Vivienda

Hogar y Consumidores

¿Puedo poner una piscina hinchable en mi terraza o balcón?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Las previsiones de un verano especialmente caluroso disparan las dudas acerca de las posibilidades de instalar una piscina hinchable en un piso. ¿Puedo ponerla en la terraza o balcón de una vivienda? No existe una respuesta única a esta pregunta, sino que la normativa contempla la posibilidad de estudiar cada caso en función de las características de la vivienda y de la piscina que quiera instalarse.

De forma concreta, la última palabra acerca de si un vecino puede disfrutar de una zona de baño en una de las áreas privadas de la vivienda de un edificio recae sobre los Estatutos de la Comunidad. Tener todo esto en cuenta forma parte del conjunto de consejos a tener en cuenta para instalar una piscina desmontable.

¿Está prohibido poner una piscina en un balcón o terraza?

No de manera expresa. Es decir, que no existe una ley o normativa que especifique que está prohibido poner una piscina desmontable o hinchable en un balcón, terraza o cualquier otra zona privada de un piso. Aunque, por su parte, la Ley de Propiedad Horizontal sí contempla algunas prácticas que no están permitidas en las viviendas y que, por tanto, son ilegales. En concreto, la normativa señala que los propietarios tienen terminantemente prohibido realizar actividades en la vivienda que sean peligrosas, molestas, insalubres o ilícitas.

¿Es peligroso poner una piscina desmontable en una terraza?

Depende. ¿Cómo saber si poner una piscina hinchable en el balcón o terraza es peligroso? Esto depende de varios factores, como el espacio disponible, la antigüedad y conservación del edificio, el peso de la piscina en función del tamaño y de la cantidad de personas que pueden estar a la vez en el agua. Para obtener una respuesta, lo más recomendable y seguro es contactar con un especialista arquitecto que pueda realizar un estudio y valorar si es viable poner una piscina o supone algún peligro para la estructura del edificio.

Todo ello, teniendo en cuenta el peso máximo que puede soportar esa terraza o balcón en concreto en función del tamaño y litros que caben en la piscina, así como de los materiales y conservación del edificio.

Lo primero, consultar qué dicen los Estatutos de la Comunidad

Por otra parte, en la Ley de Propiedad Horizontal también se especifica que el propietario de una vivienda no puede realizar ninguna actividad en el inmueble que esté prohibida en los Estatutos de la Comunidad. Por tanto, antes de ni siquiera plantear la posibilidad de instalar una piscina en el balcón o de contactar con un arquitecto, lo más recomendable es hablar con el presidente de la comunidad para revisar qué dice la normativa de la comunidad al respecto. Y, si hay vía libre, iniciar los trámites para estudiar la viabilidad de ese caso concreto.

En resumen, si vives en un piso y quieres poner una piscina, te aconsejamos que te informes bien y lo consultes. Al igual que ocurre con las barbacoas portátiles en balcones o terrazas, con las piscinas hay que tener especial cuidado. La ley no prohíbe ponerlas, pero se recomienda consultar a la comunidad de vecinos para ver los riesgos y estudiar el caso.

Además, dependiendo del tipo de piscina que quieras poner, deberás tener en cuenta el peso que puede llegar a soportar tu balcón o terraza y ajustarte a ello para no tener problemas. Solo se podrán poner en balcones o terrazas aquellas piscinas en las que no haga falta realizar obras y sean de las desmontables.

Si quieres leer más noticias como ¿Puedo poner una piscina hinchable en mi terraza o balcón?, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.