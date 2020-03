Qué tener en la despensa (y botiquín) de casa

Sabías Que...

Hacer algo por primera vez siempre genera dudas. Y tener que llenar la despensa de provisiones casi corriendo para pasar quince días de cuarentena por el COVID-19 es algo nuevo para todo el mundo. A pesar de los avisos de cadenas de retail y de expertos en materia de que los supermercados no van a dejar de abastecer y proporcionar alimentos, este fin de semana mucha gente ha arrasado con todo tipo de productos en los comercios de alimentación. Pero, ¿sabemos cuáles son los alimentos básicos que debemos tener en la despensa de casa para pasar la cuarentena?

Comprar a lo loco y todo tipo de productos no sirve de nada si no somos conscientes de cuánto dura en buen estado un alimento o de la utilidad de tener mucha cantidad de un solo producto en casa. Estos días se han producido situaciones con carros de compra llenos de papel higiénico o solo de yogures… que seguramente caducarán antes de consumirse.

A continuación detallamos una lista de alimentos imprescindibles que todos debemos tener en la despensa o en el frigorífico para pasar esta cuarentena comiendo de forma saludable. Pero antes debemos saber que no poder salir de casa no implica comer mal. Y tranquilos porque si se nos acaba algún ingrediente siempre podemos ir al supermercado, o en su defecto, hacer una compra on line.



DESPENSA: Priorizar alimentos no perecederos

Es de lógica hacernos con alimentos en conservas o perecederos en situaciones como ésta. Cuanto más nos aguanten los alimentos, más tranquilos estaremos estos días si no encontramos aquello que queremos en los supermercados.

Alimentos en conservas

Las latas de conservas son un gran aliado estos días. Nos permiten tener en la despensa diferentes tipos de productos que sustituyen a los frescos en caso de no poder consumirlos de esta forma. Los alimentos en conserva podemos consumirlos en periodos cortos de tiempo una vez los abrimos pero mientras estén cerrados tienen una duración mucho mayor que un alimento fresco.

Por ejemplo podemos comprar tomate en lata. Es un producto que nos puede servir para hacer sofritos en lugar de comprar grandes cantidades de tomate natural y almacenarlo porque es un producto que no aguanta quince días. Se va a poner malo y vamos a tener que tirarlo a la basura.

En el caso de las legumbres, podemos consumirlas de dos formas: o bien en latas de conserva, que ya vienen cocidas y casi listas para comer, o comprar los paquetes en los que viene el grano sin hacer. Las legumbres en lata van a permitir que podamos comer de una forma saludable sin tener el tiempo que requiere hacer unas lentejas, una fabada o un cocido.

Aunque quizá los alimentos que consumimos de forma habitual en lata sin pensar en su durabilidad son el atún, las sardinas ahumadas, la caballa, el bonito, el maíz o los mejillones. Son alimentos típicos que usamos para una ensalada o para sacar un aperitivo y que estos días van a convertirse en los grandes aliados de las cocinas porque no tenemos que preocuparnos por ellos. Podemos comprarlos e ir consumiéndolos de forma progresiva.

Como consejo extra a la hora de comprar estos productos: Es mejor tener latas individuales más pequeñas de un uso que comprar latas grandes porque una vez que las abrimos el periodo de consumo es menor.

Los básicos que no pueden faltar

Es muy importante mirar que en nuestra despensa tengamos productos básicos como el aceite de oliva o el de girasol y la sal que son la base de cualquier plato que queramos cocinar. En caso de no tener aceite podemos cocinar con mantequilla como los ingleses, pero en España no estamos acostumbrados al sabor de la comida con mantequilla y es preferible tener suficiente aceite para disfrutar de nuestros platos estos días que no podemos salir a la calle.

Si pensamos en la primera comida del día, en el desayuno, tenemos que revisar que en nuestros armarios haya paquetes de café, azúcar, cajas de cereales o galletas, Cola-Cao o Nesquik e infusiones. Son productos no perecederos de los que no tenemos que preocuparnos porque van a aguantar perfectamente la cuarentena sin estropearse.

No podemos hablar de alimentos básicos y no mencionar las patatas, los ajos o las cebollas. Éstos son alimentos que si los conservamos en lugares oscuros, pueden conservarse en buen estado y durarnos algunas semanas.

Aunque como explicamos en apartados posteriores tenemos que saber que hacer una buena despensa para pasar la cuarentena no consiste en comprar grandes cantidades de ningún producto en concreto. Sí que tenemos que ser conscientes de cuáles son los productos que duran más para consumir primero aquellos que tienen una menor duración.

Incluimos en este apartado también a los huevos, puesto que si los mantenemos en la nevera pueden tener una duración más larga que otros productos frescos.

Productos congelados

Los alimentos frescos están más ricos. Esto es así. Pero en situaciones como la que vivimos actualmente en España, utilizar alimentos congelados es una buena opción.

En el caso de las verduras, tenemos dos opciones. Podemos comprarlas frescas y usarlas en periodos cortos de tiempo para que no se estropeen, aunque también tenemos la posibilidad de comprar bolsas congeladas de brócoli, coliflor, espárragos trigueros o guisantes, que podemos mantener congelados durante mucho tiempo y sacarlas el día que queramos consumirlos.

