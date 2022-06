Ocio - Tecnología

Smartphones

Qué hacer si he olvidado el PIN de la SIM

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Has olvidado el PIN de la tarjeta SIM? Si has ido a encender el teléfono y al tener que introducir este código de acceso no has podido porque lo has olvidado, a continuación te explicamos cómo recuperarlo en cada compañía.

Es un trámite muy fácil y rápido, puesto que para desbloquear el teléfono solo necesitas el código PUK. ¿Pero, qué hacer si se te ha bloqueado la tarjeta y no tienes el PUK? Muy sencillo. Esta es una combinación numérica que puedes conseguir a través del teléfono de atención al cliente de las compañías o mediante el área de cliente de las páginas web de cada una de ellas.

Una vez lo tengas y puedas desbloquear el teléfono, no te olvides de cambiar el PIN de la SIM y poner uno fácil de recordar.

Qué hacer si se me ha bloqueado el móvil por meter mal el PIN

Tras tres intentos erróneos de meter el código PIN, el móvil se bloquea. Y, aunque finalmente te acuerdes de cuál era este código, ya no puedes usarlo para acceder al teléfono.

Por el contrario, si el móvil se bloquea por meter varias veces el PIN mal, tienes que recurrir a otro código, el PUK. Se trata de un código que consta de 8 números y viene en el mismo plástico junto con la tarjeta SIM. Es decir, que tienes que buscar por los cajones y rincones de la habitación hasta dar con la caja del teléfono o de la tarjeta, que normalmente suelen guardarse por separado.

Una vez encuentres los papeles del teléfono, así como el plástico en el que viene insertado en la tarjeta SIM, solamente tienes que localizar el código PUK. Este puede aparecer en la parte delantera o trasera del soporte plástico en el que viene la SIM, dependiendo de la compañía.

¿Qué hacer si no tengo el código PUK?

Puede que si llevas mucho tiempo con tu teléfono no sepas dónde has dejado estos documentos. No te preocupes. Aunque vas a tener que invertir algo más de tiempo en el proceso, tiene solución. En estos casos, puedes llamar a tu compañía telefónica para solicitar el código PUK y desbloquear el teléfono.

En todas las compañías existe la posibilidad de recuperar este código a través de las páginas web, por las aplicaciones móviles o por teléfono. Si quieres tramitarlo por alguna de las dos primeras vías, puedes hacerlo aunque tengas el teléfono bloqueado.

Una opción es acceder al área de clientes desde cualquier ordenador o desde otro teléfono móvil. Si quieres hacerlo desde la app, lo mismo. Puedes usar el teléfono de otra persona para descargarte la aplicación, introducir tus credenciales en el área de cliente y obtener tu código PUK.

Cómo conseguir el código PUK para desbloquear el teléfono en cada compañía

A continuación te explicamos cómo puedes conseguir el código PUK en las principales compañías de teléfono.

En Movistar

Si eres cliente de Movistar, puedes acceder al área privada de la página web de la compañía para recuperar el código PUK. Una vez lo tengas, solo debes introducirlo en el teléfono y listo.

Para acceder a esta área privada tienes que identificarte con tus credenciales, seleccionar la línea de móvil para la que quieres hacer la consulta y buscar el apartado específico sobre el PIN y el PUK.

Si no tienes claves para acceder, otra vía que puedes utilizar para recuperar el código PUK es llamar al servicio de atención al cliente, al número 1004. En la conversación van a pedirte un DNI para identificarte y, a partir de ahí, puedes solicitar esta información a los operadores.

Puedes acceder al área de clientes desde aquí.

En Vodafone

Si eres cliente de Vodafone, tienes tres vías para recuperar este código PUK y desbloquear el teléfono:

Una opción es llamar al servicio de atención al cliente, a través del número 1550. Después de identificarte y solicitar el código PUK, la compañía te envía un mensaje de texto al teléfono desde el que estás llamando con el PIN original de la tarjeta, así como el PUK de la SIM.

Por otra parte, también puedes conseguir este código a través del área de clientes de Vodafone, en su página web. Tras identificarte con el usuario y la contraseña, tienes que acceder a la pestaña ‘Menú’, localizar el apartado ‘Mis dispositivos’ y, a continuación, ‘PIN y PUK’.

Puedes acceder al área de cliente de Vodafone desde aquí.

En Orange

Al igual que en los casos anteriores, puedes llamar al servicio de atención al cliente de la compañía. Para conseguir el PUK a través de esta vía hay que llamar al 1470 desde otra línea de móvil Orange que no esté bloqueada.

El contestador automático va a pedirte la información sobre el número de teléfono que quieres hacer la consulta. Después, tienes que decir ‘Consulta de PUK’ para acceder al trámite. El operador va a solicitar que digas tu número de identidad y, si todos los datos son correctos, va a facilitarte el código PUK de la SIM.

