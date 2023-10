¿Puedo entrar en Madrid con un coche de etiqueta B o C? Las nuevas restricciones en 2024

Coches

Las restricciones de acceso y estacionamiento a determinadas Zonas de Bajas Emisiones en Madrid siguen su curso. Una situación que afecta de lleno a los considerados como vehículos más contaminantes, los que no tienen distintivo ambiental de la DGT y aquellos con etiqueta A. Y que empieza a limitar las actuaciones que pueden realizar los coches con etiquetas B y C. ¿Pero, cómo saber si puedo pasar a una zona de bajas emisiones de Madrid con mi coche?

En estos casos, si tienes un vehículo con etiqueta distinta de ECO o CERO, en esta guía puedes consultar las nuevas restricciones y si puedes entrar o no en Madrid a partir del 1 de enero de 2024.

Qué pasa con los coches de etiqueta B y C a partir de 2024 en Madrid

¿Los coches con etiqueta B pueden pasar a las grandes ciudades? Si tienes un coche con etiqueta B o C y necesitas entrar a Madrid, que no cunda el pánico, porque puedes hacerlo. Las nuevas restricciones que entran en vigor el próximo año afectan a los sitios donde estos vehículos pueden aparcar, pero no hacen referencia ninguna a la circulación.

Esto significa que, por el momento, y durante 2024, los coches con estas etiquetas sí pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid de forma libre y sin restricciones. Se incluyen tanto Madrid Central, como Plaza Elíptica y otras zonas declaradas como de Bajas emisiones.

Esto quiere decir que, de manera general, las Ordenanzas Municipales no cambian y podrán circular por toa la capital, incluidas estas zonas de bajas emisiones. Pero solamente si estacionan dentro de un aparcamiento regulado y concertado con el Ayuntamiento de Madrid.

Por tanto, los vehículos con estas etiquetas que solo estén de paso no tendrán problema ninguno, pero en el caso de tener que aparcar, debe ser en los lugares mencionados. De lo contrario, el conductor se expone a multas y sanciones por ello.

Nuevas restricciones a coches A y sin etiqueta

La situación cambia y se complica para aquellos conductores que tienen un vehículo sin etiqueta o de distintivo ambiental A. Porque en estos casos, sí que está prohibida la circulación de estos coches en las zonas consideradas de bajas emisiones. Una restricción que se aplica directamente a todas las calles de Madrid. Aunque la norma contempla excepciones y se trata de aquellos coches que paguen el Impuesto de Circulación en la ciudad y cuyo propietario esté empadronado en Madrid. En estos casos podrán circular con el coche por Madrid hasta el 1 de enero de 2025, como fecha límite.

Cuáles son las Zonas de Bajas Emisiones

Para saber cuáles son estas zonas delimitadas de la ciudad y sus restricciones, hay que distinguir entre dos perímetros.

Madrid Central o Zona de distrito centro

Es el inicio del proyecto y está conocido como Madrid Central. En esta área tienen prohibido entrar los coches sin etiqueta. Por su parte, los coches con etiqueta B y C solamente pueden circular si aparcan en un parking público autorizado por el Ayuntamiento de la capital o si acuden a una plaza de garaje propia. Mientras que los coches ECO y CERO no tienen restricciones. Esta zona se extiende a lo largo de los siguientes barrios:

Sol

Embajadores

Palacio

Justicia

Universidad

Zona Especial de Plaza Elíptica

Por esta zona no pueden circular los vehículos sin etiqueta, aunque sí pueden hacerlo aquellos que tienen etiquetas B, C, ECO y CERO. Es una zona concreta que está entre la A-42 y la M-30.

Por otra parte, de forma paralela a las anteriores, el objetivo del programa es que todo Madrid se convierte en una Zona de Bajas Emisiones. Como consecuencia, se irán añadiendo restricciones y limitaciones a las normas establecidas para conseguirlo.