La forma de cocinar estas verduras además es mucho más fácil que si las compramos frescas porque sólo tenemos que hervirlas o freírlas y estarán listas para comer.

En cuanto a la carne y el pescado ocurre lo mismo. Debemos tener en cuenta lo que están advirtiendo los expertos y los supermercados: no va a haber problemas de abastecimiento de alimentos. Por tanto, no hace falta comprar cantidades inmensas de carne o de pescado para congelarlas.

Aunque sí es buena opción comprar un poquito de más. Por ejemplo comprar carne que nos sirva para comer dos días. La primera ración la guardamos en la nevera para hacerla cuanto antes y la segunda la congelamos para tener un pequeño colchón, pero no hay que comprar carne ni pescado para un mes. Basta con tener una segunda opción en el congelador e ir comprando poco a poco. De esta forma todos tendremos alimentos para poder comprar y pasaremos esta cuarentena comiendo de todo.

Aunque a pesar de tener alguna reserva en el congelador, siempre con cabeza y sin llenarlo a lo loco, podemos comprar algunas verduras frescas que tienen una mayor duración siempre y cuando el consumo de estos alimentos sea preferente al de otros que no son perecederos. Nos referimos al brócoli, las zanahorias el apio o el repollo, que si los mantenemos adecuadamente en el frigorífico, pueden tener mayor durabilidad que otros alimentos de la misma familia.

Además de pescados podemos hacernos con algunas piezas de marisco como gambones, gambas, sepia, calamares o algún bogavante para hacer una paella o una cena de marisco a la plancha.

Pasta, arroz, legumbres…

Los alimentos como las legumbres, el arroz, la quinoa, avena o la pasta en bolsas tienen también gran durabilidad. Podemos tener estos alimentos en la despensa e ir cocinando pequeñas cantidades según la comida que vayamos a realizar y la cantidad de raciones.

Son alimentos que si no los cocinamos no se estropean y por tanto podemos tener repuestos en la despensa para ir realizando diferentes platos.

Otro producto que debemos tener en casa es la harina. Es un producto básico que puede ayudarnos a pasar horas entretenidos puesto que nos permite investigar en la cocina y hacer recetas de repostería o pan casero. Además tiene bastante duración. Por tanto es un alimento que para las personas que tengan mucho tiempo libre y no sepan en qué invertirlo pueden hacer por ejemplo una masa de pizza casera o probar a hacer croissants caseros.

Frutas que más duran

La fruta es un alimento básico en nuestra dieta. Sin embargo, estos días tenemos que tener cuidado con las cantidades de fruta que compramos porque son alimentos que se estropean en periodos cortos de tiempo. Tenemos que diferenciar entre aquellas que se recogen ya maduras y las que siguen madurando en los supermercados y en nuestras neveras.

Por ejemplo los plátanos, aguacates, kiwis, manzanas, peras o las sandías son de este segundo grupo. Es decir, podemos comprar piezas de estas frutas que estén algo duras y no estén listas para comer para que terminen el proceso de maduración en nuestras neveras y así alargar un poco su periodo de consumo. Aunque a rasgos generales, recomendamos comprar la fruta en cantidades justas que sepamos que vamos a consumir.

Los plátanos por ejemplo no suelen durar mucho en la nevera. Aunque existen otras alternativas para aprovecharlos como por ejemplo comernos las piezas que vemos que vayan a estropearse en forma de batido o probar a hacer repostería con ellas. En este caso una buena opción es el pan de plátano.

La fórmula de aprovechar la fruta en batido es válida para cualquier pieza que veamos que se va a poner mala y no nos dé tiempo a consumirla. Otro método es hacernos una macedonia de frutas para desayunar o cenar con aquellas piezas que veamos que vayan a estropearse para aprovecharlas y no tirarlas.

Salsas y especias

Cocinar un mismo alimento con diferentes salsas cambia completamente la sensación y el sabor de lo que estamos comiendo. Por tanto es importante también no sólo tener producto en casa, sino tener variedad de salsas y condimentos en especias para darle un sabor completamente nuevo a un alimento que hemos comido hace poco.

Las especias con sabores más potentes son: La albahaca, el orégano, pimienta negra o sazonador. En cuanto a las salsas destacan la mayonesa, la salsa barbacoa, la de soja o el ketchup. Aunque las salsas tienen una menor duración que las especias que vienen en botes.

Consejos previos antes de hacer la compra

Una vez sabemos cuáles son los productos básicos que hay que tener en casa, debemos saber que la clave para tener una despensa apropiada para estos días no es la abundancia de alimentos. No hay que comprar de todo y en grandes cantidades. Repetimos: no sirve de nada arrasar con todo tipo de productos en supermercados. Antes de ir a cualquier comercio debemos mirar bien qué productos tenemos en casa para ver qué nos hace falta comprar.

Con este paso previo nos beneficiamos a nosotros mismos al no malgastar dinero porque si no compramos adecuadamente los alimentos se estropearán y de nada habrá servido hacerse con grandes cantidades de producto. Además permitiremos que otras personas puedan comprar ese mismo producto.

