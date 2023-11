Así es la PlayStation Portal, el reproductor portátil de Sony para la PS5

Ocio - Tecnología

Sony ha lanzado su última incorporación en el mundo de las consolas: la PlayStation Portal, un dispositivo portátil, aunque no del todo. Al igual que otros dispositivos similares, este dispositivo necesita estar conectado a una red Wifi y a una PlayStation 5 para poder ver y controlar el videojuego. Además, según han afirmado desde Sony, estará preparada para implementar el juego en la nube. Por lo tanto, a día de hoy no es una consola independiente, más bien se trata de un reproductor a distancia de PlayStation 5. En esta información te damos todos los detalles de este nuevo dispositivo de Sony, así como sus características y precio de venta al público.

El nuevo dispositivo portátil de Sony

Lo que más destaca de la nueva PlayStation Portal es su tamaño y aspecto. Este reproductor está compuesto por un mando de PlayStation 5 con una pantalla de 8 pulgadas incrustada. El agarre y la sensación recuerda al DualSense de la PS5, con la gran diferencia del tamaño de los joystick, que son bastante más pequeños.

Esta consola, aunque no lo parezca, no es un dispositivo totalmente independiente como sí lo es la Nintendo Switch. De igual manera, podrás estar fuera de casa y usar la consola siempre y cuando estés conectado a una red Wifi con tu PlayStation Portal y tu PlayStation 5. Por este motivo, no es una consoa 100 % portátil e independiente. Tampoco es compatible con los juegos de PS VR2 ni los juegos de streaming alojados en la nube con PlayStation Plus Premium,

Características de la PlayStation Portal

Con el lanzamiento de este dispositivo, Sony se ha centrado solamente en ofrece el juego remoto; sin embargo, no descartan que en los próximos meses puedan comenzar a dar algún soporte para el juego en la nube, algo que mejoraría la calidad de PlayStation Portal. Actualmente, la consola solo funciona como una segunda pantalla de tu consola principal.

Al igual que los mandos de la PS5, este dispositivo cuenta con la tecnología háptica y gatillos adaptativos. Además, el dispositivo incluye un conector de 3,5 mm para los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore de la marca Sony.

Precio de venta

Desde hoy ya puedes comprar la PlayStation Portal por un precio de 219,99 euros en España. Por el momento, solo está disponible en la tienda oficial de Sony.

