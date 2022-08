Vivienda

Qué se puede construir en un terreno rústico

de Jessica Pascual

Un terreno rústico es uno de los tres tipos de suelo que hay en España. Es una clasificación que distingue a los terrenos que son urbanizables de los que no y que es fundamental conocer, sobre todo, si estás pensando en comprar un terreno para instalar una casa prefabricada o para construir una vivienda. Porque, de manera general, ninguna de estas viviendas puede construirse en un terreno rústico.

Aunque a pesar de ello, sí hay determinadas construcciones que pueden realizarse en este tipo de suelo catalogado como no urbanizable. En esta guía puedes consultar con detalle la normativa de este tipo de suelo, así como las diferentes edificaciones que pueden realizarse de manera legal en ellos.

Qué es el suelo rústico

Un suelo rústico es aquel que reúne alguna de las siguientes características:

Cuentan con especial protección.

No tienen servicios de abastecimiento, tales como agua, alcantarillado o alumbrado.

Están destinados a un uso concreto relacionado con la explotación del suelo.

El suelo rústico en España es aquel destinado específicamente a fines ganaderos, agrícolas, forestales o cinegéticos. Es decir, a aquellas prácticas vinculadas con el uso de los recursos naturales porque su finalidad principal es preservar la naturaleza. Es un tipo de terreno en el que, por distintos motivos, no está permitida la construcción. Ya sea por características, protección especial o localización. Por ello, están considerados como terrenos no urbanos.

Cómo saber si un terreno es rústico

Para saber si un terreno está catalogado como rústico, hay tres vías posibles:

Consultarlo en el Plan General de Ordenación Urbana . Para ello, hay que acudir al ayuntamiento de la localidad en la que se encuentra el suelo y preguntarlo en el departamento de urbanismo.

. Para ello, hay que acudir al ayuntamiento de la localidad en la que se encuentra el suelo y preguntarlo en el departamento de urbanismo. Buscar la información en el Catastro . Aquí puedes consultar cómo consultar datos en el Catastro.

. Aquí puedes consultar cómo consultar datos en el Catastro. Consultarlo a través de una nota simple en el Registro de la Propiedad.

Cómo es un terreno rústico

El suelo rústico se caracteriza, sobre todo, porque no tiene los servicios básicos de los que sí disponen los suelos urbanos, tales como tomas de agua, de luz o alcantarillado. Dentro de esta categoría, hay que distinguir entre dos grupos:

No urbanizable general . Aunque no se permite construir de manera general, en algunos casos sí es posible realizar algunas edificaciones, siempre y cuando estén relacionadas con la explotación del terreno.

. Aunque no se permite construir de manera general, en algunos casos sí es posible realizar algunas edificaciones, siempre y cuando estén relacionadas con la explotación del terreno. Protegido. En estos supuestos está prohibido realizar cualquier tipo de construcción porque cuentan con una protección especial.

Qué puede construirse en un suelo no urbanizable

La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana prohíbe de manera general la construcción en estos terrenos. Aunque la normativa abre la puerta a comunidades y ayuntamientos a que establezcan algunas excepciones. Por este motivo, es fundamental tener en cuenta la normativa autonómica y del ayuntamiento de la localidad en la que se encuentra el terreno para conocer con detalle las distintas construcciones posibles.

A pesar de que la última palabra la tiene cada localidad, es posible enumerar, de manera general, algunas construcciones que no están prohibidas en los suelos rústicos que no están protegidos. Aunque en cualquier caso, lo mejor para saber qué se puede o no construir en un suelo, es consultarlo en el ayuntamiento correspondiente.

Viviendas relacionadas con la explotación del terreno

Casas o construcciones relacionadas con la actividad de explotación del terreno, ya sea ganadora, agrícola o forestal. En este caso, para que esté permitido, la residencia habitual del propietario debe estar alejada y esta construcción debe ser imprescindible para la actividad del suelo. En algunos casos, la vivienda debe ser posterior a la realización de la actividad y explotación del suelo.

Granjaescuelas, enoturismo o agroturismo

Granjaescuela, agroturismo o enoturismo. Siempre que se cumplan las mismas características que en el supuesto anterior.

Casas prefabricadas autosuficientes

¿En una finca rústica se puede poner una casa prefabricada? Sí, siempre que sean casas prefabricadas móviles, sin anclar al suelo. Pueden instalarse porque no modifican el terreno, aunque la última decisión la tienen las comunidades autónomas. En cualquier caso, la vivienda tiene que ser autosuficiente, es decir, no necesitas recursos ni servicios básicos como agua o alumbrado.

Hoteles rurales y campings

Campings, hoteles, edificaciones turísticas o alojamientos rurales. Siempre que el terreno disponga de una superficie mínima. Puede parecer contradictorio, pero así se contempla en la normativa. Para ello, la construcción debe potenciar el medio en el que se encuentre, entre otros, realizando actividades con la naturaleza. Se aplica lo mismo con edificaciones dedicadas al turismo, como balnearios o aguas termales.

Rehabilitación de casas antiguas

Rehabilitar o ampliar viviendas ya construidas. Los suelos en los que existan casas construidas pueden rehabilitarse o ampliarse, pero siempre que la construcción sea anterior a 1975 para que se considere construcción tradicional, entre otros.

Gasolineras

La normativa contempla la posibilidad de construir estaciones de servicios en este tipo de suelo.

Piscinas

Construir una piscina. No es que en la Ley de Suelo establezcan el permiso de hacer una piscina en este tipo de suelo, sino que no existe la prohibición. Motivo por el que, en determinados casos, es posible construir una piscina, siempre bajo supervisión del proyecto y previa autorización del ayuntamiento.

Multas por construir en suelo rústico

El Código Penal señala que la construcción o realización de obras no autorizadas en suelo no urbanizable está castigado con penas de prisión de uno a tres años. Y multa de entre 12 y 24 meses. Sanciones que se aplican en el caso de suelos rústicos normales. Mientras que si la construcción se lleva a cabo de manera ilegal en los que están protegidos, se contemplan penas de prisión de 1 a 5 años o multas y 1 a 2 años junto con la demolición de la construcción.

