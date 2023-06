Qué color de líquido anticongelante debo echar a mi coche.

Coches

Uno de los líquidos que necesita el coche para un correcto funcionamiento es el líquido anticongelante o, lo que es lo mismo, el líquido refrigerante. Su función es la de mantener la temperatura del motor en unos niveles óptimos. Sin embargo, seguro que has visto este fluido en distintos colores y no has sabido cuál escoger para tu coche. En esta información, te contamos qué utilidad tiene cada color de anticongelante y cuál debes echar a tu coche. Eso sí, nunca mezcles líquidos de diferentes colores.

Qué color de anticongelante elegir

Independientemente del color del líquido refrigerante, la función es la misma: que el motor no sobrepase los 90 grados de temperatura. Es decir, cualquier color vale para cualquier tipo de coche. No obstante, la diferenciación por colores se debe al porcentaje de agua destilada y anticongelante del que está compuesto el líquido. Entonces, ¿qué color es el que mejor calidad tiene?

Anticongelante azul . Está compuesto por un 70 % de agua destilada y un 30 % de anticongelante . Este color es el que mejor absorbe el calor y es capaz de soportar temperaturas del motor de hasta 108 grados y 37 grados bajo cero.

. Está compuesto por un . Este color es el que mejor absorbe el calor y es capaz de soportar temperaturas del motor de hasta 108 grados y 37 grados bajo cero. Anticongelante rosa . Su contenido es de mitad de agua destilada y mitad de anticongelante . Es el más común de ver en los coches por su buena proporción de agua destilada y aditivos y su precio más económico.

. Su contenido es de . Es el más común de ver en los coches por su buena proporción de agua destilada y aditivos y su precio más económico. Anticongelante verde . Tiene una proporción de 60 % de agua destilada y 40 % de anticongelante . Es resistente a temperaturas de 25 grados bajo cero y 130 grados.

. Tiene una proporción de . Es resistente a temperaturas de 25 grados bajo cero y 130 grados. Anticongelante amarillo. Contiene un 80 % de agua destilada y un 20 % de anticongelante. Su rango de protección se encuentra entre los 10 grados bajo cero y los 103 positivos.

Anticongelante G12 o G13

Además de los colores, los anticongelantes se clasifican también por su grado de respeto con el medioambiente. Existen los siguientes tipos:

G11 . Está compuesto por minerales y se le relaciona con el color azul. Es el primero que salió al mercado y es el más contaminante.

. Está compuesto por minerales y se le relaciona con el color azul. Es el primero que salió al mercado y es el más contaminante. G12 . Está compuesto por materiales orgánicos. Es el más utilizado por su buena relación calidad precio.

. Está compuesto por materiales orgánicos. Es el más utilizado por su buena relación calidad precio. G12+ y G12++ . Son los más respetuosos con el medioambiente y tienen una calidad similar al G13. También son los más empleados y se les relaciona con el color rosa.

. Son los más respetuosos con el medioambiente y tienen una calidad similar al G13. También son los más empleados y se les relaciona con el color rosa. G13. Es ligeramente mejor para el medioambiente que los G12+ por su contenido de glicerina.

No mezcles anticongelantes de distintos colores

A pesar de que puedes usar cualquier color de anticongelante en tu coche, es importante que no los mezcles. Es decir, si en tu coche ya tienes refrigerante de color rosa debes echar de ese mismo color y no de otro. Para echar otro color de anticongelante tendrás que vaciar por completo el depósito para que no se mezclen.

En el caso de que los hayas mezclado sin querer, debes saber que puedes sufrir problemas de oxidación en el sistema de refrigeración del coche.

Cuándo cambiar el líquido anticongelante

La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el líquido refrigerante del coche cada vez que se haga el cambio de la correa de la distribución, es decir, aproximadamente a los 100.000 kilómetros. Sin embargo, si no utilizas mucho el coche, puedes aplazar este mantenimiento hasta pasados 4 años. De cualquier manera, lo mejor es revisar el manual de mantenimiento del coche y hacer lo que recomiende el fabricante.