Así que lo primero que debemos hacer es revisar qué productos tenemos en casa. Lo segundo es que no cunda el pánico. No hay que comprar productos perecederos en grandes cantidades. Si por ejemplo compramos 10 paquetes de yogures, sólo vamos a perder dinero. Se van a poner malos y vamos a dejar a otras familias sin poder consumir ese producto.

Hay que organizarse de la mejor forma para evitar tirar ningún tipo de comida. Para lograrlo podemos reutilizar la comida que hagamos creando otros platos. Es una técnica que se conoce como la cocina de aprovechamiento. Reutilizar las sobras de una receta para crear otro plato distinto y así evitar tirar esos restos de comida.

Aunque la clave también pasa por saber qué tipo de alimentos tenemos en casa y consumir primero aquellos que duran menos y dejar para más adelante aquellos que son no perecederos, es decir, que duran más. Ejemplos de productos perecederos que no podemos comprar en exceso porque se van a estropear y solo van a suponer una pérdida de dinero: Los yogures, embutidos que no estén envasados al vacío o quesos.

Botiquín: Imprescindibles

¿Y qué ocurre con los productos básicos del botiquín? De la misma forma que con la despensa, tenemos que tener unos productos básicos sanitarios en casa ante cualquier imprevisto. Los materiales básicos que tenemos que tener en casa van a depender de las edades de los miembros que vivan en cada una de ellas. No deben tener el mismo material las familias con bebés, que las casas donde viven personas adolescentes o en aquellas en las que viven sólo personas envejecidas.

>> Botiquín básico para tener en casa

Aunque independientemente de los productos apropiados para cada edad y dependiendo también de la situación de salud de cada uno, enumeramos a continuación algunos productos sanitarios básicos que todos los botiquines de cada deben tener:

1. Analgésico o antitérmico

Sirven para paliar dolores de cabeza, fiebres, o algún tipo de dolor muscular o malestar general. Es uno de los medicamentos más utilizados.

2. Corticoides tópicos

Sirven para bajar inflamaciones o picor de la piel o escozor por quemaduras. Es recomendable tener este tipo de producto sanitario en casa sobre todo en estas épocas en las que muchas personas están realizando ejercicio en casa y son más susceptibles de hacerse daño o hacernos alguna quemadura cocinando.

3. Material genérico para curar heridas

Nos referimos en este punto a termómetros, tijeras, desinfectantes como yodo, agua oxigenada, tiritas, gasas o esparadrapo, etc.

Además de los productos sanitarios que tenemos que tener en nuestro botiquín, aquellos que por higiene debemos procurar tener en casa, siempre en medidas proporcionadas son a rasgos generales:

1. Papel higiénico o toallitas

2. Clínex

3. Jabón de manos

4. Pasta de dientes

5. Bastoncillos

6. Champú, gel y mascarilla del pelo

7. Desodorante

En el caso concreto de las mujeres, habrá que revisar que tengamos en casa productos de higiene femenina como tampones y compresas.

Medidas especiales para comprar en Mercadona durante el Estado de Alarma

Una de las consecuencias derivadas de encontrarnos en un Estado de Alarma es que cambia la forma en la que podemos comprar en los supermercados.

Por ejemplo, Mercadona ha establecido unas normas para evitar aglomeraciones con el principal objetivo de proteger a clientes y empleados de la transmisión del coronavirus y evitar, en la medida de lo posible, nuevos contagios:

– Limitar el aforo: En función de la cantidad de personas que caben en el establecimiento y siempre respetando el metro de distancia recomendado, Mercadona limitará la entrada de nuevos clientes si se llena el aforo máximo. Según vayan saliendo clientes que hayan hecho su compra, entrarán más.

– Además se indicará cuál debe ser la distancia mínima recomendada que debe guardarse entre las personas, que está fijada en un metro. Para que los clientes respeten esta distancia en la medida de lo posible se van a poner indicadores de separación en algunas zonas del supermercado como por ejemplo en las secciones de pescadería o en la línea de cajas. Y se avisará por megafonía para recordar la importancia de no estar a menos de un metro de otras personas.

– Reducción del horario de apertura al público: El nuevo horario permite mantener el establecimiento abierto desde las 10 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde.

Para evitar más contagios y asegurar la seguridad alimentaria de sus clientes no se admiten devoluciones de productos.

Además, se establecen una serie de consejos y recomendaciones a los clientes que acuden a sus establecimientos, como ir a comprar solas, no en familia. Y que la persona encargada de ir al supermercado no sea de ningún factor de riesgo, es decir, que no vayan personas mayores, niños, personas con problemas respiratorios o enfermedades crónicas entre otros.

Como mucha gente está teletrabajando, Mercadona pide que la gente se reparta a lo largo del día para hacer la compra. Intentar ir fuera de las horas punta y hacerlo lo más rápido posible para evitar pasar ratos innecesarios expuestos a posibles contagios.

Por último, dentro del establecimiento se recomienda a todos los clientes utilizar guantes para coger piezas de frutas o verduras que están al alcance de todos los clientes.

