apertura. Varían entre el 2 y el 2,25% en función del tiempo de devolución del dinero. En cuanto a la TAE, también varía entre en función de si el estudiante devuelve el dinero entre 6 y 7 meses (7,19%) o lo hace entre 8 y 10 meses (5,10%). La cantidad mínima a solicitar en este crédito es de 600 euros y, si quieres realizar una cancelación anticipada, no hay penalización.

Total Carrera. El crédito Total Carrera ofrece a los estudiantes hasta 80.000 euros con una carencia de hasta 6 años para financiar un grado universitario o postgrado, tanto en España como en el extranjero. El préstamo puede cubrir tanto los gastos generados por los estudios, así como la matrícula y los costes derivados de la estancia en caso de tener que trasladarte a otra residencia. La TAE de este crédito es variable al 6,82% y tiene una comisión de apertura del 3% que no puede financiarse. Los plazos de amortización de este crédito son de entre 1 y 10 años.

Préstamo Universitario. Se trata de un préstamo para estudiantes de universidad, tanto en España como en el extranjero, dirigido a cubrir los gastos de matrícula, manutención y otros gastos. La cantidad máxima que ofrece este crédito es de hasta 60.000 euros y los plazos de devolución ascienden a 84 meses.

Este préstamo sólo pueden solicitarlo personas de hasta 31 años y pueden costear con este dinero las matrículas de universidad, las de máster o de postgrado y los estudios de doctorado así como proyectos de investigación y los gastos relacionados con ello, incluida la manutención y movilidad. Este producto tiene una TAE variable al 4,81% y una comisión de apertura del 3% que no puede financiarse. No tiene penalizaciones por cancelación anticipada.

Financiación Estudios (Banco Sabadell)

El Banco Sabadell ofrece un préstamo para cubrir los estudios de los jóvenes que permiten financiar la totalidad o una parte de cursos escolares, estudios universitarios o formación en idiomas, entre otros. Este crédito financia matrícula, material, estancia y traslado. Una de las ventajas es que permite empezar a devolver el dinero tras finalizar la formación.

El préstamo curso tiene un tipo de interés fijo y permite la concesión de hasta 18.000 euros a devolver en un plazo de un año. La cantidad mínima a solicitar es de 1.500 euros y tiene una TAE que oscila entre el 11,62% y el 31,58%.

Préstamo para jóvenes (Ibercaja)

El préstamo para jóvenes de Ibercaja es una línea de crédito dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que necesiten cubrir los gastos de la matrícula de la universidad y gastos asociados, aunque también para costear otros conceptos, como la compra de un coche. La entidad ofrece hasta 60.000 euros de financiación a devolver en un plazo de 60 cuotas mensuales.

Préstamos para estudiar (ABANCA Estudia)

Abanca cuenta con un amplio catálogo de productos de financiación dirigidos a cubrir los gastos de los estudios:

Préstamo Máster. La entidad ofrece financiación para cubrir los gastos de la matrícula de un máster o un postgrado y los gastos asociados con hasta 44.000 euros. El producto cuenta con una TAE variable del 3,91% y los plazos de devolución del dinero ascienden a 96 meses, o lo que es lo mismo ocho años.

Adelanto de becas MEC. La entidad también dispone de un programa específico para costear el adelanto del dinero de las becas MEC del Gobierno con hasta 5.000 euros a devolver en un plazo de 10 meses. Con este crédito puedes pedir hasta el 95% de la ayuda que te han concedido y devolverlo en un único pago, sin cuotas. Este crédito tiene una comisión de apertura del 3% que hay que pagar por adelantado.

Préstamo grado. Este crédito ofrece hasta 30.000 euros para cubrir los gastos de matrícula y asociados de las universidades con una TAE del 4,50% a devolver en un plazo máximo de 8 años.

Por último, la entidad tiene otros dos préstamos para financiar tanto estudios de grado como de postgrado en el IESIDE, con una financiación que cubre entre 24.000 y 30.000 euros a devolver en un plazo de entre 5 y 8 años. Las TAE de ambos préstamos se encuentran entre el 3,65% y el 4,09%.

Préstamo Exprés Estudios (CaixaBank)

El Préstamo Exprés Estudios de CaixaBank ofrece a los jóvenes un préstamo de hasta 30.000 euros para financiar sus estudios. La entidad permite la devolución íntegra del dinero en un plazo de entre 1 y 72 meses (hasta 6 años), en función del importe solicitado. La solicitud del crédito puede hacerse 100% online, pero la concesión del importe de la operación queda sujeta al análisis de solvencia y a la capacidad de devolución del dinero por parte del solicitante. El importe mínimo contratable en este tipo de préstamos es de 2.000 euros. Con este crédito los estudiantes pueden financiar los estudios que quieran, desde una carrera, un máster o cualquier otro curso.

Préstamo Estudios (BBVA)

El Préstamo Estudios de BBVA está dirigido a jóvenes que quieran cubrir los gastos de una formación superior a dos años de duración en los siguientes niveles:

Preuniversitario

Universitario

Cursos superiores a la universidad

Con este préstamo los estudiantes pueden conseguir entre 3.000 y 75.000 euros para pagar los estudios con un tipo de interés fijo del 3,95% TIN y una TAE del 4,10%. Los plazos de amortización que ofrece la entidad para devolver el dinero es de hasta 8 años y este producto no tiene comisión de apertura. También tiene un periodo de carencia entre 1 y 5 años en el que el solicitante sólo debe abonar los intereses en las cuotas mensuales.

