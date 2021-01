Sabías Que...

Regifting o qué hacer con los regalos que no te gusten

¿Qué pasa cuando te hacen un regalo y se te nota en la cara que no te gusta? Después de pasar por el mal trago, toca decidir qué hacer con el regalo. Existen estudios que aseguran que, en periodos como la Navidad, recibimos al menos un regalo con el que no sabemos qué hacer. Esta práctica del regifting o vender aquellos regalos no deseados para ganar un dinero extra puedes ponerla en práctica desde estas páginas web para vender cosas que no quieres.

Las páginas web de compra y venta experimentan una subida de regalos a la venta justo después de Navidad y Reyes por parte de las personas que ponen a la venta los regalos que no quieren, convirtiéndose además en una muy buena oportunidad para encontrar pequeños tesoros que a otros no han gustado.

Vender en portales de segunda mano lo que no quieras

Las opciones ante un regalo con el que no han acertado con nuestros gustos son varias: quedárselo, devolverlo y cambiarlo o aplicar la nueva tendencia del regifting que ya realizan un 7% de personas, según el estudio global de “Tendencias de consumo en Navidad” de eBay por Kantar en el que se ha sondeado la opinión de casi 2.000 personas de entre 16 y 64 años en octubre de 2020.

“El aumento de las ventas entre particulares online es una realidad. Por ello, prácticas como el regifting son cada vez más comunes dadas las múltiples facilidades que ofrecemos como marketplace para encontrar compradores a los regalos no deseados vía app o web”, afirma Cristina Moya, directora de comunicación de eBay. “En eBay ofrecemos un servicio de confianza y muy seguro que facilita a los usuarios la posibilidad de obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente sea de su interés”.

Y es que los que venden sus regalos no deseados esperan recibir una media de 63 euros. Un dinero que viene muy bien para ahorrarlo, como declaran casi la mitad (el 49%) de los que los venden, frente a una cuarta parte (el 24%) que lo sustituye por otra cosa. Un 16% de los que venden sus regalos compran regalos para otras personas.

Si tras la llegada de los Reyes Magos has recibido una prenda que no te termina de encajar, puedes revender la ropa que no te gusta si no tienes ticket regalo para descambiarla. Y aquí tienes una selección de 9 tiendas para vender ropa usada

“Tal y como refleja otro de nuestros estudios centrado en ventas de segunda mano, el 62% de los españoles afirma vender a través de plataformas online para ganar dinero por lo que, ¿por qué no aprovechar las navidades para dar una segunda vida a aquellos regalos que no terminan de encajarnos?”, añade la directora de comunicación de eBay.

Queda claro que en aquellos regalos con los que sus Majestades no han atinado en la talla, se hayan encontrado con regalos repetidos o que por algún despiste los Reyes no les han dejado sin querer lo deseado, accederán a Internet con el fin de averiguar el precio del mismo y aprovechar las facilidades de este medio para su compra/venta a través de portales de compraventa.

Smartphones, tablets, ordenadores, pequeños electrodomésticos, perfumes o prendas de ropa… Se trata de los regalos estrella para los Reyes, pero no para todos, puesto que muchas personas empiezan el mismo 7 de enero a buscar los precios de estos productos para saber por cuánto se pueden revender. De hecho, los comparadores de precios experimentan una aumento de las visitas a estos portales para saber los precios de aquellos regalos con los que sus Majestades no han acertado.

1 de cada 4 está muy contento

¿Te gusta de verdad el regalo que has recibido o el que te han traído los Reyes? Únicamente un 24% de los españoles se declara completamente satisfecho con los regalos recibidos esta Navidad y Reyes. Los artículos tecnológicos como móviles y consolas se consideran los mejores regalos recibidos, mientras que las prendas de ropa y también los animales (hámsteres, gatos, tortugas, etc.), los peores o menos indicados.

Los obsequios de la familia política, especialmente los de los suegros, suelen ser los regalos menos valorados y que menos gustan en Reyes, mientras que los que más, los de los propios padres. Uno de cada cinco españoles ya ha vendido algún regalo por Internet y casi la totalidad, un 98% de ellos, volverá a repetir la experiencia, tal y como recoge otro estudio realizado por el portal de compra-venta garantizada PriceMinister, integrado actualmente en Rakuten.

Parece ser que a quien más cuesta regalar es a los hombres, puesto que la insatisfacción crece entre este segmento de la población: sólo un 22% de los varones frente al 28% de las mujeres se declara completamente satisfecho, tal y como se desprende del ‘III Estudio sobre Compras en Navidad en España’ del portal PriceMinister entre más de 800 ciudadanos.

La desilusión entre la población tiene especial relevancia si tenemos en cuenta que hasta siete de cada diez ciudadanos pensaban que su familia y allegados en general sí iban a acertar a la hora de escoger los regalos este año. Sólo dos de cada diez vaticinaban un resultado final negativo, creyendo que su círculo cercano iba “un poco perdido” este año, mientras que uno de cada diez asegura que el desacierto es la tónica habitual a la hora de recibir los regalos.

Pijama y calcetines, los peores regalos

Pero, ¿cuáles son esos regalos que han causado caras de indiferencia o desconcierto entre los destinatarios? Entre la mayoría de los encuestados en el estudio la respuesta se encuentra en prendas de ropa inapropiada: desde la interior hasta un pijama o calcetines.

También los animales domésticos regalados, como hámsteres, gatos o tortugas, y sus necesidades específicas de cuidado causarán más de un quebradero de cabeza debido a las diferentes limitaciones familiares para hacerse cargo de ellos.

En sentido contrario, los regalos estrella que más felices han hecho a sus destinatarios son los artículos tecnológicos, especialmente los móviles, consolas y videojuegos, así como las joyas y los perfumes.

La reventa de regalos por Internet gracias a su facilidad, rapidez y anonimato se ha generalizado en los últimos años entre la población española, atraída por la posibilidad de sacar un provecho de todos los obsequios no deseados con el importante añadido de conseguir un dinero extra.

Desprenderse de los regalos

La principal razón que lleva a los españoles a revender regalos es, para un 38%, la poca o nula utilidad que le encuentran, seguido en un 30% por aquellos que ya tienen uno igual. En tercer lugar, con un 23%, figuran aquellos que aseguran directamente que el regalo no les ha gustado. Finalmente, la simple necesidad o preferencia por el dinero es lo que lleva al restante 9% a vender su regalo.

Así, el contexto de crisis económica en muchas personas está fomentando la reventa de los regalos por Internet. Uno de cada cinco españoles en alguna ocasión han vendido regalos por Internet. La experiencia de estos vendedores ha sido más que satisfactoria y prueba de ello es que hasta un 98% asegura que volverá a repetirlo.

Todos los datos indican que la reventa de regalos goza de buena salud, pero incluso yendo más allá, que en el futuro esta práctica se acabará de consolidar de forma generalizada. Así, hasta nueve de cada diez españoles que aún no lo han hecho hasta ahora aseguran que encuentran que es una idea muy buena y que lo harán en el futuro.

