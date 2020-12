Vivienda

Santander ofrece 9 viviendas en alquiler social por 180 euros al mes

Las familias de Santander están de enhorabuena. La SAREB ha cedido al Ayuntamiento de la localidad 9 viviendas destinadas a fines sociales, por lo que el consistorio santanderino sorteará estos 9 pisos de alquiler social en el mes de marzo de 2021 a un precio medio de 180 euros. Estas viviendas están dirigidas a personas empadronadas en la ciudad y cuyos ingresos sean inferiores a dos veces el IPREM.

>> Consulta cuál es el IPREM este año.

Estos alquileres se destinan a las personas más necesitadas que estén en riesgo de exclusión social y con dificultades para acceder a una vivienda.

Todos los interesados en estos alquileres sociales pueden contactar directamente con el Ayuntamiento de Santander a través del teléfono 942 20 06 00 y de su web.

Los pisos sociales están repartidos en las siguientes direcciones:

Calle Alta

Calle Cisneros

Calle Marqués de la Hermida

Calle Vargas

SAREB cede estas viviendas al Ayuntamiento, que se encarga de repararlos y acondicionarlos. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado una de las viviendas de alquiler social reformadas tal y como muestra la imagen:

Otras actuaciones del Ayuntamiento en materia de vivienda son la construcción de 120 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. También los programas de la Red Enlace, que otorga inmuebles a entidades sociales para ceder temporalmente la vivienda a personas en situaciones de dificultad.