La solicitud del préstamo puede realizarse por Internet, a través de la web de la entidad. Tan sólo tienes que completar el formulario de solicitud y enviarlo junto a la documentación que te solicite la entidad. Y si, tras el estudio de solvencia, eres considerado apto, recibirás el dinero en tu cuenta. Para la concesión es obligatorio que el estudiante presente facturas, matrículas o justificantes de pago de aquello que quiere financiar.

Este tipo de préstamo te permite solicitar una cantidad inicial mayor para cubrir toda la carretera y pedir al banco cada año, la parte proporcional para cubrir los gastos de un curso. Además, este tipo de préstamo también sirve para costear los estudios en el extranjero. Y si decides cancelar de forma anticipada tu préstamo antes de que finalicen los plazos estipulados, tendrás que hacer frente a una penalización del 0,50% del importe a cancelar en caso de que queden menos de 12 meses para finalizarlo. Si el tiempo restante es mayor a un año, la penalización es del 1%.

Por otra parte, BBVA dispone de otro préstamo específico para estudiantes que quieran pagar sus estudios con una duración inferior a dos años. En este caso el tipo de interés fijo (TIN) es del 3,95% y la TAE asciende a 4,15%. Los plazos de amortización para devolver el dinero marcados por la entidad son de entre 1 y 7 años y la cuantía total que puedes conseguir con este crédito es de entre 1.000 y 75.000 euros, la misma que en el caso anterior.

Con este préstamo puedes cubrir los gastos preuniversitarios o los superiores. El proceso de solicitud y concesión es el mismo que en el otro préstamo la entidad y también cubre los gastos de aquellos estudiantes que quieran irse a estudiar al extranjero. Este tipo de préstamo no está dirigido para cubrir los gastos de una carrera entera, sino para financiar un máster, una matrícula de un curso, un anticipo de una beca o un Erasmus, entre otros. Las penalizaciones por cancelar de forma anticipada el préstamo son idénticas al préstamo anterior y no tiene comisiones de aperturas.

Préstamo estudios (Unicaja)

El préstamo estudios de Unicaja Banco ofrece hasta 30.000 euros a devolver en un plazo de cinco años para cubrir los gastos asociados a los estudios. Tiene un tipo de interés fijo y no hay límites mínimos ni máximos de edad para solicitarlo. En el caso de no disponer de un trabajo, la entidad va a pedirte un aval o garantía para concederte la financiación.

Préstamo Estudios (Cetelem)

La financiera Cetelem dispone de un producto específico para cubrir los gastos de los estudios con hasta 60.000 euros de financiación y una TAE de entre el 8,25 y el 11,46%. El plazo para devolver el dinero es de 96 meses, es decir, de 8 años en caso de que solicites una cuantía mayor a 10.000 euros. Si el importe es menor, podrás devolverlo en 60 meses.

Tipos de préstamos para estudiantes

Dependiendo de lo que necesites financiar, si sólo la matrícula de un año, una carretera entera, un máster o todos los gastos asociados a la vida universitaria, tienes que elegir entre los distintos tipos de créditos que ofrecen los bancos para estudiar:

Préstamos para financiar la matrícula y otros gastos

Es el tipo de préstamo más común demandado por los estudiantes. El coste de la matrícula universitaria o de postgrado suele tener un coste elevado y, aquellos que no tienen derecho a beca, pueden tener serias dificultades para afrontar el pago. Con este tipo de créditos los bancos cubren el 100% del coste de la matrícula de cualquier tipo de estudio. Y además, como has podido comprobar en el listado de este artículo, en muchos de los préstamos específicos para cubrir la matrícula se incluyen también los gastos asociados a los estudios, como por ejemplo la manutención o el transporte.

Anticipo de la beca

Por norma general la concesión de la beca suele realizarse a posteriori, después de que empiece el curso. Y por este motivo puedes encontrar en las entidades bancarias productos específicos para cubrir el coste de los gastos de estudios hasta que te concedan la beca.

Requisitos para pedir un crédito para estudiar

Las condiciones y requisitos que solicitan los bancos para ofrecer este tipo de créditos son distintas a las de los préstamos personales. Cada entidad y producto tendrá las suyas específicas, pero a rasgos generales, las comunes son:

Ser mayores de edad

Justificar la matrícula o la beca

Tener un mínimo de ingresos. En caso de no tener, presentar un aval o que los padres soliciten la financiación

Residir en España

No estar incluido en fichero de morosos

Pedir un préstamo de estudiantes sin ingresos

Si lo que necesitas es solicitar un préstamo para estudiar, pero no tienes trabajo y, por tanto, no tienes ingresos, debes saber que las posibilidades se reducen, pero que hay bancos que sí te ofrecen esta posibilidad. Para solicitar un crédito sin ingresos tienes que centrarte en aquellos productos bancarios que te permiten pedir un préstamo con la figura de un avalista.

Qué tener en cuenta para elegir un préstamo

Las condiciones que ofrece cada banco varían en función de la cantidad de dinero que ofrecen, de los plazos de devolución, de los intereses y de los conceptos que cubren, Por tanto, a la hora de elegir un préstamo de este tipo, tienes que tener en cuenta lo siguiente:

Los plazos de devolución. Algunas entidades ofrecen unos plazos de amortización muy breves, de un año

Cuantía de dinero a financiar. Valora qué cantidad necesitas y no pidas de más, puesto que luego tendrás que devolverlo con intereses

Si tiene periodo de carencia y durante cuánto tiempo

Si te cobran comisiones de apertura y de mantenimiento o reembolso anticipado

Las condiciones u obligaciones de vinculación, en caso de que las haya

Obligación de presentar un aval o garantía para la concesión si eres estudiantes y no trabajas

15 préstamos para estudiantes universitarios y de postgrado was last modified: by

Si quieres leer más noticias como 15 préstamos para estudiantes universitarios y de postgrado, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.