O puedes recuperar el código PUK con tu usuario y contraseña a través de la página web. Si tienes la aplicación ‘Mi Orange’, también puede conseguir este código.

En ambos casos, puedes consultar el PUK en el apartado ‘Mi línea’. A continuación, acceder a la sección ‘Gestiona tu SIM’. Al hacerlo, aparece un apartado que dice ‘Código PUK’ y el número a continuación.

Una vez tengas el código PUK, si en la pantalla del teléfono te pide que lo introduzcas, solo tienes que escribirlo y listo, móvil desbloqueado. Por el contrario, si el móvil no te pide el PUK, tienes que introducir la siguiente secuencia para desbloquearlo: **05*PUK*nuevoPIN*nuevoPIN#

Puedes acceder al área de clientes desde aquí.

En Yoigo

Los clientes de Yoigo pueden obtener el código PUK de la tarjeta SIM a través de la página web de la compañía. Para ello, hay que introducir las claves para identificarse en la plataforma. Después, seleccionar la línea específica de móvil sobre la que quieres hacer la consulta, acceder al apartado de ‘Ajustes’ y, a continuación, pulsar ‘Mostrar Código PUK’.

Puedes acceder al área clientes desde aquí.

En Jazztel

Para recuperar el código PUK en Jazztel, los clientes de esta operadora tienen varias vías. Una de ellas es hacerlo a través de la web.

Lo primero que hay que hacer es acceder al área de clientes de la compañía con las credenciales de identificación. Después, hay que seleccionar la línea de móvil para la que quieres hacer la consulta y buscar el apartado ‘Gestión de la SIM’. En el interior de esta sección tienes que localizar ‘Ver PIN / PUK’. Al hacerlo, se muestra en pantalla este código.

Este mismo procedimiento puede realizarse desde la aplicación móvil de la compañía.

Otra opción es solicitar este código PUK a través del canal de WhatsApp de la operadora. Es un asistente de la compañía que puede ofrecerte este código. Para solicitar el código por WhatsApp, lo primero que tienes que hacer es guardar el número en la agenda. Es el 640 123 243.

Desde la compañía recomiendan que contactes a este número desde otra línea de móvil de Jazztel que esté incluida en el contrato. Después, tienes que aceptar las condiciones de uso y preguntar al asistente cualquier duda que tengas, como por ejemplo, saber el código PUK.

Al igual que en el resto de compañías, también puedes llamar al teléfono de información, en este caso, al 1565, y solicitar el código.

Si el teléfono no te pide de manera automática el PUK y está bloqueado, tienes que introducir esta secuencia para volver a tener el teléfono operativo: **05*PUK*nuevoPIN*nuevoPIN#

Puedes acceder al área privada desde aquí.

En Lowi

Los clientes de Lowi pueden consultar este código PUK por dos vías:

Por internet, a través del área de clientes de la web de la compañía. Puedes acceder a este apartado desde aquí.

Con el teléfono de atención al cliente

Para conseguir el PUK a través de la web o aplicación tienes que identificarte y, a continuación, buscar el apartado de los ajustes de la SIM. En el interior de esta sección puedes acceder a la información del PUK.

Otra opción es llamar al teléfono de atención al cliente 121 para que los operadores te faciliten el código. El horario de atención al cliente es de lunes a domingo de 09:00 de la mañana a 22:00 de la noche.

En MásMóvil

En MásMóvil puedes recuperar el código PUK a través de la web o por la aplicación. En cualquiera de los dos casos tienes que identificarte con el usuario y la contraseña y seleccionar la línea de móvil sobre la que quieres hacer la consulta. Después, buscar la pestaña ‘Roamnig y ajustes’ y, a continuación, seleccionar la opción ‘Código PUK’.

Si quieres tramitarlo por internet, aquí puedes acceder al área de clientes.

Simyo

Los clientes de Simyo pueden recuperar el código PUK mediante el área personal de la web Los pasos para hacerlo son muy sencillos. Solo hay que identificarse, acceder a ‘Mi panel’ y, en el menú de la derecha, buscar la opción ‘Código PUK’. A continuación aparece en la pantalla el código de 8 dígitos que necesitas para desbloquear el teléfono.

Accede al área de clientes desde aquí.

En Pepephone

Para localizar el código PUK de un móvil con línea de Pepephone, hay que hacerlo a través del área de clientes de la compañía. Para ello, tienes que identificarte, seleccionar la línea de móvil específica que has perdido y acceder a los ajustes de la línea. En este apartado tienes que localizar la pestaña del PIN y PUK y solicitar el código.

Puedes acceder a tu área personal desde aquí.

Qué hacer si ya tengo el PUK

Es el último paso. Si has conseguido el código PUK, lo siguiente que tienes que hacer, una vez desbloquees el teléfono, es cambiar el PIN de la SIM e introducir un nuevo código que sea fácil de recordar.

Si quieres leer más noticias como Qué hacer si he olvidado el PIN de la SIM, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.