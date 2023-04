Sabías Que...

Qué es el ayuno intermitente 16-8, en qué consiste la dieta y tipos

El ayuno intermitente es un tipo de dieta que consiste en no consumir ningún alimento sólido que aporte calorías durante ciertas horas del día o durante varios días a la semana. Es decir, que el principal objetivo de este tipo de ayuno es evitar comer ciertos alimentos durante un periodo de tiempo determinado.

No hay una única forma para practicar el ayuno, sino que depende de las diferentes técnicas y metodologías, siendo una de las más famosas la del ayuno 18-6. Por ello, a continuación te explicamos en qué consiste el ayuno intermitente y los diferentes métodos que puedes seguir.

Qué es y en qué consiste

La dieta del ayuno intermitente consiste en evitar ingerir alimentos sólidos durante un periodo concreto del día o restringir la ingesta de calorías durante un par de días a la semana. Es decir, que el principal objetivo de esta dieta es llevar un control estricto de cuándo se come.

Pero hay que tener claro que ayunar no consiste en no comer nada. Durante los periodos de ayuno intermitente, sobre todo si son prolongados, puedes ingerir ciertas bebidas que no tengan calorías, pero que te aporten nutrientes, como las infusiones. Y, por supuesto, puedes y debes beber agua en estos momentos.

Dependiendo de la técnica y del método a seguir, en la planificación del ayuno intermitente se establece un calendario en el que se fijan los periodos de tiempo en las que puedes comer y en los que no. Normalmente, este intervalo de tiempo incluye una de las comidas principales del día, que suele ser la cena.

El ayuno intermitente ha ganado popularidad entre algunas celebrities, que han admitido y publicado que la han seguido. Algunas de ellas son Elsa Pataky y Jennifer Aniston.

Tipos de ayuno

Hay muchas formas de practicar el ayuno intermitente en función de la cantidad de horas o días que lo practiques. En cualquier caso, antes de iniciar este tipo de dietas debes saber que es fundamental hacerlo de forma controlada y bajo la supervisión de un nutricionista que pueda comprobar que mantienes una buena salud y que no es perjudicial para ti.

Ayuno 16-8

El ayuno 16-8 o dieta Leangains consiste en restringir la ingesta de alimentos durante 16 horas todos los días. Es decir, comer en las ocho restantes. En este tipo de ayuno se cena pronto, en torno a las 8:00 de la tarde y ya no se vuelve a comer nada hasta bien entrada la mañana del día siguiente, sin desayunar.

Ayuno 12-12

Aunque si crees que el ayuno 16-8 son demasiadas horas, hay una modalidad más común que es la de partir el día en dos y permitir la ingesta de alimentos durante 12 horas y permanecer las otras 12 sin comer. Para hacer la dieta más sencilla, las horas de ayuno siempre suelen coincidir con las horas de dormir. De esta forma, puedes cenar a las 21:00 y a las 9:00 de la mañana del día siguiente desayunar.

Ayuno 20-4

Por el contrario, hay otro método mucho más restrictivo y que va más allá. Es el ayuno 20-4, es decir, ayunar 20 horas y permitir comer durante las otras cuatro.

Ayuno 5-2

También es posible hacer el ayuno intermitente durante días, es decir, comer de forma habitual durante 5 días y ayunar dos. Se conoce como la dieta 5-2. En los dos días de ayuno no se deja de comer por completo, pero sí se reduce enormemente la ingesta de comidas.

Los dos días de ayuno no pueden ser seguidos. Es decir, que por ejemplo en una semana puedes comer lunes, ayunar martes, comer miércoles y jueves, ayunar viernes y comer sábado. Hay que dejar como mínimo un día de descanso en el que puedas comer entre los dos de ayuno.

Ayuno prolongado

Hay incluso métodos de ayuno que van más allá y no son intermitentes, sino prolongados, como la dieta MiAyuno creada por Damien Carbonnier, quién asegura que “está demostrado que durante esta pauta nutricional el cuerpo experimenta un proceso de depuración y de regeneración profunda que tienen grandes beneficios para la salud. Siempre realizado bajo supervisión, durante un tiempo limitado de 1 a 2 semanas máximo y para personas con un buen estado de salud”, concluye.

